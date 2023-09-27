Revitalizado, Museu Capixaba do Negro é reaberto à população

As pinturas das paredes celebram a cultura dos povos afrodescendentes Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Um espaço de consciência e resistência, o revitalizado Museu Capixaba do Negro (Mucane), localizado no Centro de Vitória, está reaberto para a população ainda mais colorido e acessível.

A Prefeitura de Vitória concluiu as obras de restauro neste mês em um investimento total de R$ 801.394,47. O local passou por uma transformação. Além de contar com dois pavimentos revitalizados, houve a ampliação de três pavimentos nos fundos e uma nova pintura das paredes, mais coloridas, que exaltam a cultura dos povos afrodescendentes.

"Nós nos preparamos, fizemos a restauração preservando a sua cultura, seu papel histórico, paisagístico, cultural e artístico. Hoje é um dia muito especial, pois estamos devolvendo aos capixabas um espaço significativo que conta uma história de valor para todos nós", destacou Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória.

Mucane terá exposição de arte, formação de professores, espetáculos de dança e outras atividades que exaltam a cultura negra Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Professor e coordenador do Museu do Negro, Jocelino Junior destaca a vocação de servir à população do Mucane.

“A reforma enfatiza a importância e a beleza da cultura negra e valoriza a trajetória do Mucane nos seus mais de 30 anos de história. O museu agora vive uma nova fase. O Museu era muito sem cor. Tivemos a oportunidade de ouvir os movimentos negros e hoje temos as cores que escolhemos nas paredes. Agora, esse espaço está renovado, colorido, com uma agenda lotada e dedicada a população negra e de toda a cidade de forma gratuita", afirmou.

No espaço haverá exposição de arte, formação de professores, espetáculos de dança e outras atividades que exaltam a cultura negra. “Este é um espaço que pode ser utilizado por toda a população. É aberta ao público”, reforçou Jocelino.

Rigoroso processo de restauração

Mucane passou por uma transformação e agora está mais colorido e acessível Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

A edificação, que remonta a 1912 e é um testemunho da rica herança afrodescendente da cidade, passou por um rigoroso processo de restauração. Engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Vitória conduziram uma minuciosa vistoria, identificando patologias e necessidades de reforma. Problemas como infiltrações, desplacamento do revestimento e trincas nas paredes foram cuidadosamente abordados, resultando na recuperação completa da edificação.

Seus corredores estão repletos de história e significado, prontos para receber visitantes ansiosos para explorar e aprender. "Estamos em um prédio histórico, no meio da memória da cultura, da cidade, do centro desta Capital. Estamos entregando à população uma obra bonita, decente, bem feita e acabada. Com a vital importância do povo negro que fez e faz a história do Brasil. Quando a Prefeitura se preocupa em propor esse tipo de ação, nós passamos a reconsiderar muitas coisas que ficaram para trás", afirma Edu Henning, secretário de Cultura de Vitória.

O Mucane está aberto para visitação de terças a sextas-feiras, das 9h às 17h. Aos sábados, o espaço abre das 9h às 12h. Para agendamentos de visitas, utilização dos espaços e das salas é necessário solicitar pelo e-mail: [email protected]