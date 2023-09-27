Revitalizado, Museu Capixaba do Negro é reaberto à população

Um espaço de consciência e resistência, o revitalizado Museu Capixaba do Negro (Mucane), localizado no Centro de Vitória, está reaberto para a população ainda mais colorido e acessível.
A Prefeitura de Vitória concluiu as obras de restauro neste mês em um investimento total de R$ 801.394,47. O local passou por uma transformação. Além de contar com dois pavimentos revitalizados, houve a ampliação de três pavimentos nos fundos e uma nova pintura das paredes, mais coloridas, que exaltam a cultura dos povos afrodescendentes.
"Nós nos preparamos, fizemos a restauração preservando a sua cultura, seu papel histórico, paisagístico, cultural e artístico. Hoje é um dia muito especial, pois estamos devolvendo aos capixabas um espaço significativo que conta uma história de valor para todos nós", destacou Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória.
Professor e coordenador do Museu do Negro, Jocelino Junior destaca a vocação de servir à população do Mucane.
“A reforma enfatiza a importância e a beleza da cultura negra e valoriza a trajetória do Mucane nos seus mais de 30 anos de história. O museu agora vive uma nova fase. O Museu era muito sem cor. Tivemos a oportunidade de ouvir os movimentos negros e hoje temos as cores que escolhemos nas paredes. Agora, esse espaço está renovado, colorido, com uma agenda lotada e dedicada a população negra e de toda a cidade de forma gratuita", afirmou.
No espaço haverá exposição de arte, formação de professores, espetáculos de dança e outras atividades que exaltam a cultura negra. “Este é um espaço que pode ser utilizado por toda a população. É aberta ao público”, reforçou Jocelino.
Rigoroso processo de restauração
A edificação, que remonta a 1912 e é um testemunho da rica herança afrodescendente da cidade, passou por um rigoroso processo de restauração. Engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Vitória conduziram uma minuciosa vistoria, identificando patologias e necessidades de reforma. Problemas como infiltrações, desplacamento do revestimento e trincas nas paredes foram cuidadosamente abordados, resultando na recuperação completa da edificação.
Seus corredores estão repletos de história e significado, prontos para receber visitantes ansiosos para explorar e aprender. "Estamos em um prédio histórico, no meio da memória da cultura, da cidade, do centro desta Capital. Estamos entregando à população uma obra bonita, decente, bem feita e acabada. Com a vital importância do povo negro que fez e faz a história do Brasil. Quando a Prefeitura se preocupa em propor esse tipo de ação, nós passamos a reconsiderar muitas coisas que ficaram para trás", afirma Edu Henning, secretário de Cultura de Vitória.
O Mucane está aberto para visitação de terças a sextas-feiras, das 9h às 17h. Aos sábados, o espaço abre das 9h às 12h. Para agendamentos de visitas, utilização dos espaços e das salas é necessário solicitar pelo e-mail: [email protected].