Referência no ES, administradora de condomínios expande atuação e foca o cliente

A Condonal segue a tradição de uma empresa de quase 30 anos olhando sempre em direção ao futuro. Crédito: Divulgação/Condonal

Quando o assunto é gestão de condomínios, todo cuidado e zelo são importantes. Afinal, são muitos fatores que exigem atenção redobrada para manter tudo muito bem estruturado. O caminho ideal é deixar com quem entende do assunto. Nesse quesito, a Condonal, uma empresa com quase 30 anos de história, sai na frente.

Reconhecido pelo modelo de gestão e atuação em diferentes segmentos, o Grupo tornou-se referência no mercado. O protagonismo é confirmado com a vitória na categoria “Administradora de Condomínio” no 32º Recall de Marcas A Gazeta.

O objetivo da empresa é prestar um qualificado serviço para os clientes, como destaca o CEO da Codonal, Walter Magalhães. Segundo ele, o negócio tem como missão uma atuação consistente e o reflexo desse empenho está no posicionamento da marca no mercado.

“Para garantir que essa máxima seja cumprida, todos os nossos processos são pensados colocando o cliente no centro das nossas ações. Essa cultura, já difundida em toda a empresa e promovida pelas lideranças dentro de suas equipes, busca cada vez mais criar soluções que tragam comodidade e segurança aos nossos clientes, promovendo uma nova percepção de valor para a marca e, consequentemente, os serviços prestados”, aponta.

Entre os principais diferenciais da Condonal, destaque para seus modelos de gestão de pessoas, indicadores e posicionamento. Magalhães pontua que a opinião e a satisfação do nosso colaborador são tão importantes quanto a do cliente.

Por isso, o setor de Pessoas e Cultura promove uma série de políticas com foco no colaborador. “Ampliação de benefícios, plano de cargos e salários para desenvolvimento de carreira, premiações quadrimestrais, bonificações por metas atingidas, cursos e capacitações contínuas são uma realidade diária para nossa equipe”, elenca.

Entre os principais diferenciais da Condonal, destaque para seus modelos de gestão de pessoas, indicadores e posicionamento Crédito: Divulgação/Condonal

Inovação e investimentos

Para se manter na liderança do segmento condominial, a empresa acompanha de perto as transformações tecnológicas e as principais ferramentas disponíveis no mercado buscando garantir, soluções de comodidade e segurança para seus clientes. É a tradição de uma empresa de quase 30 anos olhando sempre em direção ao futuro.

"Por meio do nosso setor de Qualidade, Tecnologia e Inovação, a Condonal tem investido no desenvolvimento de sistemas e soluções próprias. Com o apoio de uma equipe de programação dedicada às nossas necessidades e um olhar atento às novas soluções e boas práticas do mercado, nosso time vem trabalhando em projetos como chatbots, ampliando e facilitando o contato do cliente final com a empresa”, reforça Magalhães.

Outra ferramenta utilizada é o Sistema de Gestão Integrada (SGI), uma plataforma centralizadora de informações que integra processos, dados e recursos de todos os setores da Condonal em uma única interface. “Por meio dele, facilitamos a gestão e proporcionamos aos nossos colaboradores um acesso rápido e eficiente às informações essenciais do dia a dia, contribuindo para a segurança e o aprimoramento contínuo das operações. Por intermédio desse sistema, também é possível criar, monitorar e rastrear chamados entre setores, promovendo mais agilidade na comunicação interna e otimizando nosso fluxo de trabalho”, detalha.

Além disso, a Condonal conta com uma estrutura organizacional em que há "Células de Gestão", lideradas pelos gerentes de contrato e suas equipes, compostas por analistas, e os Núcleos de Atendimento ao Cliente, atividade desenvolvida por analistas financeiros e consultores de relacionamento.

“Construímos uma metodologia em que mesclamos a força e a robustez da empresa líder do segmento condominial capixaba a um atendimento íntimo e personalizado encontrado nas pequenas empresas familiares. Os profissionais têm um número limitado de clientes em suas carteiras e são responsáveis por acompanhar de perto o dia a dia de cada um deles”, aponta o CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães.

Atividade de colaboradores da administradora de condomínios Condonal Crédito: Divulgação/Condonal

CondoExpert

Mas não para por aí. Com pleno conhecimento sobre a atividade, o Grupo Condonal oferece capacitação gratuita para síndicos com o CondoExpert, o maior evento de conteúdo técnico para a área no Estado. Nos últimos dois anos, mais de 1,2 mil pessoas participaram do evento, ajudando no desenvolvimento de síndicos, membros de conselho, especialistas da área e fornecedores.

A próxima edição ocorrerá em março de 2025, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e serão divulgadas em breve no site e redes sociais da Condonal.

Vale destacar, ainda, que a empresa conta, hoje, com aproximadamente 1,8 mil colaboradores e está presente em mais de 20 municípios capixabas. A Condonal também tem mais de 40 mil unidades administradas e duas grandes sedes, em Vitória e Vila Velha.

Condonal Imóveis

Apostando na credibilidade construída ao longo dos anos, a empresa passou a investir também, em 2024, no segmento imobiliário, com a Condonal Imóveis. O objetivo é levar ainda mais praticidade, segurança e comodidade para os clientes. A imobiliária do Grupo é mais uma solução, tanto para o mercado quanto para clientes que buscam segurança e agilidade para alugar ou vender seus imóveis.

“Se já administramos o condomínio do dono do imóvel, queremos que ele tenha uma experiência completa com a gente. Com a Condonal Imóveis, ele tem toda a confiança e tradição de uma empresa de quase 30 anos gerindo o maior patrimônio dele”, ressalta Walter Magalhães.

A satisfação do cliente, acrescenta o CEO do Grupo, é prioridade nas operações. Para tanto, todos os processos são pensados colocando o público atendido no centro das ações. “A cultura, já difundida em toda a empresa e promovida pelas lideranças dentro de suas equipes, busca cada vez mais criar soluções que tragam comodidade e segurança aos nossos clientes”, frisa.

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