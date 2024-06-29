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Referência no ES, administradora de condomínios expande atuação e foca o cliente

A Condonal está há quase 30 anos no mercado e é reconhecida pelos capixabas por sua dedicação e serviços oferecidos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 jun 2024 às 14:10

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 14:10

Atividade de colaboradores da administradora de condomínios Condonal
A Condonal segue a tradição de uma empresa de quase 30 anos olhando sempre em direção ao futuro. Crédito: Divulgação/Condonal
Quando o assunto é gestão de condomínios, todo cuidado e zelo são importantes. Afinal, são muitos fatores que exigem atenção redobrada para manter tudo muito bem estruturado. O caminho ideal é deixar com quem entende do assunto. Nesse quesito, a Condonal, uma empresa com quase 30 anos de história, sai na frente.
Reconhecido pelo modelo de gestão e atuação em diferentes segmentos, o Grupo tornou-se referência no mercado. O protagonismo é confirmado com a vitória na categoria “Administradora de Condomínio” no 32º Recall de Marcas A Gazeta.
O objetivo da empresa é prestar um qualificado serviço para os clientes, como destaca o CEO da Codonal, Walter Magalhães. Segundo ele, o negócio tem como missão uma atuação consistente e o reflexo desse empenho está no posicionamento da marca no mercado.
“Para garantir que essa máxima seja cumprida, todos os nossos processos são pensados colocando o cliente no centro das nossas ações. Essa cultura, já difundida em toda a empresa e promovida pelas lideranças dentro de suas equipes, busca cada vez mais criar soluções que tragam comodidade e segurança aos nossos clientes, promovendo uma nova percepção de valor para a marca e, consequentemente, os serviços prestados”, aponta.
Entre os principais diferenciais da Condonal, destaque para seus modelos de gestão de pessoas, indicadores e posicionamento. Magalhães pontua que a opinião e a satisfação do nosso colaborador são tão importantes quanto a do cliente.
Por isso, o setor de Pessoas e Cultura promove uma série de políticas com foco no colaborador. “Ampliação de benefícios, plano de cargos e salários para desenvolvimento de carreira, premiações quadrimestrais, bonificações por metas atingidas, cursos e capacitações contínuas são uma realidade diária para nossa equipe”, elenca.
Atividades de colaboradores da administradora de condomínios Condonal
Entre os principais diferenciais da Condonal, destaque para seus modelos de gestão de pessoas, indicadores e posicionamento Crédito: Divulgação/Condonal

Inovação e investimentos

Para se manter na liderança do segmento condominial, a empresa acompanha de perto as transformações tecnológicas e as principais ferramentas disponíveis no mercado buscando garantir, soluções de comodidade e segurança para seus clientes. É a tradição de uma empresa de quase 30 anos olhando sempre em direção ao futuro.
"Por meio do nosso setor de Qualidade, Tecnologia e Inovação, a Condonal tem investido no desenvolvimento de sistemas e soluções próprias. Com o apoio de uma equipe de programação dedicada às nossas necessidades e um olhar atento às novas soluções e boas práticas do mercado, nosso time vem trabalhando em projetos como chatbots, ampliando e facilitando o contato do cliente final com a empresa”, reforça Magalhães.
Outra ferramenta utilizada é o Sistema de Gestão Integrada (SGI), uma plataforma centralizadora de informações que integra processos, dados e recursos de todos os setores da Condonal em uma única interface. “Por meio dele, facilitamos a gestão e proporcionamos aos nossos colaboradores um acesso rápido e eficiente às informações essenciais do dia a dia, contribuindo para a segurança e o aprimoramento contínuo das operações. Por intermédio desse sistema, também é possível criar, monitorar e rastrear chamados entre setores, promovendo mais agilidade na comunicação interna e otimizando nosso fluxo de trabalho”, detalha.
Além disso, a Condonal conta com uma estrutura organizacional em que há "Células de Gestão", lideradas pelos gerentes de contrato e suas equipes, compostas por analistas, e os Núcleos de Atendimento ao Cliente, atividade desenvolvida por analistas financeiros e consultores de relacionamento.
“Construímos uma metodologia em que mesclamos a força e a robustez da empresa líder do segmento condominial capixaba a um atendimento íntimo e personalizado encontrado nas pequenas empresas familiares. Os profissionais têm um número limitado de clientes em suas carteiras e são responsáveis por acompanhar de perto o dia a dia de cada um deles”, aponta o CEO do Grupo Condonal, Walter Magalhães.
Atividades de colaboradores da administradora de condomínios Condonal
Atividade de colaboradores da administradora de condomínios Condonal Crédito: Divulgação/Condonal

CondoExpert

Mas não para por aí. Com pleno conhecimento sobre a atividade, o Grupo Condonal oferece capacitação gratuita para síndicos com o CondoExpert, o maior evento de conteúdo técnico para a área no Estado. Nos últimos dois anos, mais de 1,2 mil pessoas participaram do evento, ajudando no desenvolvimento de síndicos, membros de conselho, especialistas da área e fornecedores.
A próxima edição ocorrerá em março de 2025, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e serão divulgadas em breve no site e redes sociais da Condonal.
Vale destacar, ainda, que a empresa conta, hoje, com aproximadamente 1,8 mil colaboradores e está presente em mais de 20 municípios capixabas. A Condonal também tem mais de 40 mil unidades administradas e duas grandes sedes, em Vitória e Vila Velha.

Condonal Imóveis

Apostando na credibilidade construída ao longo dos anos, a empresa passou a investir também, em 2024, no segmento imobiliário, com a Condonal Imóveis. O objetivo é levar ainda mais praticidade, segurança e comodidade para os clientes. A imobiliária do Grupo é mais uma solução, tanto para o mercado quanto para clientes que buscam segurança e agilidade para alugar ou vender seus imóveis.
“Se já administramos o condomínio do dono do imóvel, queremos que ele tenha uma experiência completa com a gente. Com a Condonal Imóveis, ele tem toda a confiança e tradição de uma empresa de quase 30 anos gerindo o maior patrimônio dele”, ressalta Walter Magalhães.
A satisfação do cliente, acrescenta o CEO do Grupo, é prioridade nas operações. Para tanto, todos os processos são pensados colocando o público atendido no centro das ações. “A cultura, já difundida em toda a empresa e promovida pelas lideranças dentro de suas equipes, busca cada vez mais criar soluções que tragam comodidade e segurança aos nossos clientes”, frisa.

Condonal

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