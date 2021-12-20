Rede de supermercados Perim investe em tecnologia no sul do ES

Perim é a marca mais lembrada no Premio Gazeta 2021 Crédito: Perim/Divulgação

História e tradição são elementos essenciais para construir uma jornada de credibilidade. Mas com o passar dos anos é preciso aliar esses ingredientes à modernização. Com quase meio século de desenvolvimento, a rede de supermercados Perim tem trabalhado para construir um serviço de confiança aos clientes e esse ano é a marca mais lembrada da categoria no Prêmio Gazeta Empresarial.

Inaugurada inicialmente em Castelo, no sul do Espírito Santo, a história da empresa começa com os primeiros produtos comercializados a granel com atendimento feito em um balcão e as compras anotadas em cadernetas.

A primeira loja foi inaugurada com o nome de “Irmãos Perim” e posteriormente, Osvaldo Perim, filho de um dos irmãos, assumiu o comando dos negócios com o objetivo de modernizar as instalações, o atendimento e a marca.

A MARCA QUE FAZ HISTÓRIA

Primeira loja do Perim Supermercados Crédito: Perim/Divulgação

Foi então, em 1978, sob o comando de Osvaldo Perim, que a empresa começou a reinventar e modernizar os seus serviços. O supermercado Perim, foi um dos primeiros da região a implantar o sistema de autosserviço e automatização de lojas. Com as evoluções da sociedade e transformação do mercado, a empresa se dedicou a estudar as mudanças de comportamento dos clientes para construir um atendimento estável e antenado às novas demandas que surgiam no mercado.

Esse processo foi importante para consolidar a marca na região e desenvolver novos tipos de serviços adequados aos períodos temporais. Hoje além de atendimento físico, também é possível fazer compras online, oferecer descontos exclusivos e ofertas especiais no aplicativo oficial do supermercado.

Sendo assim, os investimentos não pararam e seguem até os dias de hoje, segundo a direção da empresa. De acordo com ela, as notícias são boas. Isso porque novos investimentos estão no horizonte da empresa que comemora a inauguração de novos serviços e unidade com um olhar atualizado em tecnologia e praticidade.

“Iremos construir primeiramente uma loja de supermercado, em um segundo momento o incremento será feito com um centro comercial anexo, no litoral de Marataízes. A área tem um total de 20 mil metros quadrados e fica localizada na Avenida Cristiano Dias Lopes. O alvará já foi liberado e as obras terão início em breve. O nosso objetivo é manter os melhores serviços a cada dia e nos desafiamos para oferecer os melhores produtos e estruturas aos nossos clientes”, destaca um diretor da empresa.

Ainda em 2021, será inaugurada uma nova loja, uma nova marca, Open Atacado e Varejo, gerando 180 vagas de empregos diretos. A nova loja será no bairro Paraíso, em Cachoeiro. Essa será a sétima unidade de lojas Perim no sul do Espírito Santo e terá um total de 21 mil metros quadrados de área construída, 3,5 mil metros quadrados de área de vendas, aproximadamente 400 vagas rotativas para veículos e motos com 24 checkouts. Terá ainda no mesmo complexo um Mall com 10 lojas e a nova e moderna central de produção de seus produtos de panificação.

“O mercado está cada vez mais competitivo e a nossa rede busca se manter atualizada e moderna para conquistar as preferências dos consumidores. Acreditamos que oferecemos a melhor experiência de compra com uma estrutura diferenciada, variedade de itens e marcas, limpeza, organização e um atendimento especial”, pontua o diretor.

Perim em primeiro lugar na mente dos cachoeirenses Crédito: Perim/Divulgação

APLICATIVO E TECNOLOGIAS

Além disso, a rede de supermercados também oferece benefícios e vantagens para os clientes por meio de ferramentas de e-commerce, recentemente adotadas pelo supermercado. Pelo site ou aplicativo “Perim”, é possível comprar de casa ou qualquer outro lugar com toda comodidade, definir a forma de pagamento, garantir descontos exclusivos e esperar suas compras chegarem no conforto da sua residência.

Em Castelo a rede de supermercado possui duas unidades e em Cachoeiro quatro unidades. Mas a expansão deve continuar acontecendo nos próximos meses. Isso porque, de acordo com o diretor, outras três cidades estão no plano de crescimento do grupo e poderão contar com uma filial do Perim.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

“Temos o compromisso de nos mantermos como referência todos os dias. À medida que crescemos, a responsabilidade cresce junto. Por isso, estamos trabalhando para continuarmos presentes na vida das pessoas.”

Mais uma vez a rede de supermercados Perim foi a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial na categoria “supermercados”.

“Foi com muito trabalho e dedicação que nos tornamos a maior rede de supermercados do sul do Espírito Santo. Agradecemos pelo prêmio e vamos continuar buscando executar um serviço de qualidade no setor. Nossa missão é manter a fidelidade e preferência do consumidor e consagrar a nossa marca cada vez mais no cenário capixaba”, finaliza a direção.