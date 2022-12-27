Rede de supermercado e atacarejo vai da crise ao sucesso e abre nova loja no ES

A proposta do UM Superatacado é atender tanto no varejo quanto no atacado Crédito: Divulgação

Em dezembro de 2013, Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, sofreu a maior enchente de sua história. Para todo lado que se olhava, água, e o Grupo Maestri teve sua principal loja destruída, criando um cenário desolador.

Mercadorias flutuavam em meio a vidraças quebradas e saíam pelas janelas e portas. Uma cena que poderia ser o fim, mas, na verdade, foi um momento de virada.

Com oito lojas em sua rede, sendo quatro supermercados da marca Cricaré e quatro atacarejos com a marca UM Superatacado, atuando no Noroeste do Estado e Leste de Minas Gerais, o Grupo Maestri conquistou o gosto do capixaba pelo espírito batalhador e familiar, uma história construída inteiramente pela família Maestri. Fruto deste sucesso, a rede lançou neste mês uma unidade do UM Superatacado, em São Gabriel da Palha.

São aproximadamente 10.000m² de área construída, sendo 3.000m² de loja, com 12 checkouts, 200 vagas de estacionamento e seções completas de açougue, hortifruti, laticínios, padaria, mercearia, bebidas e uma ampla área de perecíveis.

Nova unidade de São Gabriel da Palha foi inaugurada no dia 12 de dezembro Crédito: Divulgação

“A população de São Gabriel da Palha e região vai poder contar com uma estrutura que até então só era encontrada em grandes cidades”, destaca Paulo Maestri, presidente do Grupo Maestri.

“A proposta do UM Superatacado é atender tanto no varejo quanto no atacado. Para se adequar à necessidade de cada consumidor, a loja oferece embalagens unitárias – para quem quer comprar em pequenos volumes, e institucionais, que possibilitam a compra em maiores quantidades e preços ainda melhores. Também teremos televendas. Temos em nossa missão ser a melhor solução em abastecimento dos lares e negócios das regiões onde atuamos”, completa o diretor comercial e de Marketing do Grupo, Victor Maestri.

O empresário herdou o gosto pelo comércio do pai, Paulo Maestri, um dos fundadores da primeira loja, em 1986. Em 2013, o então jovem de 24 anos deixava o trabalho exclusivo em uma corretora em Vitória para se dedicar ao supermercado da família.

“O dia da enchente, em que perdemos tudo em nossa loja matriz, foi a chave que me fez querer estar aqui. Ver meu pai precisando de apoio, ao tentar proteger as mercadorias, que estavam boiando e sendo saqueadas, foi algo marcante que nunca esquecerei. Naquele ano, na véspera de Natal, centralizamos as vendas em uma só loja e fizemos entregas até depois da meia-noite. São momentos que marcam e que trazem identidade a todos nós, que amamos este negócio. Deixei minha corretora para lutar por algo mais importante”, conta Victor.

Nova loja do UM Superatacado tem 10.000m² de área construída Crédito: Divulgação

Na época, a família não sabia se conseguiria reerguer a loja. Segundo Victor, foi um período de colocar a emoção de lado e dar lugar à razão e ao planejamento. O pai, então, perguntou se o filho gostaria de aprender o trabalho de compras e de todo setor comercial.

“Tudo aquilo serviu para nos fortalecer e, nesse momento, nos unimos pelo Grupo.”

O primeiro a embarcar foi Victor, seguido pela irmã Lívia, hoje diretora administrativa financeira e, recentemente, pelo irmão mais novo, Paulo Maestri (Filho), trainee.

“Com essa complementaridade, tivemos aumento na força de trabalho e conseguimos expandir a operação, estamos indo para oito lojas e um centro de distribuição, chegando a 600 colaboradores.”

Modernização em foco

Por meio de um planejamento estratégico, o grupo percebeu a importância de lançar a nova loja em São Gabriel da Palha, em terreno próprio Crédito: Divulgação

Há três anos, o Grupo Maestri iniciou um processo de capacitação com todos os gestores e líderes com o objetivo de construir uma cultura de gestão ativa e profissional.

“Iniciamos com um trabalho em conjunto com consultoria de gestão, algo que para nós era novo, e isso nos amadureceu demais. Foi uma das bases para podermos crescer de forma organizada e ser a melhor solução em abastecimento onde atuarmos.”

Por meio de um planejamento estratégico, o grupo percebeu a importância de lançar a nova loja em São Gabriel da Palha, em terreno próprio. E não para por aí. “Já adquirimos outros terrenos, incluindo um terreno próprio para começar a construção de uma nova loja em São Mateus, no ano que vem. Mas sempre com os pés no chão, passo a passo”, destaca Victor.

Grupo tem oito lojas em suas redes atuando no Noroeste do Estado e Leste de Minas Gerais Crédito: Divulgação

Embaixador da Marca, Richarlison é inspiração

Ninguém diferente de Richarlison poderia ser o Embaixador da Marca do UM Superatacado. O jogador, hoje mundialmente conhecido e ídolo da torcida brasileira, é natural de Nova Venécia e teve aproximação no último Ano com a Família Maestri. O Grupo é Parceiro e Patrocinador do time de Nova Venécia, campeão da Série B do Campeonato Capixaba em 2021 e terceiro colocado no Capixabão em 2022.