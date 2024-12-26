Qualidade e confiança do público posicionam construtora do ES como destaque no mercado

O Vernissage é um ícone para a Galwan, pela localização, tamanho do terreno, vista, quantidade de lazer oferecida e padrão dos apartamentos, entre vários outros diferenciais Crédito: Galwan/Divulgação

Quando o assunto é credibilidade no mercado, marcas que buscam ser referência precisam cumprir alguns atributos. Serviços de qualidade, respeito ao cliente e ao meio ambiente, além de responsabilidade social são alguns deles. Afinal, é assim que empresas conseguem alcançar bons números, conquistar a confiança do público e se manterem relevantes no segmento de atuação.

A Galwan, por exemplo, conta com uma história de 37 anos no mercado imobiliário capixaba e tem como compromisso garantir que esses atributos façam parte dos projetos desenvolvidos no Estado.

Uma prova disso está na vitória, em primeiro lugar, na categoria “Construção Civil de Alto Padrão” do 15º Marcas de Valor A Gazeta 2024, que reconhece as empresas que conquistaram o capixaba por meio dos serviços, produtos e propósito de atuação. O prêmio é resultado de uma pesquisa com 2 mil pessoas realizada nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Lize Barros, responsável pelo Marketing da Galwan, atribui a força da marca à qualidade dos produtos entregues. Segundo ela, foi o atributo “confiança” que colocou a Galwan no topo do ranking.

Mas não para por aí. De acordo com Lize, outro fato que torna a empresa um destaque no mercado é a liderança do fundador e presidente da empresa, José Luís Galvêas, ou “Zé Luís” , como ela chama.

“A Galwan é uma marca consolidada e com o simples conquistamos muitos méritos. O Vernissage Vitória, lançado em janeiro deste ano e que está em obras, deu uma visibilidade grande à empresa, mas a Galwan é o que é porque a liderança do Zé Luís inspira as pessoas”, disse Lize.

O Vernissage foi lançado em 2024 e já está em obras com 75% das unidades vendidas Crédito: Galwan/Divulgação

Para o presidente da empresa, a credibilidade é o principal valor para uma empresa que se coloca no mercado no modelo equivalente a uma cooperativa, com um sistema de construção de condomínios a preço de custo. “As pessoas, juntas, formam um condomínio e quem administra precisa ter a confiança dos condôminos e a competência para fazer o que se propôs”, ressalta Galvêas.

Ele também relembra que essa credibilidade começou a ser construída há mais de 40 anos, quando começou esse modelo de empreendimentos que deu origem à Galwan.

“Fico feliz de ver que a empresa hoje, como um todo, passa essa confiança. Conseguimos implantar essa filosofia de qualidade e respeito a todos os envolvidos. Nos colocamos no lugar dos clientes e trabalhamos para satisfazê-los. Está na nossa cultura a ponto de ser verificado na pesquisa Marcas de Valor”, destaca.

Novos empreendimentos

Esse trabalho, inclusive, deve seguir sendo a missão da empresa para 2025. De acordo com o diretor da Galwan, Felipe Loureiro, novos projetos e empreendimentos para Vitória e Vila Velha estão sendo planejados para o próximo ano. A novidade fica por conta de um lançamento previsto para o município da Serra, que Felipe define como um “namoro antigo” da construtora e que agora estão empenhados para conseguir lançar no segundo semestre.

“Estamos com boas expectativas. Mas queremos continuar trabalhando com o formato que a gente acredita e permanecer de olho nas tendências, novidades e economia. É preciso estar sempre preparado para continuar colhendo bons resultados”, finaliza.

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