Produtos inovadores de aço viram tendências em condomínios

Com atuação em diversos segmentos, a Casa do Serralheiro é considerada o maior shopping de aço no mercado em questão de variedades Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

Para trazer conforto e praticidade no dia a dia em casas e condomínios, profissionais responsáveis por projetos, supervisão e execução de obras da construção civil e também da arquitetura têm investido cada vez mais em recursos tecnológicos e inovadores, entre eles estão as portas automáticas.

Conhecidas por serem utilizadas em estabelecimentos comerciais e empresariais, as portas automáticas também já estão presentes em muitas residências e condomínios de luxo na Grande Vitória. Além do conforto e de deixar o ambiente com um ar mais sofisticado, o produto proporciona aos moradores mais segurança para o lar, já que possuem sistema de antifurto e antiarrombamento.

“A porta automática é um modelo de porta automatizada, com dois comandos, um interno e outro externo. Com esse controle móvel o cliente pode abrir e fechar a porta sem fazer nenhum tipo de esforço. Basta um clique para que ela obedeça aos comandos. Além do baixo custo, essas portas não precisam de manutenção. Hoje, muitos condomínios de alto padrão no Espírito Santo já utilizam essas portas”, explica Lucas Reis, diretor comercial da Casa do Serralheiro, loja especializada neste tipo de produto.

De acordo com Lucas Reis, as portas automáticas, na Casa do Serralheiro, são feitas de aço carbono com categoria 1020, e possuem dois modelos de sistemas, as Transvisions que são chapas com furos, onde é possível ver um pouco o que tem atrás da porta, e as portas com planos fechados, ideais para áreas expostas a riscos, gerando mais segurança. Todas elas são modelos deslizantes.

Tendência no mercado europeu e americano, as telhas termoacústicas oferecem conforto térmico e inibem ruídos externos Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

O processo de instalação é feito em até 24 horas, e tudo é realizado com o acompanhamento de um profissional técnico para certificar e garantir a qualidade e a satisfação do cliente na entrega do produto.

Esteticamente falando, as portas automáticas têm sido preferência na escolha de arquitetos de todo o Estado, segundo Lucas Reis.

“Muitos arquitetos têm feito parceria com a Casa do Serralheiro, por oferecermos portas personalizadas. Essas portas são feitas em qualquer medida que o cliente solicitar, e qualquer cor. Os vendedores são técnicos e dão todo suporte necessário na venda, inclusive nas recomendações do melhor uso do produto”, afirma o diretor comercial.

MAIS INOVAÇÃO NO MERCADO

Além das portas automáticas, outro sistema que vem ganhando espaço e atraindo muitos moradores de casas são as telhas termoacústicas. Tendência no mercado europeu e americano, essas telhas oferecem um conforto térmico, deixando o ambiente da casa com temperaturas agradáveis e inibem os ruídos de fora.

As telhas termoacústicas são feitas de galvalume (uma liga de aço composta por alumínio, zinco e silício) e EPS de 30mm e 50mm ou o popular isopor.

De acordo com Lucas Reis, entre os modelos mais conhecidos e solicitados pelos clientes são: o “sanduíche”, que consiste em duas telhas trapezoidais de galvalume com o isopor ao meio; o de uma face só, com o isopor; e também uma opção para acabamentos finos com e sem a película.

Esses modelos mencionados são os mais requisitados, porém o diretor comercial explica que também há outros tipos disponíveis na Casa do Serralheiro.

UM VERDADEIRO SHOPPING DE AÇO

Considerado o maior shopping de aço no mercado em questão de variedades, a Casa do Serralheiro atua em diversos segmentos, entre eles: construção civil, metalmecânica, linha de indústria, linha de serralheria, linha de comunicação visual, linha de cercamento, automação, entre outros nichos.

A Casa do Serralheiro ainda investe na capacitação do profissional do aço de forma gratuita. São mais de 200 profissionais capacitados para atuar na área de atendimento ao cliente, oferecendo um serviço de qualidade.

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