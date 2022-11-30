Prêmio Realcafé reconhece os melhores produtores de café do Espírito Santo

Assim que o dia começa, depois do almoço ou no meio da tarde. Não tem jeito, toda hora é hora para tomar um bom café. Ainda mais se você for residente de terras capixabas. Afinal, o Espírito Santo é referência nacional no cultivo do grão.

Para incentivar os cafeicultores do Estado, o Prêmio Realcafé/UCC de Qualidade reconhece, desde 2001, os produtores de café e a variedade arábica produzida nas montanhas do Espírito Santo. A nova edição tem data marcada para o dia 3 de dezembro, às 10 horas, na Rede Gazeta, e esse ano conta com novidades.

A premiação será transmitida ao vivo em A Gazeta. Além disso, os finalistas serão apresentados no dia do evento e os vencedores anunciados na ocasião. Aqueles que ganharem, receberão uma edição especial do Clube Realcafé Reserva. A iniciativa também vai contar com uma mesa de debates.

Temas como Sustentabilidade & Certificações; Carbono Neutro & Mudanças Climáticas; e Tendências de Consumo do Café serão discutidos com a participação de especialistas. A cadeia produtiva no Estado também será assunto do evento, que será apresentado pela jornalista Paula Varejão.

Pioneirismo capixaba

De acordo com o diretor da Realcafé Reserva, Henrique Tristão, o prêmio elevou o café capixaba para um cenário de qualidade mundial e, hoje, o cultivo capixaba briga pelo pódio nos maiores concursos nacionais e internacionais.

De acordo com o diretor da Realcafé Reserva, Henrique Tristão, o prêmio elevou o café capixaba para um cenário de qualidade mundial Crédito: Realcafé/Divulgação

“O evento ajudou os produtores a terem ganhos mais expressivos com as suas lavouras. Com o apoio e orientação do concurso passaram a entregar bebidas únicas e de qualidade superior. Com isso, o mercado nacional e internacional passou a desejar e pagar mais para degustar a especiaria capixaba”, destaca Tristão.

Já o superintendente do Grupo Tristão, Márcio Cândido, reforça que o concurso foi pioneiro no Espírito Santo em premiar tanto a qualidade quanto a sustentabilidade na produção. Esse trabalho não incentiva apenas a qualidade dos produtos, como também coloca o café capixaba nas maiores vitrines do país.

“Nossas expectativas são muito boas. Queremos incentivar o trabalho do produtor e manter esse reconhecimento em alta. O Espírito Santo, hoje, já tem como característica ter cafeicultores com potencial para se tornarem ganhadores de concurso”, ressalta Cândido.

O superintendente do Grupo Tristão, Márcio Cândido, reforça que o concurso foi pioneiro no ES em premiar tanto a qualidade quanto a sustentabilidade na produção Crédito: Realcafé/Divulgação

História do prêmio

Criado em 2001, em parceria com a Ueshima Coffee LTDA. Ueshima, líder no mercado japonês como a maior torrefadora do país, o Prêmio Realcafé Reserva de Excelência e Qualidade do Café comemora a 17ª edição recheado de histórias. Segundo o presidente do Grupo Tristão, Sérgio Tristão, ele também reforça a importância para a melhora da qualidade do café capixaba.

“Quando começamos com o prêmio em 2001, o Espírito Santo era marginalizado em termos de café especial e o nosso concurso foi fazendo acontecer. Hoje, estamos colhendo os frutos, tendo o café das Montanhas do Espírito Santo como um dos melhores do ano de todo o Brasil”, reforça.

Segundo o presidente do Grupo Tristão, Sérgio Tristão, o prêmio reforça a importância para a melhora da qualidade do café capixaba. Crédito: Anderson Nielsen

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