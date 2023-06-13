Prédio no Barro Vermelho une lazer completo e localização privilegiada

Golden Barro Vermelho está localizado em um dos endereços mais valorizados da Capital Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

Os fatores decisivos para comprar um imóvel podem variar, mas o que não muda é o cuidado exigido na hora de adquirir uma casa própria. No caso do Golden Barro Vermelho, cada detalhe foi pensado. O empreendimento tem uma arquitetura que une beleza e funcionalidade, está com suas obras concluídas e já se encontra pronto para morar. São apartamentos de 3 quartos com suíte, sendo que todas as plantas são integradas desde a cozinha até a varanda. Essa configuração oferece maior amplitude e espaço para o dia a dia.

Qualidade, acabamento e boa localização, esses são pontos de atenção indispensáveis no processo de busca pelo imóvel ideal. Melhor ainda quando o empreendimento reúne essas três características e ainda está pronto para morar. É o que se encontra no Golden, localizado em um dos endereços mais valorizados da Capital.

“É uma região muito atrativa. Um empreendimento semelhante na Praia do Canto é vendido, em média, por R$ 18 mil o metro quadrado, enquanto o Golden tem uma média de R$ 12 mil. Ou seja, estamos falando de uma diferença de quase 40% em uma oportunidade de investimento em um dos bairros mais valorizados da Grande Vitória”, explica Eduardo Silveira, responsável pelo comercial da Empar Incorporadora.

Ainda de acordo com o especialista, o empreendimento cumpre com três requisitos fundamentais e que quase sempre são fatores decisivos na hora de fechar negócio: o tamanho ideal, o conforto e a localização.

O empreendimento tem uma arquitetura que une beleza e funcionalidade, está com suas obras concluídas e já se encontra pronto para morar Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

“O diferencial desse projeto é a solução de plantas otimizadas com o objetivo de priorizar o aconchego em uma unidade de três quartos. Além disso, o lazer é completo para as futuras 66 famílias moradoras do edifício”, ressalta.

Esse espaço, inclusive, possui mais de 1.200m² e conta com academia, espaço pet, lounge, piscina adulto e infantil, salão de festas, brinquedoteca, espaço gourmet e muito mais.

Vale ressaltar que Barro Vermelho também é uma região rica em infraestrutura e serviços com padarias, supermercados, escolas e centros de saúde. O que agrega qualidade de vida e proporciona um dia a dia mais prático.

Quem ficou interessado e quer conferir em primeira mão o imóvel, é possível agendar uma visita ao apartamento decorado por meio do telefone (27) 99222-4184.

Golden Barro Vermelho

Localização: Rua Dr João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho

Rua Dr João Carlos de Souza, 207, Barro Vermelho Número de pavimentos: 14

14 Quantidade de apartamentos: 66 unidades, com três quartos e suíte

66 unidades, com três quartos e suíte Área de lazer: 1.214m² quadrados com piscina adulto e infantil com solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca, espaço pet. Lazer completo entregue mobiliado e decorado com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

1.214m² quadrados com piscina adulto e infantil com solarium, playground, quadra recreativa, alameda teen, espaço grill, espaço gourmet, salão de festas, lounge, churrasqueira, academia, brinquedoteca, espaço pet. Lazer completo entregue mobiliado e decorado com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Agende uma visita: (27) 99222-4184.