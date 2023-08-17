Prédio em Guarapari terá piscina aquecida na varanda de todas as unidades

O Manami Ocean Living vai contar com uma piscina aquecida na varanda de todos os 72 apartamentos do empreendimento Crédito: Invite Inc./Divulgação

Imagine viver em uma península, cercado pelo mar e totalmente conectado com a natureza. Para desfrutar ainda mais dessa imensidão azul, uma piscina aquecida na varanda foi cuidadosamente planejada por uma equipe de arquitetos que aproveitou todos os detalhes do paisagismo da localidade. Parece até um sonho, não é mesmo? Só que esse cenário é realidade e é justamente o visual do Manami Ocean Living, o mais novo empreendimento da Invite Inc., em Guarapari.

Com unidades de 3 ou 4 quartos com suíte, de 137 m² a 210 m², o empreendimento surgiu com a premissa de oferecer uma experiência de vida incomparável e conectada à natureza, como explica Romero Valença, membro do Conselho Administrativo da empresa.

É por isso que o Manami está localizado na Península de Guaibura, em Guarapari, e vai contar com uma piscina aquecida na varanda de todos os 72 apartamentos do empreendimento, além de ter acesso exclusivo às praias Jogo da Baleia e Praia do Buzo e está próximo das praias de Guaibura e Peracanga.

O Manami está localizado na Península de Guaibura, em Guarapari Crédito: Invite Inc./Divulgação

Com comércio e serviços da Enseada Azul em seu entorno, o acesso pode ser feito pela Rodovia do Sol ou pela BR 101. Serão seis módulos residenciais em uma área de projeção de 6.687,34 m², de um total de área alodial de 19.728,65 m² e 45.532 m² do total da península.

As plantas das unidades, inclusive, foram planejadas para integrar os ambientes da sala e cozinha, ampliando o espaço de vivência entre amigos e familiares, em opções de 3 ou 4 amplos dormitórios de até 24m² com suíte. Os apartamentos ainda terão duas ou três vagas de garagem.

“A Invite tem em seu DNA essa característica de diferenciação dos seus produtos com empreendimentos de alto padrão e super exclusivos. Esse é um projeto implantado em uma área generosa que une fatores inovadores e nos enche de boas expectativas para um sucesso de vendas”, destaca Romero Valença.

Inovação e diferenciais tecnológicos

Inovação, aliás, é um dos principais elementos do empreendimento, já que a domótica faz parte das unidades do Manami. Será possível, por exemplo, controlar o aquecimento das piscinas por meio do smartphone, além de outras facilidades como abertura e fechamento das portas e acendimento das luzes e controle do fornecimento de água do apartamento. Em caso de vazamento de gás, o morador é notificado no celular e poderá cortar o fornecimento do gás.

Os apartamentos também serão entregues com uma infraestrutura para o controle de cortinas, ares-condicionado, e com a possibilidade de acoplar novos sensores à caixa de automação.

Os quartos, salas e varanda terão preparação para ar-condicionado split e as cozinhas terão pontos de água para lava-louças e para geladeiras com dispenser. No espaço gourmet, os moradores poderão usufruir ainda de uma bancada, pia e ponto elétrico para churrasqueira e cooktop.

Sustentabilidade

Outro destaque é o cuidado com a sustentabilidade. Desde a concepção, os empreendimentos da Invite são pensados considerando o desenvolvimento sustentável com o objetivo de oferecer soluções que melhorem o desempenho das edificações por meio da gestão dos recursos de energia, água e lixo.

Romero Valença afirma que a proposta é oferecer um estilo de vida luxuoso e confortável, sem comprometer o meio ambiente. Sendo assim, quem investir no Manami pode adquirir um apartamento construído de forma consciente em relação à natureza.

“Estamos comprometidos em construir um empreendimento que se destaque pela excelência e práticas sustentáveis. Temos um produto único com vários diferenciais que são demandas do mercado.”

"Estamos comprometidos em construir um empreendimento que se destaque pela excelência e práticas sustentáveis. Temos um produto único com vários diferenciais que são demandas do mercado." Romero Valença - Membro do Conselho Administrativo da Invite Inc.

Entre os exemplos dessas demandas estão, por exemplo, tomadas para carros elétricos, reaproveitamento pluvial e instalação de painéis solares para áreas comuns e sistemas de gestão de resíduos para garantir a reciclagem, além da reutilização adequada dos materiais.

Lazer e segurança

Os moradores também terão espaços de lazer exclusivos para relaxamento e atividades físicas. Crédito: Invite Inc./Divulgação

Mas não para por aí. Os moradores também terão espaços de lazer exclusivos para relaxamento e atividades físicas. O Manami terá um clube com piscinas adulto, infantil, hidromassagem solarium, pool bar, lounge e espaço gourmet. Pensando na qualidade de vida, o espaço Wellness contará com sala de massagem, sauna e academia.

Para garantir a segurança, o empreendimento terá infraestrutura para monitoramento de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), além de portaria 24 horas e acesso exclusivo às praias do Jogo da Baleia e Praia do Buzo.

Manami Ocean Living