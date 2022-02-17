Por que o Barro Vermelho é uma das regiões que mais valoriza?

Edifício Villa-Lobos Square Residence está localizado no Barro Vermelho, região que tem fácil acesso a avenidas importantes de Vitória. Crédito: Alex Gouvea

A jornada do cliente para a aquisição de um imóvel vem passando por um momento de grande disrupção que exige assertividade e atendimento adequado por parte das empresas do mercado imobiliário. Seja por querer morar bem e usufruir de uma qualidade de vida sem igual, seja para investir e ter a certeza da boa rentabilidade a médio prazo, o cliente quer soluções criativas desde a decisão pela compra até a entrega das chaves.

Nesse contexto, o Barro Vermelho, em Vitória, na Capital do Espírito Santo, tem ganhado mais destaque. Basta uma caminhada pelas ruas arborizadas da região para compreender os motivos que levam os clientes a buscarem um novo jeito de viver, tornando o bairro um dos mais desejados da Grande Vitória.

Vizinho da Praia do Canto e conectado a importantes eixos financeiros, como a região da Enseada do Suá, além do fácil acesso a importantes avenidas, como a Reta da Penha, o bairro também é próximo ao Aeroporto de Vitória e reúne lojas, cafés, restaurantes, escolas, entre outros serviços e comércios.

“Elegante e charmoso, o Barro Vermelho tornou-se um oásis da qualidade de vida, tendo um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que, segundo levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) poderia fazer parte da Noruega, país com maior IDH do mundo, segundo a ONU”, afirma Vinicius Cadete Gazzinelli, coordenador de obras e projetos da construtora Cadete & Gazzinelli.

De acordo com Vinicius Cadete Gazzinelli, da construtora Cadete & Gazzinelli, o Barro Vermelho tornou-se um oásis da qualidade de vida. Na imagem, piscina que faz parte da área de lazer do Villa-Lobos Square Residence. Crédito: Alex Gouvea

Com essas constatações e atentos ao que o cliente deseja, construtoras e incorporadoras dão um novo padrão de investimento ao Barro Vermelho, com empreendimentos que se destacam não só pela sofisticação do espaço, mas também pela oferta de serviços de qualidade, segurança e praticidade.

QUALIDADE DE VIDA E CONFORTO TÉRMICO

Entre as tecnologias do Villa-Lobos Square Residence estão as paredes térmicas na fachada e o contrapiso acústico. Crédito: Alex Gouvea

Uma aposta do mercado de alto padrão são os espaços de lazer voltados para a família, com brinquedoteca, play kids, área grill, quadra esportiva, piscina infantil e adulto, tudo voltado para satisfazer pais e filhos. “Compreendemos que o melhor da nossa vida está dentro do nosso lar: a família”, pontua Vinicius Cadete Gazzinelli.

Um empreendimento que reúne esses itens na área de lazer já está pronto para morar: o Villa-Lobos Square Residence. Tecnologias como paredes térmicas na fachada e contrapiso acústico estão entre os diferenciais do edifício que tem plantas de 91m², com três quartos, sendo uma suíte, e todas as unidades com duas vagas de garagem.

A brinquedoteca é um dos itens de lazer do Villa-Lobos Square Residence, no Barro Vermelho, em Vitória. Crédito: Alex Gouvea

“O Villa-Lobos Square Residence é voltado para clientes exigentes que buscam tecnologias que proporcionam conforto térmico e acústico, além de um excelente acabamento. A localização é um diferencial para quem busca tranquilidade, pois é próximo ao Parque da Petrobras”, destaca o coordenador de obras e projetos da construtora.

Diante de vantagens sedutoras para quem busca mais qualidade de vida, o Barro Vermelho figura entre os bairros mais valorizados do Espírito Santo, o que o torna um lugar favorável também para quem quer investir. Do ano passado para cá, por exemplo, o valor do metro quadrado dos empreendimentos de alto padrão perto de áreas verdes mostrou tendência de alta de até 20% em comparação com bairros vizinhos, segundo pesquisa da ImobiGroup, proptech focada em inteligência imobiliária.

Além das vantagens de viver no Barro Vermelho, o edifício Villa-Lobos Square Residence é uma boa oportunidade para os investidores imobiliários. Crédito: Alex Gouvea

“A Cadete & Gazzinelli aposta na tranquilidade do Barro Vermelho, com localização estratégica, o que promove praticidade e charme no viver. Assim, desenvolvemos novas tendências imobiliárias e um novo padrão de moradia, com total satisfação do cliente”, finaliza Vinicius Gazzinelli.

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CONSTRUTORA CADETE & GAZZINELLI