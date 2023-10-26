Plano odontológico do Sul do ES lança programa de prevenção

Os próximos passos da Uniodonto é fortalecer a marca e expandir o negócio. Crédito: Uniodonto/Divulgação

Exercendo um papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração, a saúde bucal influencia diretamente na qualidade de vida. Ciente disso, a Uniodonto está sempre investindo em novos projetos para cuidar dos seus clientes. Por isso, ainda em 2023, planeja lançar um programa de odontologia preventiva mais abrangente, com ênfase na atenção primária.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência ainda mais completa para prevenir doenças bucais e promover uma vida mais saudável”, pontua Adriano Barbosa, presidente da Uniodonto Espírito Santo.

Já para os próximos anos, a Uniodonto quer fortalecer mais a marca e expandir o negócio.

“Entre as principais iniciativas estão a ampliação do atendimento em outras regiões, o aperfeiçoamento em tecnologia, a ênfase em programas de saúde preventiva, a expansão dos serviços e de especialidades e a intensificação das ações de responsabilidade social e de sustentabilidade”, aponta o gestor.

Para o presidente da Unidonto, Adriano Barbosa, o objetivo é proporcionar uma experiência melhor para o cliente Crédito: Uniodonto/Divulgação

A Uniodonto atua há 25 anos como uma cooperativa odontológica e, a cada ano, conquista mais a confiança do público. Agora em 2023, ficou mais uma vez em primeiro lugar no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), na categoria “Clínica Odontológica”.

Para continuar oferecendo um atendimento especializado aos beneficiários, que, aliás, são recebidos pelos próprios donos, no último ano, a Uniodonto recrutou novos profissionais altamente qualificados e buscou parcerias estratégicas com outras instituições de saúde para expandir sua atuação no Estado.