Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Plano odontológico do Sul do ES lança programa de prevenção

Com 25 anos de trajetória, a Uniodonto investe em novos projetos para cuidar da saúde bucal dos clientes
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 out 2023 às 15:36

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 15:36

Uniodonto
Os próximos passos da Uniodonto é fortalecer a marca e expandir o negócio. Crédito: Uniodonto/Divulgação
Exercendo um papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração, a saúde bucal influencia diretamente na qualidade de vida. Ciente disso, a Uniodonto está sempre investindo em novos projetos para cuidar dos seus clientes. Por isso, ainda em 2023, planeja lançar um programa de odontologia preventiva mais abrangente, com ênfase na atenção primária.
“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência ainda mais completa para prevenir doenças bucais e promover uma vida mais saudável”, pontua Adriano Barbosa, presidente da Uniodonto Espírito Santo.
Já para os próximos anos, a Uniodonto quer fortalecer mais a marca e expandir o negócio.
“Entre as principais iniciativas estão a ampliação do atendimento em outras regiões, o aperfeiçoamento em tecnologia, a ênfase em programas de saúde preventiva, a expansão dos serviços e de especialidades e a intensificação das ações de responsabilidade social e de sustentabilidade”, aponta o gestor.
Uniodonto
Para o presidente da Unidonto, Adriano Barbosa, o objetivo é proporcionar uma experiência melhor para o cliente Crédito: Uniodonto/Divulgação
A Uniodonto atua há 25 anos como uma cooperativa odontológica e, a cada ano, conquista mais a confiança do público. Agora em 2023, ficou mais uma vez em primeiro lugar no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), na categoria “Clínica Odontológica”.
Para continuar oferecendo um atendimento especializado aos beneficiários, que, aliás, são recebidos pelos próprios donos, no último ano, a Uniodonto recrutou novos profissionais altamente qualificados e buscou parcerias estratégicas com outras instituições de saúde para expandir sua atuação no Estado.
Barbosa ressalta o compromisso da clínica em antecipar o futuro da assistência odontológica. “Estamos orgulhosos dos avanços que conquistamos, mas sabemos que a expansão exige um trabalho contínuo. Por isso, continuaremos empenhados em levar a Uniodonto Espírito Santo para novos territórios e levar o acesso aos nossos serviços de saúde bucal de excelência para mais pessoas”, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Gazeta Empresarial Odontologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados