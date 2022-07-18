Pif Paf Alimentos implementa política de benefícios aos colaboradores da Uniaves, no Espírito Santo

Fabrica Uniaves Crédito: Divulgação / Uniaves

A Pif Paf Alimentos está em processo de implantação da política de benefícios aos colaboradores do maior frigorífico capixaba, a Uniaves, incorporado à empresa em 2021. Além de melhorias no plano de saúde, da chegada do Gympass (condições diferenciadas para prática de atividades físicas em academias e on-line) e da inclusão dos profissionais no Programa de Participação de Resultados (PPR), estão sendo promovidas várias outras iniciativas que geram valor para o dia a dia e bem-estar das pessoas.

“O processo de integração está em consonância com o nosso plano estratégico de crescimento sustentável e reflete nosso respeito e admiração pela trajetória da Uniaves. As ações de integração no dia a dia do negócio e a incorporação da nossa política de benefícios têm foco na valorização do nosso capital humano”, diz o CEO da Pif Paf Alimentos, Rodrigo Coelho.

Rodrigo Coelho, CEO da Pif Paf Alimentos. Crédito: Divulgação / Uniaves

Nesse cenário, é importante ressaltar a geração de emprego e renda em Castelo e região Sul capixaba. Para julho, são 63 oportunidades profissionais abertas pela Uniaves. A maior parte está na produção, com 49 posições, mas também há vagas para motorista, mecânico, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, entre outros. Consulte no site www.uniaves.com.br

Integração colaborativa

Iniciada em outubro passado, a integração entre as empresas está focada na identificação e implementação das potencialidades e sinergias em toda a cadeia produtiva e de gestão, para a construção de uma base sólida para o crescimento sustentável das indústrias.

“Além da troca de experiências e informações, os processos estão sendo feitos de forma colaborativa, buscando a adaptação do modelo de negócios para o alcance dos melhores resultados e do crescimento sustentável das empresas”, avalia Luciano Salles, diretor Administrativo-financeiro da Uniaves.

Programas

A melhoria e incorporação da política de benefícios começou com a integração dos cerca de 1.300 colaboradores da Uniaves ao Programa de Participação de Resultados (PPR) ao alcançarem as metas estabelecidas; com a inclusão do Fala Presidente (canal de alinhamento com o CEO da Pif Paf Alimentos); com os projetos de capacitação das lideranças; e com o Canal Aberto, linha do setor de Compliance da companhia.

Além disso, ganharam acesso à Amplia – Universidade Corporativa da Pif Paf Alimentos -, com cursos e conteúdos voltados à capacitação com foco nos negócios da companhia e no desenvolvimento pessoal – e aos convênios e parcerias no segmento de educação, idiomas e seguros.

Outro programa é o “De Bem com a Vida”, de apoio aos colaboradores e seus dependentes, para atendimento no âmbito emocional por psicólogos, de assessoria jurídica em diversas áreas do direito, orientação financeira e assistência social. O atendimento é feito por meio de uma linha telefônica 0800 (gratuita, 24h e confidencial). A companhia oferece, ainda, a CooperCred, cooperativa de crédito da Pif Paf Alimentos, que permite a tomada de empréstimos com juros abaixo do mercado.

Luciano Salles, diretor Administrativo-financeiro da Uniaves. Crédito: Divulgação / Uniaves