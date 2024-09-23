Padaria no Sul do ES inaugura nova unidade com pizza, petiscos e até happy hour

A Padaria Top tem três unidades em Cachoeiro de Itapemirim, incluindo a nova loja no bairro BNH Crédito: Padaria Top/Divulgação

O primeiro estabelecimento que muitas pessoas visitam durante o dia é a padaria – seja para comprar aquele pão quentinho, seja para tomar um café reforçado. Mas ir até esse estabelecimento não é necessariamente algo que se faz apenas pela manhã ou durante uma pausa para o lanche da tarde. Algumas delas fazem parte de diferentes momentos do dia dos consumidores e oferecem opções para almoço, entre outros serviços.

A nova unidade da Padaria Top, no bairro BNH, em Cachoeiro do Itapemirim, por exemplo, conta com hortifrúti, açougue e até um restaurante self-service. Segundo o proprietário da empresa, Marcelo Molinaroli, essas novidades ampliam ainda mais as opções disponíveis para melhor atender os clientes.

“Estamos completando 27 anos em 2024 e além dos tradicionais produtos de padaria, queremos oferecer uma nova experiência para que o cliente não só faça compras, mas também tenha um espaço de convívio descontraído”, explica.

Quem passar pela nova unidade vai poder provar de uma pizza de massa de fermentação prolongada e outras novidades como o espeto de churrasco de 45 centímetros, hambúrguer artesanal e o happy hour, oferecido de segunda a domingo, a partir das 17h. Além disso, alguns serviços que já eram oferecidos em outras unidades seguem presentes na do BNH, como é o caso do hortifruti e do açougue – ambos presentes na unidade de Gilberto Machado.

A nova unidade da Padaria Top também tem hortifruti, açougue e outros produtos Crédito: Padaria Top/Divulgação

Clientes em primeiro lugar

Tudo isso surgiu a partir de uma pesquisa de satisfação realizada nas lojas há mais de 20 anos. De acordo com Marcelo, uma das demandas mais comuns era o pedido pela abertura de uma unidade na região do BNH e bairros adjacentes.

“Além da qualidade dos nossos produtos, prezamos pelo atendimento e por criar um ambiente acolhedor. É muito mais do que uma simples compra, nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa para o cliente”, destaca.

Foi com essa dedicação e atenção com os clientes que, em 2024, a Padaria Top conquistou, pelo décimo ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim – que premia as marcas mais lembradas pela população da cidade.

“Isso representa o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa marca, e o respeito que temos pelos nossos clientes, colaboradores e pelo mercado de Cachoeiro de Itapemirim. Para os nossos clientes, é uma honra ver esse reconhecimento, mostrando que eles também fazem parte dessa trajetória de sucesso”, avalia Marcelo.

Um dos diferenciais da Padaria Top é o restaurante self-service Crédito: Padaria Top/Divulgação

Fundada em 1997 – como padaria e confeitaria – a Padaria Top já passou por outras inovações e ampliações, sempre com o atendimento ao cliente em primeiro plano. Um exemplo foi a implementação de um restaurante na padaria, em 2006, quando foi uma das primeiras no Sul do Estado a oferecer esse serviço.

Atualmente, com a nova unidade no BNH, a Padaria Top passa a atender em três locais diferentes, tendo as outras duas lojas situadas nos bairros Gilberto Machado e Independência.

Padaria Top

Unidade BNH

Endereço: Rod. Eng. Fabiano Vivacqua - Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: segunda a sábado, das 6h às 23h; domingo, das 6h às 22h

Unidade Gilberto Machado

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 60 - Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: segunda a domingo, das 6h às 21h30