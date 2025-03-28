ONU declara 2025 como o ano internacional das cooperativas

Para celebrar o reconhecimento, uma marca foi criada para divulgar o Ano Internacional das Cooperativas. Crédito: Divulgação/Sistema OCB/ES

Com o propósito de fortalecer a paz mundial e incentivar o progresso social dos povos, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem a prática de declarar anos internacionais. Essa iniciativa demonstra o reconhecimento da entidade por assuntos alinhados aos seus princípios e à sua missão.

Nesse sentido, a ONU declarou 2025 como o “ Ano Internacional das Cooperativas ”, e definiu como frase-tema "cooperativas constroem um mundo melhor”, reforçando o modelo de negócio como um parceiro essencial no combate a diferentes desafios globais. Tudo isso a partir do desenvolvimento sustentável, da inclusão social e do fortalecimento das economias locais.

Em discurso , o secretário-geral da ONU, António Guterres, reconheceu que as cooperativas são impulsionadoras de desenvolvimento e prosperidade nas comunidades. “Elas combatem a pobreza e a exclusão social, enfatizam a segurança alimentar, ajudam empreendedores locais a acessar mercados nacionais e internacionais, e muito mais", destacou.

Esta é a segunda vez que o cooperativismo ganha esse reconhecimento internacional pela ONU. O feito se repete, depois de 2012, e reforça o papel dessas organizações e a capacidade que elas têm de se adaptar às novas demandas.

Pedro Scarpi Melhorim, presidente do Sistema OCB/ES, organização que representa as cooperativas capixabas Crédito: Sistema OCB/ES

“Isso coloca o cooperativismo como centro das discussões globais. É uma excelente oportunidade para que mais pessoas conheçam as cooperativas e as compreendam como uma forma promissora de fazer negócio e alinhar os objetivos econômicos aos sociais e ambientais, algo que a sociedade atual tem demandado”, explica Pedro Scarpi Melhorim, presidente do Sistema OCB/ES – entidade que representa as cooperativas capixabas.

Afinal, o que é o modelo de negócio cooperativo?

Segundo o Sistema OCB/ES, o cooperativismo é uma forma de empreender coletivamente que está presente em diversos setores da economia.

As cooperativas, inclusive, são formadas por pessoas que se unem por um objetivo em comum e crescem juntas. Apesar de buscarem resultados econômicos, elas se distinguem de outros modelos por estarem focadas nas pessoas e atuarem baseadas em princípios como gestão democrática e interesse pela comunidade.

No mundo, de acordo com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), existem cerca de 3 milhões de cooperativas, que reúnem mais de um bilhão de cooperados (como são chamados os membros), número que representa cerca de 12% da humanidade. Desse total, 4,5 mil cooperativas são brasileiras, atuando em diferentes mercados e segmentos. Juntas, elas somam 23,4 milhões de cooperados e são responsáveis por manter 550 mil empregos diretos no Brasil.

O modo de trabalho adotado pelas cooperativas mostra que elas estão alinhadas aos valores da ONU e endossa a escolha delas para celebrar 2025. Na resolução, a entidade justifica a decisão mencionando o compromisso delas com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável.

O cooperativismo no Espírito Santo

De acordo com a edição mais recente do Anuário do Cooperativismo Capixaba , o Espírito Santo conta com 112 cooperativas, 832 mil cooperados e 11,8 mil empregos diretos gerados pelo setor. Com uma movimentação econômica de R$ 14,8 bilhões, a participação do cooperativismo na economia estadual equivale 6,4% do PIB nominal capixaba.

A publicação ainda aponta que mais da metade da população do Estado tem algum tipo de conexão com pelo menos uma cooperativa. Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, a decisão da ONU é traduzida na realidade desses capixabas, de forma prática.

“Essa celebração global serve para valorizar algo que já vemos no Espírito Santo: a capacidade do cooperativismo de responder às principais necessidades da sociedade. Ele promove a inclusão, incentiva o consumo consciente, garante a segurança alimentar, tem responsabilidade social e ambiental, e, além de tudo, gera e distribui renda de forma mais justa e igualitária”, finaliza.