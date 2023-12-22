“O corretor de imóveis precisa acompanhar todas as mudanças tecnológicas”

Empatia, proatividade e entendimento do mercado, hoje, são requisitos básicos para um bom corretor ou corretora de imóveis. No entanto, segundo o presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, é preciso ir além e também acompanhar as mudanças tecnológicas.