AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conteúdo de Marca

“O corretor de imóveis precisa acompanhar todas as mudanças tecnológicas”

O presidente eleito do Creci-ES, Aurélio Capua Dallapicula, destaca o que é preciso para que o profissional se destaque e mantenha a sua relevância no mercado imobiliário

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 15:13

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 dez 2023 às 15:13
Empatia, proatividade e entendimento do mercado, hoje, são requisitos básicos para um bom corretor ou corretora de imóveis. No entanto, segundo o presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, é preciso ir além e também acompanhar as mudanças tecnológicas.
Inteligência artificial, domínio das redes sociais, novos aplicativos para facilitar a vida do corretor e também dos clientes são alguns dos avanços tecnológicos que o profissional completo precisa estar atento.
Confira o que mais foi destaque no videocast especial Talk Imóveis do Hub Imobi A Gazeta com o presidente do Creci. Ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Corretor Corretor de Imóveis Creci
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casamento no inverno vira tendência
Casar no inverno vira tendência entre noivos que buscam fugir do tradicional
Retrato de Clarice Lispector, escritora brasileira nascida na Ucrânia, na época do lançamento de seu livro
Por que escrever um livro?
Imagem de destaque
Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados