O Boticário cria kits de presente para o Natal com mensagens de otimismo

Repletos de mensagens de otimismo, os kits do Boticário trazem a esperança de recomeços e olhares positivos para o futuro. Crédito: O Boticário/Divulgação

Presentes acompanhados de significados para tornar o Natal ainda mais marcante e especial. Foi pensando nisso que O Boticário formulou kits para presentear quem você ama neste ano. Repletos de mensagens de otimismo, as opções trazem a esperança de recomeços e olhares positivos para o futuro. Com produtos clássicos e lançamentos da marca, as 50 combinações disponíveis estão a partir de R$ 50.

Os destaques em perfumaria masculina ficam para o kit de Malbec Vert, com fragrância única e loção hidratante para o corpo e o kit de Egeo Original, um clássico da marca que também acompanha hidratante e nécessaire masculina azul.

Já em perfumaria feminina, entre as opções estão os kits de Lily Absolu e Floratta Fleur Suprême, que englobam as fragrâncias e suas versões em loção hidratante, além do kit de Elysée, que vem com a fragrância acompanhada de uma elegante frasqueira para o dia a dia.

Kits de Natal são opções de presente do Boticário

Com design exclusivo, com cores alegres e ícones natalinos, os kits se destacam pelas suas mensagens. As frases que compõem a decoração das embalagens são variadas, como “preciosas lembranças”, “amor por inteiro”, “beleza radiante”, “frescor em viver”, “arte de ser feliz”, “abraços eternos”, “felicidade infinita” e muitas outras.

Os presentes do Boticário estão disponíveis em todas as lojas físicas, no e-commerce e com as revendedoras oficiais da marca.

As possibilidades de pagamento são muitas, como parcelamento sem juros em até 10x, a depender do valor do investimento. Também são aceitos pagamentos por meio do PIX, WhatsApp Pay e outras formas que atendem a diferentes necessidades e bolsos.

PESQUISA E INOVAÇÃO

O Boticário, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, criou o Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido; O objetivo é fomentar e difundir conhecimento em torno do tema. Crédito: Marcelo Maia

Neste contexto em que ainda vivemos a pandemia do coronavírus, mensagens de otimismo, manifestações de carinho e o ato de presentear ganham ainda mais importância no resgate e fortalecimento dos vínculos, da autoestima e dos afetos.

Além de se preocupar com essa interação por meio dos presentes, o Grupo Boticário se atentou para uma questão: alguns pacientes, mesmo depois de recuperados da Covid-19, precisam lidar com uma consequência, a perda do olfato.

Conhecida clinicamente como anosmia, a ausência da percepção de cheiros atinge cerca de 86% das pessoas com casos leves da doença, segundo uma pesquisa publicada este ano, no Journal of Internal Medicine1. O cenário lançou luz sobre a importância do sentido e a falta que ele faz no dia a dia, não apenas por seu desempenho fisiológico, mas também pelo afetivo.

Neste contexto, o Boticário, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo, criou o Centro de Pesquisa do Olfato, área dedicada ao estudo do sentido, que, por meio do desenvolvimento tecnológico e científico, tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema.

A iniciativa tem como ponto de partida a complexidade do considerado “sentido da vida”, que é capaz de criar uma interação entre comportamento humano e bem-estar. Dos cinco sentidos, o olfato é o único que atua no Sistema Límbico, ou seja, conecta-se com a área do cérebro responsável por gerenciar as emoções e criar memórias.

“Entendemos a importância social do olfato por sermos referência no assunto. O cheiro marca momentos, nos transporta entre tempos e resgata emoções vividas. Foi partindo da afetividade acerca do olfato que surgiu o Centro de Pesquisa do Olfato que, para além dos desdobramentos comportamentais, tem por objetivo contribuir com renomadas instituições autorizadas que, por sua vez, conduzirão as pesquisas visando a prevenção de diagnóstico de distúrbios que afetam a qualidade de vida. Decidimos ir além dos nossos frascos e usar nossa expertise para deixar um legado para a sociedade”, explica César Veiga, Expert em Fragrâncias do Grupo Boticário.

INFORMAÇÃO PARA TODOS

Impulsionado pelo cenário pandêmico, o tema virou prioritário para o Grupo Boticário não somente pelo contexto em que estamos inseridos, mas pelo desejo em contribuir para pesquisa e inovação no Brasil e no mundo, bem como democratizar a informação para a população brasileira. Entre as iniciativas da marca também está um hub de conteúdo hospedado no e-commerce da marca para o público com materiais, artigos, pesquisas e até mesmo um canal de conversa para compartilhamento de relatos sobre a perda olfativa, que futuramente podem se tornar objeto de estudo.

O Centro de Pesquisa do Olfato reunirá pesquisadores, médicos, especialistas em neurociência, em perfumaria e comportamento humano, atuando em quatro pilares que se interseccionam:

Ciências das Emoções Vai se amparar na neurociência como recurso para relacionar sentidos, ativar memórias e apurar o olfato. Diversidade Sensorial Terá como premissa a investigação de diferentes percepções do olfato influenciadas pela diversidade populacional, como gerações, etnias, deficiências auditiva e visual, promovendo iniciativas de inclusão. Futuro do Olfato Atuará no aperfeiçoamento científico como forma de desvendar o sentido em todas suas camadas, mesmo as intangíveis. Disseminação do Conhecimento Vai liderar e apoiar pesquisas acerca do tema no intuito de disseminar e democratizar conhecimento e informação para profissionais de outras áreas e sociedade.

Liderado por Gustavo Dieamant, diretor executivo de P&D, e por Rafael Muller, diretor de Categoria de Perfumaria, o Centro de Pesquisa do Olfato vai abrigar áreas já existentes no Grupo Boticário, que há décadas desenvolvem, coletivamente, um trabalho focado em inovação para entregar fragrâncias para o consumidor final, acumulando cases de sucesso, como o uso de Estudos de Neurociência e Inteligência Artificial para suportar os benefícios.

"Para nós, o olfato vai além da função fisiológica relacionada ao odor e suas memórias. Há uma relação funcional com um órgão complexo como a pele e essa interação diz muito sobre os efeitos biológicos positivos gerados por algumas fragrâncias e seus componentes, por exemplo. É uma ciência que tem sua beleza, mas também sua complexidade", explica Dieamant, que é também doutor em Neuroimunoendocrinologia Cutânea.

COMPROMISSO COM O CONSUMIDOR

A criação da área, que perpassa o desenvolvimento de produtos, tem como objetivo entregar para sociedade o melhor em tecnologia olfativa, como um compromisso contínuo com o consumidor final no que diz respeito ao conhecimento, impacto social e inovação.