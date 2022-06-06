Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Novo Ensino Médio coloca o aluno no centro do aprendizado

Os itinerários formativos e as disciplinas eletivas como Cidadão do Futuro, Voluntariado, Consumo Consciente, Mindfulness e Projeto de Vida alinham o ensino no Leonardo da Vinci com as mais recentes demandas do mercado global

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 16:08

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 jun 2022 às 16:08
Leonardo da Vinci. Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
No Centro Educacional Leonardo da Vinci, o Novo Ensino Médio já é vivenciado desde o início do ano letivo de 2021 Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
Em sintonia com as novas exigências de competências profissionais do mercado de trabalho, a educação básica tem passado nos últimos anos por uma significativa diversificação de currículos, incluindo o do Ensino Médio. O movimento, visto pela maior parte dos educadores, pais e alunos como positivo, alinha a formação acadêmica com as mais recentes demandas do mundo contemporâneo, colocando o aluno como protagonista e possibilitando a experimentação mais aprofundada das áreas de conhecimento de interesse de forma personalizada.
No Centro Educacional Leonardo da Vinci, essa realidade já é vivenciada desde o início do ano letivo de 2021. Além da formação geral básica, são oferecidos três itinerários formativos de Matemática e Física, Química e Biologia, e Ciências Humanas e Sociais, que são escolhidos pelo aluno de acordo com a afinidade e o possível direcionamento profissional futuro.
De acordo com o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, ainda fazem parte do currículo as chamadas disciplinas eletivas, que visam desenvolver habilidades e trabalhar conteúdos ainda mais específicos, considerados importantes para a formação integral do cidadão.
Leonardo da Vinci. Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
Outra área que vem ganhando maior atenção dentro do Centro Educacional Leonardo da Vinci é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
Algumas das matérias opcionais oferecidas atualmente são: Cidadão do Futuro (política), Cidadania: Cadê Meu Direito?, Voluntariado, Consumo Consciente, Diálogos Audiovisuais (interpretação de contextos históricos a partir da análise de produções audiovisuais), Saúde Única (interface entre a saúde humana, dos animais e dos ecossistemas), Cientista na Cozinha (princípios da química aplicados na culinária), Mulheres na História (transformação do lugar de fala da mulher da Antiguidade à Contemporaneidade) e Mindfullness (técnicas para fortalecer o “músculo” da atenção e do equilíbrio emocional).
Outra área que vem ganhando maior atenção dentro do Centro Educacional Leonardo da Vinci, da Educação Infantil ao Ensino Médio, é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tais como solidariedade, pensamento crítico, responsabilidade, comunicação, autonomia, perseverança, colaboração, criatividade, empatia, organização, ética social, cidadania e proatividade. Esses aspectos são trabalhados sistematicamente na disciplina Projeto de Vida. 
Mario Broetto, diretor-geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci
De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, o trabalho amplo do pilar socioemocional dos alunos contempla a criação de momentos de fala, escuta e troca de vivências para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
De acordo com o diretor Mário Broetto, o trabalho amplo do pilar socioemocional dos alunos contempla a criação de momentos de fala, escuta e troca de vivências para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo. “Acreditamos que isso, além de formar cidadãos mais estruturados e felizes, contribui com o fortalecimento do aprendizado cognitivo como um todo”, explica Mário. 

METODOLOGIAS

Além da diversificação curricular, o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, destaca que o processo educacional em si também vem evoluindo muito em todo o mundo, abrindo espaço especialmente para metodologias ativas, aquelas em que o aluno tem maior envolvimento e papel protagonista em sua trajetória de aprendizagem e construção do conhecimento, o que torna o ensino mais significativo e eficiente.
A escola ainda atua historicamente no Ensino Médio com iniciativas como o Projeto Profissões, que apoia o estudante em suas escolhas de carreira; o Projeto MPB, que amplia o olhar cultural e social; o programa internacional High School, que confere duplo diploma, brasileiro e americano, para o segmento; o programa University Connection, de orientação para processos seletivos no exterior; a parceria para visita à NASA; a participação em eventos como o Fórum FAAP e o Mizzou Sumer Camp, entre outros.
Leonardo da Vinci. Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
No Ensino Médio do Leonardo da Vinci, ainda há iniciativas como o Projeto Profissões, que apoia o estudante em suas escolhas de carreira Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

SERVIÇO

CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

  • Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
  • Semi, Integral, Programa Infantil Bilíngue, Elementary, Middle e High School
  • Endereço: Rua Elias Tommasi Sobrinho, 154, Santa Lúcia - Vitória, ES
  • Telefone: (27) 3334 6300
  • Site: https://davincivix.com.br/
  • E-mail: [email protected]
  • Facebook: davincivix
  • Instagram: davinci.vix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Mercado de trabalho Ensino Médio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados