Novo Ensino Médio coloca o aluno no centro do aprendizado

No Centro Educacional Leonardo da Vinci, o Novo Ensino Médio já é vivenciado desde o início do ano letivo de 2021 Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Em sintonia com as novas exigências de competências profissionais do mercado de trabalho, a educação básica tem passado nos últimos anos por uma significativa diversificação de currículos, incluindo o do Ensino Médio. O movimento, visto pela maior parte dos educadores, pais e alunos como positivo, alinha a formação acadêmica com as mais recentes demandas do mundo contemporâneo, colocando o aluno como protagonista e possibilitando a experimentação mais aprofundada das áreas de conhecimento de interesse de forma personalizada.

No Centro Educacional Leonardo da Vinci, essa realidade já é vivenciada desde o início do ano letivo de 2021. Além da formação geral básica, são oferecidos três itinerários formativos de Matemática e Física, Química e Biologia, e Ciências Humanas e Sociais, que são escolhidos pelo aluno de acordo com a afinidade e o possível direcionamento profissional futuro.

De acordo com o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, ainda fazem parte do currículo as chamadas disciplinas eletivas, que visam desenvolver habilidades e trabalhar conteúdos ainda mais específicos, considerados importantes para a formação integral do cidadão.

Outra área que vem ganhando maior atenção dentro do Centro Educacional Leonardo da Vinci é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Algumas das matérias opcionais oferecidas atualmente são: Cidadão do Futuro (política), Cidadania: Cadê Meu Direito?, Voluntariado, Consumo Consciente, Diálogos Audiovisuais (interpretação de contextos históricos a partir da análise de produções audiovisuais), Saúde Única (interface entre a saúde humana, dos animais e dos ecossistemas), Cientista na Cozinha (princípios da química aplicados na culinária), Mulheres na História (transformação do lugar de fala da mulher da Antiguidade à Contemporaneidade) e Mindfullness (técnicas para fortalecer o “músculo” da atenção e do equilíbrio emocional).

Outra área que vem ganhando maior atenção dentro do Centro Educacional Leonardo da Vinci, da Educação Infantil ao Ensino Médio, é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tais como solidariedade, pensamento crítico, responsabilidade, comunicação, autonomia, perseverança, colaboração, criatividade, empatia, organização, ética social, cidadania e proatividade. Esses aspectos são trabalhados sistematicamente na disciplina Projeto de Vida.

De acordo com o diretor da escola, Mário Broetto, o trabalho amplo do pilar socioemocional dos alunos contempla a criação de momentos de fala, escuta e troca de vivências para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

De acordo com o diretor Mário Broetto, o trabalho amplo do pilar socioemocional dos alunos contempla a criação de momentos de fala, escuta e troca de vivências para ampliar a compreensão de si, do outro e do mundo. “Acreditamos que isso, além de formar cidadãos mais estruturados e felizes, contribui com o fortalecimento do aprendizado cognitivo como um todo”, explica Mário.

METODOLOGIAS

Além da diversificação curricular, o diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto, destaca que o processo educacional em si também vem evoluindo muito em todo o mundo, abrindo espaço especialmente para metodologias ativas, aquelas em que o aluno tem maior envolvimento e papel protagonista em sua trajetória de aprendizagem e construção do conhecimento, o que torna o ensino mais significativo e eficiente.

A escola ainda atua historicamente no Ensino Médio com iniciativas como o Projeto Profissões, que apoia o estudante em suas escolhas de carreira; o Projeto MPB, que amplia o olhar cultural e social; o programa internacional High School, que confere duplo diploma, brasileiro e americano, para o segmento; o programa University Connection, de orientação para processos seletivos no exterior; a parceria para visita à NASA; a participação em eventos como o Fórum FAAP e o Mizzou Sumer Camp, entre outros.

No Ensino Médio do Leonardo da Vinci, ainda há iniciativas como o Projeto Profissões, que apoia o estudante em suas escolhas de carreira Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

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