Mercado em alta: saiba por que fazer curso de Desenvolvimento de Sistemas

Cedtec oferece curso de Desenvolvimento de Sistemas, que forma diversos profissionais da área de Tecnologia da Informação Crédito: Cedtec/Divulgação

Em um mundo cada vez mais digital, o mercado de tecnologia tem crescido notavelmente e está presente em boa parte do dia a dia da população. Aplicativos móveis, sistemas de ensino a distância, jogos eletrônicos e muitos outros elementos do cotidiano são possíveis graças ao trabalho realizado por desenvolvedores.

Pensando em capacitar profissionais para entrarem nesse mercado em ascensão, a escola técnica Cedtec lançou em 2023 o curso de técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Segundo o sócio-diretor da empresa, Braz Pertel, a introdução foi motivada por uma necessidade observada no mercado.

“O Cedtec sempre procurou estar antenado, a fim de entender quais serão as demandas no futuro, a curto e médio prazo. Vimos que, há algum tempo, esses cursos na área de Tecnologia da Informação estão muito requisitados, porque o mercado está carente desses profissionais”, explica Braz.

Além disso, o sócio-diretor também destaca que o curso técnico atrai alunos de várias faixas etárias, que buscam a primeira formação na área, uma especialização ou atualização dos conhecimentos para se adequarem às novas tecnologias.

O sócio-diretor do Cedtec Braz Pertel (esquerda) acompanhando o trabalho de uma aluna do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas Crédito: Cedtec/Divulgação

Diferenciais do Cedtec

O diretor de Tecnologia da Informação (TI) do Cedtec, Patryky Prado de Oliveira, explica que o Cedtec não se limita apenas a ensinar os alunos a escrever comandos, mas também os estimula a criar novas funcionalidades e utilidades nos programas.

“Essa capacidade de inovação permite que ele desenvolva soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas dos usuários, aumentando a funcionalidade e a eficiência dos sistemas informáticos. Dessa forma, o curso contribui significativamente para a evolução tecnológica e a melhoria dos processos empresariais e pessoais”, pontua.

Outro diferencial do Cedtec é a flexibilidade que a escola oferece para os alunos por meio da plataforma on-line Pincel Atômico. A ferramenta foi desenvolvida internamente para garantir uma experiência de aprendizagem intuitiva e acessível.

O curso de Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, é estruturado de forma híbrida, e combina uma parte presencial com projetos práticos e uma parte on-line, acessível por meio da plataforma.

Essa abordagem permite a interação direta dos encontros presenciais. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar em projetos colaborativos e desenvolver habilidades práticas, assim como a flexibilidade do aprendizado online, que pode ser realizado no ritmo e conveniência do estudante.

A instituição também possui um setor especializado em desenvolvimento de sistemas, que é responsável pela manutenção e melhorias contínuas da plataforma.

“Nesse setor, alguns alunos têm a oportunidade de serem selecionados para programas de estágio ou para participar de projetos de desenvolvimento junto a uma equipe de profissionais altamente qualificados. Esta experiência prática proporciona uma valiosa visão do mercado de trabalho e a chance de aplicar seus conhecimentos em situações reais, enriquecendo ainda mais sua formação”, conta Patryky, que participou na criação do sistema Pincel Atômico.

O que é Desenvolvimento de Sistemas?

O diretor de TI explica que o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas forma profissionais que atuam na criação, desenvolvimento e manutenção de uma ampla variedade de softwares. As responsabilidades também incluem a coleta de dados de usuários e análise subsequente dessas informações.

“Esse processo é crucial para tomar decisões assertivas e bem fundamentadas, visando o desenvolvimento de produtos e serviços que atendam às necessidades e expectativas do mercado”, diz Patryky.

No desempenho das suas funções, o desenvolvedor utiliza várias linguagens de programação – como HTML e Java, por exemplo –, cada uma com suas características e finalidades específicas. Para Patryky, a universalidade dessas linguagens é um dos principais motivos que atraem profissionais para a área da tecnologia.

“Graças à natureza globalizada da indústria de tecnologia, eles não estão limitados a oportunidades locais e podem trabalhar para empresas ao redor do mundo. Assim os profissionais se beneficiam das diversas opções de trabalho remoto que estão cada vez mais comuns. Esta flexibilidade é particularmente atraente, pois permite que os profissionais contribuam para projetos internacionais sem precisar se deslocar fisicamente”, destaca.

Além das amplas oportunidades oferecidas, a área de Tecnologia da Informação destaca-se também por oferecer remunerações médias altas, tanto no Brasil quanto globalmente. O sócio-diretor da empresa, Braz Pertel, explica por quê: “Nessa área, a procura por profissionais é muito maior do que a oferta, fazendo com que o profissional seja muito valorizado e tenha uma média salarial acima da média”.

Como se inscrever

Os interessados podem se matricular por meio do site www.cedtec.com.br ou pelo telefone 0800 434 5151. No portal, é possível escolher a modalidade de estudo que melhor atende às suas necessidades, seja no formato presencial, com aulas semanais em um dos polos de apoio, ou no Ensino a Distância (EaD), que oferece aulas mensais e sessões ao vivo.