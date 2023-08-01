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Marca de óculos capixaba destina parte das vendas para ações sociais

Exclusiva da Óticas Diniz, a ONO Brasil nasceu com o propósito de ajudar crianças e jovens em vulnerabilidade social a terem acesso a óculos de qualidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

01 ago 2023 às 18:21

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 18:21

Exclusiva da Óticas Diniz, a ONO Brasil nasceu com o propósito de ajudar crianças e jovens em vulnerabilidade social a terem acesso a óculos de qualidade
A ONO Brasil tem com o objetivo ajudar crianças e jovens sem recursos que não conseguem aprender por falta de óculos Crédito: ONO Brasil/Divulgação
Para muitas pessoas um óculos é bem mais do que duas lentes em uma armação. É na verdade, o objeto que permite enxergar a vida e as pessoas ao seu redor de forma clara, real e estabelecer conexões. Entretanto, nem todo mundo tem acesso a um óculos de qualidade. Foi com essa missão que nasceu a ONO Brasil, uma marca, que nas palavras do fundador Paulo Minguta “tem como objetivo devolver a felicidade para crianças e jovens sem recursos que não conseguiam aprender por falta de óculos.”
Desde 2019, a marca atua com o propósito de atender jovens em situação de vulnerabilidade social. Hoje, a ONO, uma sigla para “Olhe nos Olhos”, se tornou uma linha exclusiva das Óticas Diniz, sendo comercializada nacionalmente.
“Acredito que o nosso diferencial está em ser uma marca genuinamente capixaba com propósito, mas que também entende que não podemos viver apenas disso. Nossos produtos tem qualidade e queremos que a nossa missão seja apenas uma consequência de um trabalho feito com muito cuidado e controle de entrega do melhor produto possível”, destaca o fundador.
Exclusiva da Óticas Diniz, a ONO Brasil nasceu com o propósito de ajudar crianças e jovens em vulnerabilidade social a terem acesso a óculos de qualidade
Desde 2019, a marca atua com o propósito de atender jovens em situação de vulnerabilidade social Crédito: ONO Brasil/Divulgação
Para garantir isso, os óculos são desenvolvidos por um renomado estúdio de design argentino e pensados para se adaptar a qualquer rosto, desde crianças aos adultos. Da mesma forma que a ONO também conta com diferentes linhas de armações e lentes destinadas a diversos públicos, dos mais simples, aos mais esportivos e até gamers, com proteção especial para a luz azul nociva emitida por telas e lâmpadas de LED.
A questão é que, ao comprar produtos da ONO, uma porcentagem do valor é revertida para um fundo destinado a ações sociais do Grupo Diniz e também da ONO Brasil. Segundo Paulo Minguta, essa iniciativa reforça ainda mais o slogan da marca, “olhe nos olhos e faça o bem”.
"Não doamos para vender, mas vendemos para doar. O nosso propósito é oferecer um produto de qualidade com design exclusivo e levar isso para pessoas em diferentes esferas sociais. Toda vez que uma pessoa compra um dos nossos produtos, ela está contribuindo com o nosso propósito", finaliza Paulo Minguta.

Ono Brasil

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