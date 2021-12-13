Marca de alimentos aposta em tradição e modernização para 2022

Itens da linha Sepé são produzidos pela Cotrisel, cooperativa do Rio Grande do Sul. Crédito: Arroz Sepé/Divulgação

O Arroz Sepé, produzido no Rio Grande do Sul pela Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda, é marca conhecida pelo público capixaba. Prestes a completar 40 anos no mercado, o produto, que começou a ser comercializado em 1982, é alvo de constante estudo da empresa gaúcha, que busca investir no incremento do portfólio e na expansão da comercialização para outros Estados do país.

Em 2021, o Sepé reforçou sua forma de comunicação por meio da campanha nacional "A estrela do seu prato", que trouxe como destaque a cantora Wanessa Camargo, com o objetivo de apresentar o arroz como protagonista das refeições e mostrar o quanto o cereal pode estar presente em diversos preparos culinários, atingindo o gosto de todos os públicos.

Para 2022, a finalidade é manter a tradição já conquistada e modernizar "a cara do produto". "Sabemos que um alimento que está presente na mesa de milhares de famílias, passando de geração para geração, deve cada vez mais se comunicar com seus públicos", ressalta Juliana Graebner, assessora de Comunicação da Cotrisel.

Para estabelecer essa conexão forte com o consumidor, é preciso pensar em novas experiências, salienta Juliana. "Sempre nos perguntamos sobre como deixar o arroz um produto atrativo para o consumidor e se destacar dentre tantas marcas. Para alcançar essa resposta, apostamos não somente em vender o produto, mas também em proporcionar novas experiências, aguçar a criatividade, para que os nossos consumidores tenham vontade de experimentar toda a nossa linha de produtos, queiram encontrar o Arroz Sepé nas prateleiras dos supermercados e tenham em mãos um alimento com as mais infinitas possibilidades de receita", ressalta.

HISTÓRIA

Produtos Sepé: qualidade da fabricação até o consumo pontua liderança da marca no setor de alimentos. Crédito: Arroz Sepé/Divulgação

A Cotrisel iniciou seus trabalhos no dia 20 de setembro de 1957, a partir de um pequeno grupo de agricultores de São Sepé, região central do Rio Grande do Sul, que buscavam uma alternativa para comercializar seus produtos agrícolas.