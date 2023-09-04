Marca de água do ES adota ações para preservar meio ambiente

Fábrica da Pedra Azul está em área com vegetação preservada e ainda utliza placas para captação de energia solar Crédito: Divulgação

Para a Pedra Azul, água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988, a empresa trabalha com dedicação e seriedade para manter esse recurso tão valioso e, assim, poder levar às pessoas um produto puro, leve e seguro. E esse cuidado passa por uma série de iniciativas que ajudam a preservar o meio ambiente.

Em quase 35 anos de história, a empresa se tornou especialista em água mineral e é referência de qualidade no Espírito Santo e em outras regiões brasileiras onde atua.

Isso porque, segundo afirma a diretora comercial da Água Pedra Azul, Angela Rambalducci, a empresa une conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência que visam sempre o desenvolvimento saudável e a manutenção de um verdadeiro ecossistema de valor.

E essa prática e união corporativa se revela, inclusive, no compromisso permanente da empresa em cuidar da natureza. Entre outras ações, a Pedra Azul está envolvida na compensação ambiental através do selo eureciclo.

“Trata-se de um movimento que une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para fazer um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade”, descreve Angela.

Selo eureciclo está registrado nas embalagens dos produtos da empresa Crédito: Divulgação

Cada produto com o selo eureciclo, acrescenta a diretora, representa um compromisso com o meio ambiente. “Ao escolher produtos com o selo, a companhia se posiciona ativamente na redução de resíduos, na promoção da reciclagem e na criação de empregos verdes.”