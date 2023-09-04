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Marca de água do ES adota ações para preservar meio ambiente

A Água Pedra Azul tem um compromisso permanente de cuidado com a natureza
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 set 2023 às 10:06

Publicado em 04 de Setembro de 2023 às 10:06

Água mineral Pedra Azul; energia solar
Fábrica da Pedra Azul está em área com vegetação preservada e ainda utliza placas para captação de energia solar Crédito: Divulgação
Para a Pedra Azul, água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988, a empresa trabalha com dedicação e seriedade para manter esse recurso tão valioso e, assim, poder levar às pessoas um produto puro, leve e seguro. E esse cuidado passa por uma série de iniciativas que ajudam a preservar o meio ambiente.
Em quase 35 anos de história, a empresa se tornou especialista em água mineral e é referência de qualidade no Espírito Santo e em outras regiões brasileiras onde atua.
Isso porque, segundo afirma a diretora comercial da Água Pedra Azul, Angela Rambalducci, a empresa une conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência que visam sempre o desenvolvimento saudável e a manutenção de um verdadeiro ecossistema de valor.
E essa prática e união corporativa se revela, inclusive, no compromisso permanente da empresa em cuidar da natureza. Entre outras ações, a Pedra Azul está envolvida na compensação ambiental através do selo eureciclo.
“Trata-se de um movimento que une empresas, consumidores e o poder da reciclagem para fazer um impacto ambiental positivo, transformando embalagens utilizadas em oportunidades de sustentabilidade”, descreve Angela.
Água mineral Pedra Azul
Selo eureciclo está registrado nas embalagens dos produtos da empresa Crédito: Divulgação
Cada produto com o selo eureciclo, acrescenta a diretora, representa um compromisso com o meio ambiente. “Ao escolher produtos com o selo, a companhia se posiciona ativamente na redução de resíduos, na promoção da reciclagem e na criação de empregos verdes.”
Além disso, a empresa impulsiona uma cadeia de impacto que se espalha por comunidades e ecossistemas, promovendo a economia circular e ajudando a construir um amanhã mais sustentável para todos.

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