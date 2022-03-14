Maior shopping do aço do ES inaugura nova loja em São Mateus

Nova loja fica às margens da BR 101, onde clientes vão encontrar produtos para serralheiros, metalúrgicos, construtores e empresas de pequeno, médio e grande porte Crédito: Casa do Serralheiro/ Divulgação

A Casa do Serralheiro, maior shopping do aço do Espírito Santo, inaugura mais uma unidade no Estado. Chegou a vez de uma das cidades mais antigas do Brasil, com grande importância para a história capixaba. A empresa especialista em ferragens e serviços abre uma loja no município de São Mateus, nesta segunda-feira (14).

Depois da abertura da unidade de Linhares em 2021, a Casa do Serralheiro expande suas operações no Norte do Estado com uma área de venda de 1.800m² para atender também municípios vizinhos e do Sul da Bahia.

Os clientes vão encontrar na nova loja o que há de mais moderno em produtos para serralheiros, metalúrgicos, construtores, empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive o consumidor final que deseja, por exemplo, fazer um portão.

Brendo Bremenkamp e Bárbara Bremenkamp vão inaugurar nova unidade da Casa do Serralheiro em São Mateus Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

Entre os produtos, os clientes podem encontrar abrasivos, arames, barras, calhas e rufos, cantoneiras, chapas, colunas prontas, cumeeiras, estribos, inox, materiais de pintura, portão de ferro, portas de aço, sapatas, telas e cercamentos, telhas, treliças, tubos e metalons, vergalhões e vigas, além dos serviços de corte e dobra.

Para manter o atendimento de qualidade, característico da Casa do Serralheiro, um time de vendedores foi contratado e capacitado. O cliente pode escolher a melhor forma de comprar os produtos: direto na loja, pelo e-commerce www.casaserralheiro.com.br ou ainda pelo WhatsApp.

SERVIÇO

Casa do Serralheiro

Endereço: São Mateus – Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), 1.991, Boa Vista.

São Mateus – Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), 1.991, Boa Vista. Telefone: (27) 3226-8045

(27) 3226-8045 E-mail: [email protected]

[email protected] Site: www.casaserralheiro.com.br

www.casaserralheiro.com.br Horários de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30.