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Maior shopping do aço do ES inaugura nova loja em São Mateus

Em uma área aproximada de 1.800m², a Casa do Serralheiro vai oferecer no município do Norte do Estado o que há de mais moderno em produtos para serralheria
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:43

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:43

Casa do serralheiro
Nova loja fica às margens da BR 101, onde clientes vão encontrar produtos para serralheiros, metalúrgicos, construtores e empresas de pequeno, médio e grande porte Crédito: Casa do Serralheiro/ Divulgação
A Casa do Serralheiro, maior shopping do aço do Espírito Santo, inaugura mais uma unidade no Estado. Chegou a vez de uma das cidades mais antigas do Brasil, com grande importância para a história capixaba. A empresa especialista em ferragens e serviços abre uma loja no município de São Mateus, nesta segunda-feira (14).
Depois da abertura da unidade de Linhares em 2021, a Casa do Serralheiro expande suas operações no Norte do Estado com uma área de venda de 1.800m² para atender também municípios vizinhos e do Sul da Bahia.
Os clientes vão encontrar na nova loja o que há de mais moderno em produtos para serralheiros, metalúrgicos, construtores, empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive o consumidor final que deseja, por exemplo, fazer um portão.
inauguração da Casa do Serralheiro em São Mateus
Brendo Bremenkamp e Bárbara Bremenkamp vão inaugurar nova unidade da Casa do Serralheiro em São Mateus Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação
Entre os produtos, os clientes podem encontrar abrasivos, arames, barras, calhas e rufos, cantoneiras, chapas, colunas prontas, cumeeiras, estribos, inox, materiais de pintura, portão de ferro, portas de aço, sapatas, telas e cercamentos, telhas, treliças, tubos e metalons, vergalhões e vigas, além dos serviços de corte e dobra.
Para manter o atendimento de qualidade, característico da Casa do Serralheiro, um time de vendedores foi contratado e capacitado. O cliente pode escolher a melhor forma de comprar os produtos: direto na loja, pelo e-commerce www.casaserralheiro.com.br ou ainda pelo WhatsApp.

SERVIÇO

Casa do Serralheiro
  • Endereço: São Mateus – Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), 1.991, Boa Vista.
  • Telefone: (27) 3226-8045
  • E-mail: [email protected]
  • Site: www.casaserralheiro.com.br
  • Horários de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30.
Convite da inauguração da Casa do Serralheiro em São Mateus
Convite da inauguração da Casa do Serralheiro em São Mateus Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

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