Maior shopping do aço do ES inaugura nova loja em São Mateus

A Casa do Serralheiro, maior shopping do aço do Espírito Santo, inaugura mais uma unidade no Estado. Chegou a vez de uma das cidades mais antigas do Brasil, com grande importância para a história capixaba. A empresa especialista em ferragens e serviços abre uma loja no município de São Mateus, nesta segunda-feira (14).
Depois da abertura da unidade de Linhares em 2021, a Casa do Serralheiro expande suas operações no Norte do Estado com uma área de venda de 1.800m² para atender também municípios vizinhos e do Sul da Bahia.
Os clientes vão encontrar na nova loja o que há de mais moderno em produtos para serralheiros, metalúrgicos, construtores, empresas de pequeno, médio e grande porte, inclusive o consumidor final que deseja, por exemplo, fazer um portão.
Entre os produtos, os clientes podem encontrar abrasivos, arames, barras, calhas e rufos, cantoneiras, chapas, colunas prontas, cumeeiras, estribos, inox, materiais de pintura, portão de ferro, portas de aço, sapatas, telas e cercamentos, telhas, treliças, tubos e metalons, vergalhões e vigas, além dos serviços de corte e dobra.
Para manter o atendimento de qualidade, característico da Casa do Serralheiro, um time de vendedores foi contratado e capacitado. O cliente pode escolher a melhor forma de comprar os produtos: direto na loja, pelo e-commerce www.casaserralheiro.com.br ou ainda pelo WhatsApp.
SERVIÇO
Casa do Serralheiro
- Endereço: São Mateus – Rodovia Governador Mário Covas (BR 101), 1.991, Boa Vista.
- Telefone: (27) 3226-8045
- E-mail: [email protected]
- Site: www.casaserralheiro.com.br
- Horários de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30.