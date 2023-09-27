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Maior central de análises clínicas do ES é inaugurada em Jardim Camburi

Mais moderna, a nova planta conta com tecnologias de ponta para analisar desde os exames mais simples aos mais sofisticados, como o de testosterona da mulher, novidade no Estado
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 set 2023 às 17:37

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 17:37

Tommasi
Grupo Tommasi é referência em pesquisa e inovação em análises clínicas no ES Crédito: Tommasi/Divulgação
O Tommasi inaugurou, no último dia 15, a nova sede do grupo. Localizada às margens da Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, a planta vai receber e analisar exames vindos de todo o Estado e do Rio de Janeiro.
Unindo tecnologia, inovação, pesquisa e análise de exames, inclusive, alguns inéditos no ES, a estratégia da expansão é oferecer o que há de mais moderno na área laboratorial, desde os exames mais simples, como glicose, até os mais sofisticados, como sequenciamento genético.
O diretor operacional do grupo, Bruno Tommasi, adianta que a nova Central está pronta para receber coletas para exames de testosterona feminina. “Isso é uma novidade que estamos trazendo ao ES, pensando nas mulheres que precisam de reposição hormonal para melhorarem o desempenho na prática de esportes”, comenta.
Ainda de acordo com ele, o foco da nova sede de 3,2 mil m² é oferecer mais segurança aos clientes, centralizando os processos de produção de todas as marcas do Grupo Tommasi em um só lugar. Hoje, o grupo empresarial conta com os laboratórios Tommasi, São Marcos, PAT, Labortel, Centrolab, Diagnosi e Morales, além das clínicas de vacinação CVP e Morales Vacinas.
Tommasi
O grupo conta com os laboratórios Tommasi, São Marcos, PAT, Labortel, Centrolab, Diagnosi e Morales, e com as clínicas de vacinação CVP e Morales Vacinas Crédito: Tommasi/Divulgação
Ainda segundo Bruno Tommasi, o grupo conta com mais de 200 unidades espalhadas pelo Espírito Santo e Rio de Janeiro e realiza 1,4 milhão de atendimentos e 7,8 milhões de exames por ano. Também é o maior laboratório do Estado e reconhecido como um dos 10 maiores do Brasil.
“Com essa nova central, queremos realizar mais análises clínicas, com maior rapidez na entrega dos resultados. Tudo isso graças aos nossos profissionais que estão cada vez mais habilitados para pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias”, garante o diretor.

61 anos de história

O Tommasi Laboratório foi a primeira empresa do grupo, fundada em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto, hoje presidente do grupo, o Tommasi tem em seu DNA o pioneirismo e o vanguardismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas.

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