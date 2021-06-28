Loja se fortalece com entrega rápida e horário diferenciado

A Distriferro tem uma grande variedade de produtos e serviços na linha de ferragens para serralheria Crédito: Divulgação/Distriferro

Serviços e produtos de qualidade são atributos fundamentais para uma empresa que quer conquistar seus clientes a cada dia. Mas, em um mercado tão exigente e competitivo, a rapidez na prestação do serviço acaba se tornando um diferencial imprescindível para o sucesso da marca. Soma-se a esses atributos a necessidade de garantir a segurança da clientela e dos colaboradores, sobretudo em tempos de pandemia.

Para oferecer um atendimento melhor e mais seguro aos clientes, a Distriferro está trabalhando com horário diferenciado. A loja de Cobilândia, em Vila Velha, agora abre às 6 horas e as entregas também são realizadas mais cedo, evitando aglomerações. Além disso, a equipe de vendas foi divida em turnos, proporcionando qualidade e segurança no atendimento. É importante destacar que, em compras realizadas até as 10h, o cliente recebe os produtos no mesmo dia.

Aliando todas essas características, a empresa se destacou mais uma vez no Recall de Marcas Rede Gazeta em 2021 e foi lembrada pelo público como a melhor empresa no segmento “Loja de Ferragens”.

VARIEDADE

Com uma vasta variedade de produtos e serviços na linha de ferragens para serralheria, incluindo o corte e a dobra de chapas, fabricação de calhas, rufos, venezianas, degraus de escadas, telhas e perfis sob medida, porta de aço manual e automático, entre muitos outros, a Distriferro adota uma maneira simples de atuar, mas sem perder de vista as mudanças em um mundo cada vez mais informatizado, conduta que conquista novos clientes e ainda mantém os antigos sempre fiéis.

Isso se traduz na filosofia recente do negócio. Além de apresentar em seu portfólio produtos tradicionais dos 27 anos de atuação no mercado capixaba, a Distriferro vem investindo em novas linhas e produtos exclusivos, para atender à necessidade de cada cliente. Para aumentar o leque, a empresa criou um site e-commerce para compras on-line e também um aplicativo. Isso tudo sem perder uma das marcas registradas da empresa: a entrega rápida. Comprando até as 10h, o cliente pode receber o produto até no mesmo dia, conforme algumas regras da comercialização. E ainda tem a possibilidade do pagamento com cartão no ato da entrega da compra.

Com três unidades em funcionamento – em Cobilândia, Vila Velha; Jardim América, em Cariacica; e Alterosas, na Serra –, a empresa vem se destacando a cada ano, prevendo a ampliação e conquista de novos mercados. A Distriferro tem como fundador Alexandre Alves Barbosa, o atual presidente. Com origem familiar, os filhos, a nora e a esposa, Ivone Jordaim Barbosa, trabalham juntos e creditam o sucesso ao respeito, à ética e ao trabalho feito com carinho e zelo.