Loja de ferragens no ES aposta em preço acessível e entrega ágil

Casa do Serralheiro em Vila Velha: empresa aposta nos serviços com agilidade e qualidade no atendimento Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

Citada por seus gestores como uma “marca que se envolve de verdade”, a Casa do Serralheiro, empresa familiar que tem três lojas na Grande Vitória e outras três unidades no interior do Estado, aposta na oferta de serviços com agilidade e qualidade no atendimento a seus clientes.

Visando a aperfeiçoar o padrão de qualidade estabelecido ao longo dos anos, o negócio tem como uma das suas maiores metas investir cada vez mais em modernidade e inovação, para seguir se destacando em seu segmento.

Capitaneada pelos irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp, a empresa foca ainda a valorização de seus colaboradores, para que isso se reflita no tratamento dispensado aos clientes no dia a dia.

Os irmãos Bárbara e Brendo Bremenkamp lideram as operações da Casa do Serralheiro Crédito: Casa do Serralheiro/Divulgação

O diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis, ressalta que os grandes diferenciais apresentados pela companhia em relação às concorrentes são o ânimo e a atenção da equipe de colaboradores.

“Quando colocamos coração e alma no negócio, transmitindo isso aos colaboradores, não tem como dar errado”, pontua.

UNIÃO E RECONHECIMENTO

Toda ação cujo propósito seja a expansão da marca é pensada de forma a preservar a essência do seu principal projeto: levar seus produtos a toda a população capixaba, com preços atrativos, entrega rápida e oferta de facilidades para os clientes, reitera a rede.

Relembrando os caminhos trilhados pela empresa rumo ao sucesso e ao reconhecimento perante ao público capixaba, Reis credita a conquista do protagonismo à união do grupo.

“O reconhecimento é fruto de trabalho sério e duro, da nossa energia e da sinergia dos funcionários alinhados em oferecer uma experiência única aos nossos clientes”, destaca.

ESTRUTURA DA MARCA

O diretor comercial frisa também a forte presença da rede no Espírito Santo como propulsora da relevância da marca no mercado capixaba.