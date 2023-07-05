Liquida Inverno: produtos com até 70% de desconto no Shopping Vitória

Ofertas especiais no Shopping Vitória nesta sexta, sábado e domingo, dias 07, 08 e 09 de julho Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

As temperaturas caíram e os preços também. Junto do inverno, uma nova temporada de descontos especiais chega ao Shopping Vitória nesta sexta, sábado e domingo, dias 07, 08 e 09 de julho. Os clientes vão poder aproveitar ofertas de até 70% de desconto e, para ninguém ficar perdido, um time de influenciadores formado por Bryce Caniçali, Monique Ferolla, Melyssa Viana e Renata Cani assume as redes sociais do espaço, a partir de quinta-feira (06), para uma uma curadoria de produtos imperdíveis.

O objetivo é dar dicas para o consumidor do que encontrar nas lojas, incluindo as melhores ofertas e combinações que estão em alta neste inverno.

Entre os itens ofertados estão vestuário, calçados, cosméticos, acessórios, itens de casa e decoração e muito mais. Algumas das lojas participantes são Alphabeto, AnaCapri, Artex, Belle Accessoires, First Class, Fragrance, Fricote, Havaianas, Intimissimi, Jheny Bolsas, Liz, MMartan, Morana, Outer, Sergio’s, Puket, Sonho dos Pés, Sr. Nutty, Vans, Victor Hugo, entre outras.

Além das lojas com produtos em promoção, operações de alimentação também estão aderindo ao Liquida Inverno com combos a preços convidativos. Alguns exemplos são Café Número 1 e Delta Q.

Alguns exemplos de ofertas:

01 AnaCapri Sandália rasteira nas cores branca, dourada, laranja, rosa, azul e verde de R$ 159,90 por R$ 89,90. Rasteirinha nas cores preta, off white e laranja de R$ 149,90 por R$ 79,90. 02 Artex Lençol com elástico Percal 190 fios lisos de solteiro de R$ 159,90 por R$ 99,90. 03 Café Número Um Uma fatia de bolo simples com calda + um cappuccino italiano de R$ 27,90 por R$ 25,00. Uma coxinha + uma lata de coca cola de R$ 22,00 por R$ 19,50. 04 First Class Jogo de cama 600 fios para cama queen de R$ 349,99 por R$ 299,99. 05 Fricote Almofada de R$ 85,00 por R$ 63,75. 06 Havaianas Slim Sparkle II de R$ 79,99 por R$ 39,99. Top Pride de R$ 74,99 por R$ 37,99. 07 Morana Produtos selecionados, brincos, colares e pulseiras com 50% de desconto. 08 Sonho dos pés Birken Napa Soft 5062323 Damma de R$ 199,90 por R$ 99,90. Rasteira Traseiro Metalizado 337121 Young de R$ 139,90 por R$ 69,90. 09 Intimissimi Calcinha fio dental shift into bege de R$ 79,00 por R$ 55,30.

Liquida Inverno Shopping Vitória 2023

Data: 07, 08 e 09/07