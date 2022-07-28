Liquida Inverno 2022: produtos com até 70% de desconto no Shopping Vitória

Vem aí mais uma temporada de descontos no Shopping Vitória. O Liquida Inverno 2022 tem data marcada para os dias 29, 30 e 31 de julho. Os clientes terão a oportunidade de encontrar diversos produtos com até 70% de desconto.
Entre os itens ofertados estão vestuário, calçados, cosméticos, acessórios, itens de casa, alimentação e muito mais.
Algumas das lojas participantes são Adidas, Beauty Lingerie, Carmen Steffens, Cia Marítima, Cica, First Class, Fricote, Granado, Johnny Rockets, Liz, Milon, Morana, Move On, Osklen, Ótica Chilli Beans, Óticas Diniz, Óticas Paris, Privilège Colchões, Sonho dos Pés, Swarovski, Toulon, Vitrage, entre outras.
VEJA LISTA COM ALGUNS EXEMPLOS DE OFERTAS:
CICA
FRICOTE
- Bolsa Pit (Mochila) estampa unicórnio e abacate de R$ 230,00 para R$ 109,90.
GRANADO
- Na compra de 2 sabonetes líquidos, ganha outro sabonete.
MORANA
- Leve 3 peças e pague 2, a de menor valor sai de graça.
MOVE ON
- Tênis Mizuno Colossus de R$ 399,99 para R$ 199,99
- Tênis Adidas Questar de R$499,99 para R$299,99
OSKLEN
ÓTICAS DINIZ
PRIVILÈGE COLCHÕES
- Colchão Montreal Casal Padrão de R$ 2.200,00 para R$ 1.399,00
SERVIÇO
- Liquida Inverno Shopping Vitória 2022
- Data: 29, 30 e 31/07