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Liquida Inverno 2022: produtos com até 70% de desconto no Shopping Vitória

As promoções estarão disponíveis nos dias 29, 30 e 31 de julho. Entre os produtos ofertados estão vestuário, calçados, cosméticos, acessórios, itens de casa, alimentação e muito mais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jul 2022 às 18:30

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 18:30

Vem aí mais uma temporada de descontos no Shopping Vitória. O Liquida Inverno 2022 tem data marcada para os dias 29, 30 e 31 de julho. Os clientes terão a oportunidade de encontrar diversos produtos com até 70% de desconto.
Entre os itens ofertados estão vestuário, calçados, cosméticos, acessórios, itens de casa, alimentação e muito mais.
Algumas das lojas participantes são Adidas, Beauty Lingerie, Carmen Steffens, Cia Marítima, Cica, First Class, Fricote, Granado, Johnny Rockets, Liz, Milon, Morana, Move On, Osklen, Ótica Chilli Beans, Óticas Diniz, Óticas Paris, Privilège Colchões, Sonho dos Pés, Swarovski, Toulon, Vitrage, entre outras.

VEJA LISTA COM ALGUNS EXEMPLOS DE OFERTAS:

CICA

Cica: Sandália Nanda
Sandália Média Nanda de R$ 299,00 para R$ 149,50 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Cica: Tamanco Estela
Tamanco Estela de R$ 269,00 para R$ 134,50 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

FRICOTE

  • Bolsa Pit (Mochila) estampa unicórnio e abacate de R$ 230,00 para R$ 109,90.

GRANADO

  • Na compra de 2 sabonetes líquidos, ganha outro sabonete.

MORANA

  • Leve 3 peças e pague 2, a de menor valor sai de graça.

MOVE ON

  • Tênis Mizuno Colossus de R$ 399,99 para R$ 199,99 
  • Tênis Adidas Questar de R$499,99 para R$299,99

OSKLEN

T-Shirt Feminina Osklen Cropped E-Basics
T-Shirt Feminina Osklen Cropped E-Basics de R$ 267,00 para R$ 179,00 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Moletom Masculino Osklen Eco Pocket
Moletom Masculino Osklen Eco Pocket R$ 447,00 para R$ 297,00 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Macacão Feminino Osklen Open Side Balance
Macacão Feminino Osklen Open Side Balance de R$ 697,00 para R$ 467,00 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

ÓTICAS DINIZ

Óticas Diniz: Óculos Dolce Gabbana
Óculos Dolce Gabbana de R$ 1.562,00 para R$ 468,00 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

PRIVILÈGE COLCHÕES

  • Colchão Montreal Casal Padrão de R$ 2.200,00 para R$ 1.399,00
Privilège Colchões: Colchão Vibration Casal Padrão
Colchão Vibration Casal Padrão de R$ 3.400,00 para R$ 2.380,00 Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Privilège: Kit colcha 3Pcs Queen
Privilège: Kit colcha 3Pcs Queen Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

SERVIÇO

  • Liquida Inverno Shopping Vitória 2022
  • Data: 29, 30 e 31/07

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