Jardim Camburi ganha mais uma loja da Politintas

Com estacionamento próprio, loja da Politintas em Jardim Camburi já está de portas abertas para o consumidor Crédito: Politintas/Divulgação

O que já era bom ficou ainda melhor! A Politintas acaba de inaugurar mais uma loja em Jardim Camburi, em Vitória, para atender os moradores do bairro mais populoso do Espírito Santo e de regiões vizinhas.

Localizada no coração do bairro, na Rua Carlos Martins, a nova unidade conta com produtos de alta qualidade e o atendimento consultivo especializado que é um dos grandes diferenciais da Politintas. Quem for à loja vai encontrar tudo o que precisa para pintar a casa, o ambiente de trabalho, o piso, a quadra, o portão, o muro, o azulejo, o telhado, o carro, e muito mais.

E não acaba por aí: lá, o cliente tem à disposição uma ótima variedade de impermeabilizantes, que são indispensáveis em qualquer obra ou reforma, pois protegem os imóveis das infiltrações desde a fundação até o telhado.

Estabelecimento tem o DNA da rede: variedade de opções e espaço que prioriza a melhor experiência do cliente Crédito: Politintas/Divulgação

Mais conforto e praticidade para o cliente

A segunda Politintas de Jardim Camburi tem estacionamento próprio (com entrada pela rua lateral, na Rua Milthor de Oliveira Fernandes), Wi-Fi e ambiente climatizado. Assim como as últimas unidades inauguradas, o balcão da expedição é integrado ao salão de vendas, possibilitando melhor comunicação dos consumidores com o setor e entre os colaboradores.

Atendimento consultivo da Politintas é diferencial de qualidade da empresa Crédito: Politintas/Divulgação

Com foco na experiência do cliente, a loja conta ainda com exposição de produtos e ferramentas, tanto nas áreas de atendimento e espera como na expedição.

Plano de expansão

A primeira Politintas de Jardim Camburi foi inaugurada há 12 anos, na Rua José Celso Cláudio, 720. Com um ótimo fluxo de clientes, a abertura de uma segunda unidade no bairro faz parte de uma ação planejada de expansão.

"Nosso plano de expansão prevê a inauguração de lojas no centro dos bairros para sermos a primeira opção do cliente quando precisarem de tintas e outros artigos para pintura. Nossa proposta é que o morador não saia de seu bairro para comprar tudo o que necessita para a sua pintura ou reforma. Jardim Camburi é o bairro mais populoso do nosso Estado e estava precisando de mais uma Politintas." Vinicius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas

A Politintas está onde o cliente precisa

Agora que você já sabe tudo sobre a nova Politintas de Jardim Camburi, só falta dar uma passadinha por lá! Mas, se por acaso estiver sem tempo e preferir resolver tudo usando o seu celular, então é só fazer contato pelo televendas ou então acessar a loja virtual.