Investimentos oferecem mais modernidade e solidez econômica para Colatina

Nos últimos 4 anos, Colatina recebeu mais de R$ 300 milhões destinados para melhorias na infraestrutura do município Crédito: Shutterstock

Dono de muitas belezas naturais, o Noroeste do Espírito Santo tem atraído investimentos e ofertado diversas oportunidades para a região. Às margens do Rio Doce, a cidade de Colatina é um desses municípios que proporcionam um ambiente cada vez mais moderno e atrativo para negócios – mas sem perder o charme que as cidades do interior oferecem.

Com o olhar atento à qualidade de vida da população, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, a Prefeitura de Colatina investiu em diversos setores nos últimos quatro anos. Ao todo, foram mais de R$ 300 milhões destinados para melhorias na infraestrutura do município nesse período.

Os resultados alcançados com os investimentos, segundo o atual prefeito do município, Guerino Balestrassi, serão primordiais para um desenvolvimento ainda maior da cidade no futuro e devem seguir rendendo frutos para as próximas gerações.

“Foram quatro anos que marcaram a história de Colatina. Nunca a cidade recebeu tantas ações e obras. Colatina tornou-se uma cidade mais moderna, com economia mais dinâmica e abertura de novos negócios, em plena geração de emprego. A Prefeitura chegou em cada cantinho da cidade levando serviços, saúde, educação, mobilidade urbana e transformou a vida dos moradores”, afirma.

Segundo o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, os últimos 4 anos marcaram a história da cidade Crédito: Prefeitura Municipal de Colatina/Divulgação

Veja as principais ações e obras que a cidade recebeu nos últimos 4 anos:

Educação

Com a modernização das salas e do ensino, o prefeito Guerino Balestrassi ressalta que a área da educação em Colatina teve avanços importantes nos últimos anos.

Atualmente, o município tem sete escolas de tempo integral e avaliação superior a meta nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Também vale destacar que nos últimos quatro anos, seis escolas foram construídas, 50 reformadas e 2500 novas vagas foram geradas para os alunos de Colatina. As salas, dessas e de outras unidades, contam com ar-condicionado e o ensino acompanhou as inovações tecnológicas, com laboratórios de informática e ciências que contam com equipamentos modernos.

“Além de concluir a nova creche do bairro Santo Antônio e a escola do bairro Amarílio Caiado Fraga, as obras de outras quatro unidades de ensino estão bem avançadas e serão entregues em breve: Vila Treviso, São Miguel, São Marcos e Vicente Soella”, complementa.

Saúde

Outra área que teve avanços importantes nos últimos anos em Colatina foi a da saúde. A cidade, inclusive, foi destaque no programa Previne Brasil, do Governo Federal, e ampliou o número de equipes de Saúde da Família a fim de garantir atendimento em casa para quem mais precisa.

Também foi ampliada a quantidade de dentistas e a assistência farmacêutica foi reforçada, com a reforma da Farmácia Municipal e a abertura de farmácias nos bairros São Miguel e Vicente Soella. O atendimento ficou mais acessível com as unidades dos bairros Ayrton Senna e Columbia funcionando até às 21h.

Outra unidade de saúde que também atende no período noturno é a do bairro Honório Fraga, uma nova e moderna US3 construída nessa gestão. Mais obras de novas unidades seguem em andamento – nos bairros Centro, Colatina Velha, Ayrton Senna e Columbia. Todas passaram a contar ainda com o Prontuário Eletrônico, o que trouxe mais agilidade para os pacientes.

E a modernização também aconteceu nas unidades de saúde já existentes: 20 foram reformadas ou ampliadas.

Já em parceria com o Governo do Estado, foi adquirida uma área na região do bairro Cidade Jardim para a construção do novo hospital Silvio Avidos, que contará com 300 leitos e que, segundo a Prefeitura, será amplo, moderno e com muita tecnologia.

Inovação

Para trazer mais modernidade, inovação e educação para os jovens da cidade, a Prefeitura de Colatina também entregará, em dezembro, o Centro de Ciências de Colatina. O espaço contará com laboratório de realidade virtual, observatório astronômico e um planetário construído em harmonia com a natureza.

“Um dos grandes desafios dos municípios brasileiros neste mundo globalizado é a retenção de talentos, principalmente nas áreas de inovação, tecnologia e economia criativa. Se Colatina quer estar entre o rol das cidades inteligentes, com desenvolvimento sustentável e ter a capacidade de competir e cooperar regionalmente, precisamos garantir políticas públicas que façam com que os jovens permaneçam morando e trabalhando aqui. O Centro de Ciências foi construído com esse objetivo”, destaca o prefeito Guerino.

Habitação e mobilidade urbana

Para proporcionar melhorias nas condições das casas de moradores em vulnerabilidade social, a Prefeitura de Colatina criou o projeto Aquarela da Cidade, que contemplou cerca de 205 famílias na primeira etapa. A iniciativa, que inclui diversos serviços de melhorias nas habitações, tem ainda como objetivo deixar a cidade mais bonita, colorida e alegre.

Colatina também foi a cidade com a maior taxa de regularização fundiária do Estado nestes quatro anos, com mais de 13 mil famílias beneficiadas e com 70% do município mapeado.

Outro aspecto no qual a cidade também recebeu melhorias foi a mobilidade urbana. Um exemplo disso foi o projeto Minha Nova Rua, que levou asfalto para mais de 40 bairros, totalizando 90 quilômetros de ruas pavimentadas.

A centenária Ponte do Irajá foi duplicada, ganhou uma nova infraestrutura e se juntou a outras pontes do interior que também foram reformadas.

“E a Terceira Ponte, um sonho de todos os colatinenses, já é realidade. Licitação lançada com apoio do Governo do Estado e da bancada federal. Também homologamos a licitação da Nova Avenida Beira Rio do lado Norte da cidade, que se transformará em cartão postal de Colatina, assim como fizemos com a Beira Rio do lado Sul”, ressalta Guerino.

Ao concluir a atual gestão, neste mês de dezembro, a Prefeitura de Colatina também realizará a assinatura da ordem de serviço para a construção da nova via que liga o bairro Barbados à avenida Pedro Epichim.

“Serão 5,8 quilômetros de uma via em mão dupla, com pista de caminhada e ciclovia, sinalização, iluminação e drenagem. Uma obra que vai revitalizar a região, melhorando o trânsito e a vida dos moradores”, completa o prefeito.

Saneamento básico e segurança

No Saneamento, um pacote recorde de investimentos, no valor total de R$ 48 milhões, está sendo coordenado pela Prefeitura de Colatina. Segundo o prefeito, o objetivo é fazer com que Colatina tenha 100% do esgoto tratado.

“Entre as obras, está o Centro de Distribuição de Água Tratada no bairro Morada do Sol, o Sistema de Esgotamento Sanitário dos bairros Mario Giurizatto e Santa Helena, a Estação de Tratamento de Barbados, a complementação do sistema dos bairros Lacê e Maria das Graças e os serviços para melhorias nas estações de tratamento de água em Colatina”, conta Balestrassi.

Para enfrentar as mudanças climáticas, a Prefeitura de Colatina concluiu, em apenas quatro anos, 16 obras de contenção de encostas que devolveram a segurança para milhares de famílias. Guerino destaca que o fortalecimento da Defesa Civil Municipal, além de diversas ações ambientais, também foi determinante para que a cidade enfrentasse os períodos de chuva e seca sem ocorrências graves.

Transparência

Segundo Guerino Balestrassi, nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Colatina se tornou tricampeã de Transparência e Governança, sendo um exemplo da eficiência na gestão dos recursos públicos. Ele destaca que a responsabilidade e transparência com o dinheiro investido nesse período são uma prova de respeito pelo dinheiro dos contribuintes.

“Colatina está entre as 20 melhores cidades do Brasil no funcionamento da máquina pública, recebendo nota A do Tesouro Nacional pela Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Recebemos o Troféu Ouro do prêmio Cidade Empreendedora do Sebrae e o 1º Lugar do Indicador de Ambiente de Negócios da Findes. Credibilidade, contas em dia, capacidade de investimento e transparência comprovada pelos órgãos de fiscalização estaduais e nacionais”, finaliza.

Prefeitura Municipal de Colatina