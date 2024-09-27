Inovação e qualidade sustentam gerações no mercado de ferragens em Cachoeiro

Irmãos Fontoura investe em tecnologia e inovação para atender às demandas dos clientes Crédito: Irmãos Fontoura/ Divulgação

Autointitulada como uma família que atende outras famílias e gerenciada por sete irmãos, esta empresa é um exemplo de negócio familiar bem-sucedido. Combinando tradição e inovação, a Irmãos Fontoura tornou-se referência na produção e na comercialização de ferragens para construção civil, indústria e serralheria em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Há 33 anos, a Irmãos Fontoura se destaca por oferecer soluções personalizadas em estruturas metálicas e ferramentas diversificadas, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes com excelência. Os sócios ressaltam que o diferencial, no entanto, vai além: seus valores também se apoiam no trabalho em equipe e na união familiar, refletidos no acolhimento e no atendimento pessoal aos cachoeirenses.

Uma das sócias, Adriana Fontoura, conta que ela e os seus irmãos – Angélica, Renato, Rogério, Rones, Rui e Tanea – deram mais um passo no crescimento do negócio e investiram fortemente em tecnologia e inovação.

Os gerentes Renato Fontoura de Souza, Tanea Fontoura de Souza Coelho, Adriana Fontoura Corrêa, Angélica Fontoura de Souza Campos, Monique Fontoura de Souza Campos, entre Ivania Mastela Tessinari Fontoura e Alícia Rodrigues de Souza Fontoura Crédito: Divulgação

“Recentemente, adquirimos uma nova linha de máquinas de corte-dobra, que proporciona maior precisão e eficiência na produção de estruturas metálicas e ferragens. Esse investimento faz parte da nossa estratégia de aumentar a capacidade produtiva, sem comprometer o controle de qualidade, e garantir que os clientes recebam sempre as melhores soluções do mercado”, explica Adriana.

Além do maquinário, a empresa também está apostando em sistemas de informática mais modernos e compatíveis com o mercado. “O objetivo da implementação de um novo software de gestão é otimizar a organização interna e o fluxo de trabalho. Assim, conseguiremos manter a logística eficiente e o cumprimento dos prazos”, detalha a sócia, complementando que o treinamento das equipes para o uso dessa plataforma já está acontecendo há cerca de dois meses.

Adriana Fontoura explica que, além do maquinário, a empresa também está apostando em sistemas de informática mais modernos e compatíveis com o mercado Crédito: Divulgação

Na avaliação de Adriana, todos esses investimentos não apenas respondem às exigências do mercado, como também refletem o compromisso da Irmãos Fontoura com a excelência, inovação e qualidade. “Estamos sempre em busca das melhores soluções e produtos para a empresa continuar contando com a satisfação e confiança de nossos clientes, a quem depositamos gratidão profunda”, conclui.

A empresa

A história da Irmãos Fontoura começou em 1991, da vontade do casal Elzo Fontoura e Juvenilha de Souza Fontoura de verem seus filhos trabalhando juntos.

Unidos, os sete irmãos foram se preocupando cada vez mais em atender às necessidades de diversos setores, oferecendo soluções de qualidade nos mais modernos padrões de atendimento e fornecimento. Hoje, é uma empresa de referência no comércio de ferro para construção civil, indústria e serralheria de Cachoeiro de Itapemirim e região.

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