Inovação e oportunidade: escola virtual acelera aprendizado de idioma

Gustavo Calvo Jerônimo: "O aluno conta com material didático exclusivo da Wizard by Pearson" Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Ninguém mais tem dúvidas sobre a importância de aprender a língua inglesa, e isso ficou ainda mais fácil por conta da tecnologia. A Wizard disponibiliza uma escola de inglês virtual inteira.

O Wizard On Virtual School oferece todo o know-how, a metodologia e os professores da maior escola de idiomas do Brasil em uma plataforma interativa e segura, com conteúdos ao vivo, recursos audiovisuais e compartilhamento de arquivos. Com isso, você tem aulas de inglês onde estiver.

Por conta da tecnologia da plataforma desenvolvida pela Wizard by Pearson, o aluno Wizard ON tem acesso aos mesmos recursos que o aluno presencial. O estudante conta com a chance de se conectar com os colegas de turma para praticar a conversação, deixando o aprendizado mais leve e colaborativo.

Karine e Kleber M. Schimidt: "O Wizard On oferece um ambiente virtual de aprendizado inteiramente pensado para estimular a interação" Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

“O Wizard On oferece um ambiente virtual de aprendizado inteiramente pensado para estimular a interação. As aulas são ao vivo (e não gravadas), e o aluno tem acompanhamento individualizado e acesso aos mesmos professores, coordenadores e secretaria de uma escola real. Não é um call center genérico”, disse Kleber M. Schimidt, sócio-proprietário de seis unidades da Wizard na Grande Vitória.

Os assuntos abordados no material didático são diversificados e oferecem um conteúdo para se comunicar em situações variadas, das mais informais até em ambientes profissionais.

Para ajudar no aprendizado, a Wizard também oferece aulas complementares presenciais na escola. Elas são opcionais e dão a oportunidade do aluno socializar de maneira presencial com sua turma. Além disso, o Wizard On conta com um assistente pessoal que oferece os mais avançados recursos de inteligência artificial e ensino adaptativo 24h por dia e sete dias por semana: o app Wiz.me.