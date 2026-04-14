Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

O Hospital MedSênior foi o único de Vitória a receber o selo Top Performer, reconhecimento nacional de qualidade assistencial em UTI’s. Crédito: MedSênior/Divulgação

O Hospital MedSênior acaba de conquistar o selo Top Performer, um dos mais importantes reconhecimentos nacionais de qualidade assistencial em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Este é o único hospital em Vitória com o selo.

A certificação é concedida a instituições que demonstram excelência comprovada por evidências, com desempenho superior em indicadores clínicos e operacionais. Para o superintendente de Rede Própria da MedSênior, Marcio Nascimento, a conquista reforça o compromisso da instituição com a qualidade baseada em evidências.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, com uma assistência estruturada, protocolos bem implementados e uma equipe multiprofissional alinhada. Mais do que números, estamos falando de vidas cuidadas com excelência e responsabilidade”, afirma.

O selo Top Performer é fundamentado em dados robustos e auditáveis e considera critérios rigorosos, como qualidade e consistência no registro de informações, volume mínimo de casos analisados e desempenho clínico acima do esperado. Todos esses fatores são ajustados à gravidade dos pacientes atendidos.

Na prática, isso significa que o hospital é avaliado não apenas pela taxa de mortalidade, mas pela capacidade de alcançar bons desfechos considerando o perfil e a complexidade dos pacientes. Também são analisados indicadores de eficiência assistencial, como o tempo de permanência na UTI e o uso adequado de recursos.

Para conquistar o selo, é necessário cumprir uma série de critérios técnicos, como manter um registro regular e confiável dos atendimentos, garantir alta qualidade no preenchimento das informações e apresentar um volume mínimo de dados ao longo de um período determinado. A partir disso, os hospitais são comparados entre si, dentro de perfis semelhantes, e apenas aqueles com melhor desempenho recebem a certificação.

A vice-presidente de operações da MedSênior, Priscila Valentim, destaca o diferencial do selo ao valorizar transparência e maturidade na gestão.

“O Top Performer evidencia que nossos resultados são consistentes e sustentáveis ao longo do tempo. Ele demonstra nossa capacidade de entregar alta qualidade assistencial com eficiência, sempre considerando a complexidade dos casos que atendemos”, pontua.

No Estado, apenas quatro hospitais conquistaram o selo nesta edição, sendo o Hospital MedSênior o único localizado na Capital capixaba. Para Priscila Valentim, o reconhecimento posiciona a instituição entre os hospitais com melhor performance do país, ao reunir três pilares fundamentais: dados consistentes, volume relevante de atendimentos e excelência em desfechos clínicos e eficiência.

Hospital MedSênior

No Espírito Santo, a MedSênior é referência para quem busca serviços de saúde, com 45 unidades próprias com ampla capacidade de atendimento. Uma delas é o Hospital MedSênior, localizado em Vitória, que tem 8 mil m² e oferece serviços de pronto atendimento, que funciona 24 horas, além de realizar atendimentos de urgência e emergência.

A unidade também conta com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 65 leitos de enfermaria, 12 apartamentos e três centros cirúrgicos.

Endereço: Avenida Leitão da Silva, 981 - Gurigica, Vitória - ES, 29046-010

Telefone para contato: 4007-2001

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