Hifa amplia atendimento para toda família com novos serviços

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) é referência na região de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Hifa/ Divulgação

Seja para um atendimento mais simples ou para uma consulta especializada, procurar por um hospital com credibilidade é o primeiro passo para iniciar qualquer tratamento. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) já é referência na região de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, pelos serviços de maternidade. Agora, a instituição expandiu a atuação e oferece atendimento para toda família e serviços ambulatoriais, além de uma nova unidade em Guarapari.

“Atualmente, o Hifa também atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com ambulatório especializado. Em Cachoeiro de Itapemirim, temos duas unidades que realizam trabalhos de média e alta complexidade. A maternidade é referência em gestação de alto risco e a unidade do bairro Aquidaban é especializada em pediatria, urologia, otorrinolaringologia, hemorragia digestiva e referência em nefrologia de paciente internado com mais de 30 leitos intensivos”, aponta o presidente do hospital, Winston Roberto Machado.

Segundo ele, esse crescimento é fruto de um planejamento muito bem estruturado com um grupo de voluntários fortes, unidos e profissionais preparados que a cada dia entregam à população um serviço humanizado e resolutivo.

Pediatria é uma das especialidades do Hifa, que também oferece atendimento para toda família e serviços ambulatoriais Crédito: Hifa/ Divulgação

Ao todo, são ofertados 410 leitos ao SUS, uma das maiores redes de assistência hospitalar do Estado em número de leitos, em três unidades: duas, já citadas, em Cachoeiro, e uma nova em Guarapari.

“É em Guarapari que estamos em processo de mudança para instalar novos serviços que incluem a liberação de novos 174 leitos, que vão contemplar quase 200 mil pessoas do litoral Sul capixaba. Antes, as pessoas precisavam se deslocar para a Grande Vitória. Agora, com essa nova unidade, passaremos a ser um hospital de referência para urgência e emergência para pacientes adultos”, destaca.

Hospital também atende adultos em diferentes especialidades Crédito: Hifa/ Divulgação

Já em Cachoeiro, Winston destaca que, em breve, haverá uma expansão para o atendimento particular e convênios, com uma infraestrutura ampla e confortável.

“Nosso projeto social começou focado na prevenção e no tratamento de crianças, mas ao notar o aumento das necessidades maternas, decidimos ampliar o atendimento para incluir gestantes e oferecer os serviços com a mesma qualidade. Com o tempo, evoluímos e, hoje, o Hifa é um grupo que abrange maternidade, pediatria e atendimento adulto, com mais de mil e quinhentos colaboradores e três unidades hospitalares”, finaliza o presidente.

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