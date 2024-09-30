Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Hifa amplia atendimento para toda família com novos serviços

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, vai expandir os serviços de atuação e inaugurar uma nova unidade em Guarapari
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 set 2024 às 20:00

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 20:00

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) é referência na região de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado
O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) é referência na região de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Hifa/ Divulgação
Seja para um atendimento mais simples ou para uma consulta especializada, procurar por um hospital com credibilidade é o primeiro passo para iniciar qualquer tratamento. O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) já é referência na região de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, pelos serviços de maternidade. Agora, a instituição expandiu a atuação e oferece atendimento para toda família e serviços ambulatoriais, além de uma nova unidade em Guarapari.
“Atualmente, o Hifa também atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com ambulatório especializado. Em Cachoeiro de Itapemirim, temos duas unidades que realizam trabalhos de média e alta complexidade. A maternidade é referência em gestação de alto risco e a unidade do bairro Aquidaban é especializada em pediatria, urologia, otorrinolaringologia, hemorragia digestiva e referência em nefrologia de paciente internado com mais de 30 leitos intensivos”, aponta o presidente do hospital, Winston Roberto Machado.
Segundo ele, esse crescimento é fruto de um planejamento muito bem estruturado com um grupo de voluntários fortes, unidos e profissionais preparados que a cada dia entregam à população um serviço humanizado e resolutivo.
Pediatria é uma das especialidades do Hifa
Pediatria é uma das especialidades do Hifa, que também oferece atendimento para toda família e serviços ambulatoriais Crédito: Hifa/ Divulgação
Ao todo, são ofertados 410 leitos ao SUS, uma das maiores redes de assistência hospitalar do Estado em número de leitos, em três unidades: duas, já citadas, em Cachoeiro, e uma nova em Guarapari.
“É em Guarapari que estamos em processo de mudança para instalar novos serviços que incluem a liberação de novos 174 leitos, que vão contemplar quase 200 mil pessoas do litoral Sul capixaba. Antes, as pessoas precisavam se deslocar para a Grande Vitória. Agora, com essa nova unidade, passaremos a ser um hospital de referência para urgência e emergência para pacientes adultos”, destaca.
Hospital também atende adultos em diferentes especialidades
Hospital também atende adultos em diferentes especialidades Crédito: Hifa/ Divulgação
Já em Cachoeiro, Winston destaca que, em breve, haverá uma expansão para o atendimento particular e convênios, com uma infraestrutura ampla e confortável.
“Nosso projeto social começou focado na prevenção e no tratamento de crianças, mas ao notar o aumento das necessidades maternas, decidimos ampliar o atendimento para incluir gestantes e oferecer os serviços com a mesma qualidade. Com o tempo, evoluímos e, hoje, o Hifa é um grupo que abrange maternidade, pediatria e atendimento adulto, com mais de mil e quinhentos colaboradores e três unidades hospitalares”, finaliza o presidente.

HIFA

Ao todo, são ofertados 410 leitos ao SUS, uma das maiores redes de assistência hospitalar do Estado em número de leitos
Ao todo, são ofertados 410 leitos ao SUS, uma das maiores redes de assistência hospitalar do Estado em número de leitos Crédito: Hifa/ Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PGE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados