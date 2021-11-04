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Game e teste de carreira direcionam jovem rumo a futuro profissional

Antenada aos avanços da tecnologia, a Multivix aposta em recursos inovadores para auxiliar em todo o processo de formação do aluno
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 nov 2021 às 09:33

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 09:33

Antenada aos avanços da tecnologia, a Multivix criou um game voltado para os alunos que estão se preparando para as provas do Enem e um teste de carreira on-line para ajudar na escolha da profissão.
Antenada aos avanços da tecnologia, a Multivix criou um game voltado para os alunos que estão se preparando para as provas do Enem e um teste de carreira on-line para ajudar na escolha da profissão Crédito: Multivix/Divulgação
A transformação digital em todas as etapas de formação chegou para ficar. Para que os estudantes consigam optar pelo curso certo no trajeto para a faculdade e a profissão que querem seguir, rumo a uma carreira de sucesso no mercado de trabalho, algumas instituições têm investido em recursos inovadores. Antenada aos avanços da tecnologia, a Multivix criou um game voltado para os alunos que estão se preparando para as provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e um teste de carreira on-line para ajudar na escolha da profissão.
“Optar por uma instituição de ensino superior que esteja sempre à frente do tempo, em busca constante por novas tecnologias e tendências do mercado, é uma estratégia infalível rumo a uma carreira de sucesso. Portanto, esse momento de escolha pela faculdade é tão importante quanto todo o processo de formação do aluno”, afirma o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina.

TESTE DE CARREIRA

E um dos maiores dilemas do jovem que conclui o ensino médio é vislumbrar o futuro profissional. Nesse contexto, o autoconhecimento deve falar mais alto, e a orientação vocacional ajuda nesse processo.
Pensando nisso, o Teste de Carreira, uma plataforma gratuita desenvolvida pela Multivix com o apoio de psicóloga doutora na área de carreira e gerente de recursos humanos, traz um questionário personalizado e, ao final, traça uma análise com dicas e recomendações sobre o caminho a seguir. Até agora já foram realizados 40.161 testes. Para participar, basta acessar: https://descomplicandooenem.com.br.
A Multivix também oferta mais de 150 cursos de pós-graduação em diversas áreas de formação que aliam tradição e excelência de ensino.
A Multivix oferece mais de 100 cursos superiores, que podem ser 100% on-line, presenciais ou híbridos Crédito: Multivix/Divulgação

GAME AJUDA A SE PREPARAR PARA O ENEM

Os estudantes que vão fazer as provas do Enem também contam com um apoio nos estudos. Por meio do aplicativo Descomplicando o Enem, eles conseguem baixar o game, de forma gratuita, e têm acesso a minicursos de redação, revisão e aulas com dinâmica de perguntas e respostas, tudo na palma da mão.
“Nosso objetivo é ajudar os alunos do ensino médio na aprendizagem, na revisão e na preparação para o Enem de forma divertida e gamificada. Levamos em consideração que a familiaridade que as novas gerações têm com a tecnologia faz com que a expectativa em relação à experiência acadêmica aumente exponencialmente e buscamos avançar na inovação para atendê-los”, afirma o Head de Marketing e Inovação da Multivix, Giulianno Bresciani.

MATRÍCULAS

A Multivix oferece mais de 100 cursos superiores, que podem ser 100% on-line, presenciais ou híbridos.
A Multivix também oferta mais de 150 cursos de pós-graduação em diversas áreas de formação que aliam tradição e excelência de ensino Crédito: Multivix/Divulgação
Com mais 20 anos no mercado, a Multivix está com as matrículas abertas. A instituição oferece mais de 100 cursos superiores, que podem ser 100% on-line, presenciais ou híbridos. A instituição também conta com mais de 150 cursos de pós-graduação em diversas áreas de formação que aliam tradição e excelência de ensino. Mais informações pelo site https://multivix.edu.br/.
“São 22 anos transformando vidas por meio da educação inovadora e democrática. Durante esse tempo, sempre buscamos inovar para melhorar a experiência dos alunos, professores e da comunidade”, enfatiza Tadeu Penina.

MULTIVIX

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