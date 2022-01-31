Futuro dos alunos começa na escolha do preparatório para o Ifes

Alunos que passaram no Ifes comemoram a aprovação (foto feita antes da pandemia) Crédito: Preparatec/Divulgação

Escolher o que fazer após o ensino médio parece um futuro longínquo para quem está saindo agora do ensino fundamental II. No entanto, é nesse período que começam as escolhas profissionais, principalmente quando o aluno opta por fazer um ensino técnico. A partir daí, ele pode escolher trabalhar na profissão para a qual estudou ou mesmo se preparar para entrar em uma universidade.

E tudo começa na escolha de um ensino preparatório para quem deseja ter a experiência de um curso técnico e entrar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Segundo o professor e diretor do Preparatec, Idelfonso Groberio, optar por um ensino técnico é um processo de crescimento, já que o aluno vai se preparar para fazer uma prova que tem praticamente todo o conteúdo que foi visto em oito ou nove anos de estudos no ensino fundamental.

“Escolher um bom curso preparatório é importante, primeiro, porque os professores vão preparar bem o aluno para acertar as questões da prova. E em segundo, mas não menos importante, os alunos estão vindo de dois anos de aulas que boa parte foram feitas a distância. E pesquisas mostram que um aluno tem um aprendizado de no máximo 58% nas aulas online se comparadas com as aulas presenciais”, observa.

Idelfonso Grobério: "No Preparatec iremos colocar os alunos em dia com os conteúdos do ensino fundamental II" Crédito: Preparatec/Divulgação

Portanto, segundo Grobério, é importante que o aluno saia também do preparatório, não apenas apto a acertar as questões da prova, mas que fixe o conteúdo que deveria ter sido aprendido nos últimos anos, mas teve dificuldade por conta da pandemia, principalmente alunos mais carentes, que não tiveram oportunidade de estudar com um computador ou boa conexão de internet.

“No Preparatec iremos colocar os alunos em dia com os conteúdos do ensino fundamental II, que serão revistos durante os 10 meses de duração do curso. Temos essa meta porque o objetivo é fazer com que os alunos cheguem ao ensino médio com essa base e é também uma preocupação dos pais”, conta.

SUCESSO NO ENEM

Ainda de acordo com Idelfonso Grobério, os primeiros lugares no Enem são sempre de alunos que passaram pelo Ifes. “O futuro do aluno é diferente quando ele passa pelo Instituto, que sempre liderou a classificação das melhores notas do Enem entre os institutos federais no Brasil. Para estar entre os melhores, é porque tem bons professores e alunos preparados. E é a partir dessa visão que buscamos ser um curso preparatório completo, com professores formados nas disciplinas que aplicam em sala de aula”, observa.

E para o aluno que optar por fazer um ensino médio técnico, as oportunidades de emprego são altas após se formar, já que esta é uma área sempre em alta, principalmente diante dos planos de crescimento do Estado, segundo afirma Grobério.

“Pesquisas informam que o Espírito Santo, até 2025, vai precisar de mais de 10 mil profissionais técnicos. Esta é a segunda melhor profissão no Brasil para conseguir emprego e é a segunda melhor média salarial no Espírito Santo. O principal motivo do jovem estar desempregado é a falta de qualificação e não a falta de emprego”, afirma.

MATRÍCULAS ABERTAS

Alunos realizam simulado, antes da pandemia: profissão de técnico tem o segundo melhor salário no ES Crédito: Preparatec/Divulgação

Para quem deseja se preparar para o Ifes e garantir seu futuro, o Preparatec está com matrículas abertas, adianta o diretor. As aulas começam no dia 14 de março e serão presenciais. Haverá turmas nos períodos da manhã e da tarde, com aulas às segundas e quartas ou terças e quintas. Também haverá uma turma especial com aulas aos sábados, das 7h às 12h40.

Segundo Grobério, as turmas aos sábados foram pensadas para os alunos da rede pública que estudam em período integral. E as matrículas poderão ser feitas diretamente em uma das três unidades de ensino, em Vila Velha, Serra e Cariacica. Mais informações, estão no site oficial do curso: cursopreparatec.com.br

“A procura deste ano está acima das expectativas. Temos mais de 40 anos de experiência na área e estamos muitos felizes pelo reconhecimento deste ano no prêmio Recall de Marcas da Gazeta, que é o Oscar da qualidade no Espírito Santo. É uma honra estar entre as empresas reconhecidas e o quanto isso é importante para celebrar todo o nosso tempo de trabalho, preparando com qualidade alunos para o Ifes”, destaca.

SAIBA MAIS

Matrículas para o início das aulas presenciais no Preparatec já estão abertas Crédito: Preparatec/Divulgação

PREPARATEC - CURSO PREPARATÓRIO PARA O IFES