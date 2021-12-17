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Frigorífico do Espírito Santo foca em processo de expansão para 2022

Localizado em Viana, a Frilara deve ampliar a infraestrutura, triplicar a capacidade de produção e diversificar o portfólio de produtos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 dez 2021 às 18:39

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:39

A Frilara tem planos de expansão para 2022, tanto no que diz respeito à diversificação dos produtos quanto em relação à infraestrutura.
A Frilara tem planos de expansão para 2022, tanto no que diz respeito à diversificação dos produtos quanto em relação à infraestrutura. Crédito: Frilara/Divulgação
Com a chegada de 2022, empresas aproveitam esse período para fazer planejamentos para o próximo ano. O frigorífico Frilara, por exemplo, acredita que o Espírito Santo é um Estado promissor para a expansão empresarial. Um de seus sócios proprietários, Diego Siqueira, defende que o mercado está aberto para aqueles que se dedicam a produzir um bom produto, dando possibilidade de crescimento para aumento do mercado consumidor e da infraestrutura.
A Frilara é uma das empresas que têm planos de expansão para 2022, tanto no que diz respeito à diversificação dos produtos quanto em relação à infraestrutura. Segundo Diego, a ideia é expandir a empresa, localizada em Viana, para triplicar a capacidade de produção e quadruplicar a estocagem de produto. “É um projeto a curto prazo”, afirma, destacando que expansão da infraestrutura já está em fase de aprovação junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).
A diversificação dos produtos também já está sendo colocada em prática. A empresa, que atua no ramo de carne bovina, lançará neste mês uma nova linha de carne desossada, que se chama Perto do Fogo, com cerca de 25 cortes.
“É uma carne extremamente selecionada para churrasco”, informa Diego, acrescentando que um dos diferenciais do produto é a maciez. A Frilara conta com uma linha de carne desossada chamada Tradição, que, conforme explica o sócio proprietário da empresa, é “a carne do dia a dia, da dona de casa”.
Frilara
A Frilara atende clientes englobando restaurantes, mercearias, redes de supermercado, cozinhas industriais, redes hoteleiras, entre outros. Crédito: Frilara/Divulgação
Com 10 anos de atuação no mercado, a Frilara começou como um açougue, localizado em Campo Grande, Cariacica. Foi fundada por Paulo Sérgio de Siqueira, pai de Diego, que ainda hoje está à frente da empresa, junto com o filho. Quando saiu do varejo e foi para o atacado, a Frilara contava com uma distribuição pequena, quatro câmaras frias, 30 funcionários e cadeia produtiva e de estocagem baixas. Hoje, o frigorífico conta com 11 câmaras frias e 140 empregados.
De acordo com Diego, a Frilara atende clientes de 70 dos 78 municípios capixabas, englobando restaurantes, mercearias, redes de supermercado, hospitais, cozinhas industriais, redes hoteleiras, entre outros.
Clique aqui e acesse o Instagram da Frilara para conhecer os produtos da marca.
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Localizada em Viana, a Frilara vai triplicar a capacidade de produção e quadruplicar a estocagem de produto. Crédito: Frilara/Divulgação

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