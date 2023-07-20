Financiamento estudantil é alternativa para entrar no curso dos sonhos

O Faça Acontecer é um tipo de financiamento voltado para estudantes, que obtêm recursos para custear um curso Crédito: Sicoob ES/Divulgação

Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, conquistar o diploma tornou-se um sonho para muitos brasileiros – ambição que, por sinal, não é fácil de ser alcançada. Além de ter que passar no vestibular, ainda tem o desafio de quitar as mensalidades do curso. Para quem não vê a hora de iniciar a vida profissional ou começar uma nova carreira, o financiamento estudantil é uma boa opção para ajudar com os custos do curso.

Esse tipo de financiamento é um empréstimo voltado para estudantes, que obtêm recursos para custear um curso. Essa linha de crédito é realizada por uma instituição financeira que libera o dinheiro, e o estudante paga a dívida em parcelas a médio e longo prazo. Foi o que Maria Carolina Fitaroni, de 23 anos, fez.

Estudante do sexto período de Medicina de uma faculdade do ES, Carol conta que, como esperado, o curso é cansativo por ser em período integral, com aulas de manhã, à tarde e à noite, e exige comprometimento, disciplina e esforço.

Maria Carolina Fitaroni está no sexto período de Medicina Crédito: Arquivo pessoal

A graduanda lembra que teve de fazer dois anos de pré-vestibular em Vitória para conseguir ingressar no curso. “Queria entrar em Medicina em uma universidade federal, porque a mensalidade nas instituições privadas girava em torno de R$ 6 mil, valor inviável de arcar”, comenta.

Como ela não se enquadrava nos pré-requisitos do Programa Universidade para Todos (Prouni), a estudante continuou lutando por uma vaga, seja onde fosse. Até que, em meados de 2020, a faculdade de Medicina que ela gostaria de estudar anunciou que iria aderir à nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em substituição a nota do vestibular para o ingresso na instituição.

“Entrei em contato com o setor financeiro da faculdade e eles me passaram o contato de uma gerente do Sicoob, a Rosalia, que me atende até hoje. Eu tinha muitas dúvidas e medos, mas ela foi muito atenciosa e conversou muito com a gente antes de fecharmos o contrato”, confessa Carol.

A jovem é uma dos quase 1.300 estudantes que fazem parte do Faça Acontecer, crédito estudantil do Sicoob ES. Com ele, é possível financiar cursos livres e técnicos, além dos de graduação e pós-graduação (MBA, mestrado e doutorado) oferecidos pelas 45 instituições de ensino conveniadas ao Sicoob atualmente.

Conforme narra Maria Carolina, o processo de simulação e contratação do financiamento foi tranquilo, feito 100% on-line, pelo site. “Ao final, só foi preciso levar os contratos para assinar no cartório. Mas, agora, três anos depois, podemos fazer todo o processo de renovação semestral pelo site por meio de uma assinatura digital”, relembra.

“O financiamento do Sicoob ES me permitiu custear a faculdade e realizar meu sonho de me formar em uma instituição tradicional e respeitada. Sem ele, definitivamente eu não estaria aqui”, ressalta, por fim.

A líder do Faça Acontecer, Caroline Gobbo, conta que o projeto surgiu em 2018 no Sicoob ES, e rapidamente consolidou-se e está em processo de expansão para fora do ES.

Desde o lançamento, o Faça Acontecer já disponibilizou mais de R$ 90 milhões para o custeio dos estudos de diversos alunos por meio de um processo totalmente digital, pelo site, o que deixa o programa mais acessível. “A simulação pode ser feita por qualquer pessoa, mesmo que não possua conta na cooperativa”, sinaliza Gobbo.

Ainda segundo a coordenadora, as principais vantagens do programa de financiamento são a taxa de juros reduzida, contratação flexível para todo o curso ou apenas um semestre, e o estudante ainda tem o dobro do tempo do curso ou do semestre para pagar as parcelas.

Caroline Gobbo, líder do Faça Acontecer, acompanha o processo de expansão do financiamento para fora do ES Crédito: Sicoob ES/Divulgação

“O aluno conta com um sistema altamente automatizado para facilitar a experiência e a navegação no portal do Faça Acontecer, além de ter, à disposição, uma equipe de atendimento exclusivo para acompanhar toda a jornada de estudo, junto aos times da instituição de ensino conveniada treinados por nós”, pontua Caroline.

Como funciona

Os contratos são firmados a cada semestre, e o estudante tem o dobro do tempo para pagar o empréstimo, sendo que a primeira parcela começa a ser cobrada somente após um mês da contratação.

Além do mais, as parcelas nunca se acumulam. Isso porque caso alguém contrate novamente o financiamento para um próximo semestre, o pagamento das parcelas só começa após a quitação total do contrato anterior.

E, para evitar dores de cabeça futuras, antes de assinar o contrato, é possível fazer uma simulação do curso todo e avaliar, com antecedência, qual será o valor de cada parcela e a taxa de juros aplicada.

O cliente ainda pode aderir o benefício do seguro prestamista, que é opcional e protege a família de arcar com a dívida caso aconteça algo com o estudante no meio da sua jornada.