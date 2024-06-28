Financiamento direto facilita sonho da casa própria no ES

O Loteamento Vista do Moxuara está localizado em Cariacica-Sede, próximo à Rodovia do Contorno Crédito: Divulgação/Universal

A Imobiliária Universal conta com lotes distribuídos pela Grande Vitória em mais de 10 empreendimentos diferentes para atender às expectativas de seus clientes e facilitar o caminho para a casa própria. São mais de 400 lotes disponíveis nos municípios da Serra, Cariacica e Viana.

E, para fazer a ponte que leva ao sonho de ter um imóvel próprio, a Universal oferece diversas condições aos interessados em fazer negócio. “O nosso cliente tem a segurança de comprar um lote legalizado, com todos os documentos necessários, sabendo também da valorização rápida dos lotes. Nossa condição de pagamento é facilitada e sem burocracia. Pode financiar direto com a Universal, com parcelamento a longo prazo. Temos uma equipe de colaboradores e corretores que atende nossos clientes prestando toda a assessoria necessária na aquisição do lote”, explica Valdecir Torezani, presidente da imobiliária.

Há quase cinco décadas no mercado, a Universal trabalha com foco na satisfação do cliente. Conforme afirma a empresa, as pessoas que procuram investir em um terreno com a imobiliária fecham negócio com quem fez um processo de ampla pesquisa para identificar as necessidades do público em cada loteamento.

“A localização que atende aos desejos de nosso público-alvo, nosso atendimento humanizado e focado nas necessidades de nossos clientes, todos os materiais e serviços usados na infraestrutura dos loteamentos são algumas das vantagens de adquirir um terreno com a Universal. Além disso, a assessoria dos nossos corretores mostra as melhores condições para a compra do lote ideal para cada cliente”, garante Valdecir.

Para este ano, a empresa vai ampliar o portfólio de empreendimentos e dar mais alternativas para os compradores. Os planos incluem os lançamentos de dois empreendimentos em localidades diferentes.

“Estamos otimistas com os lançamentos que iremos fazer. Há uma demanda por novas áreas de moradia em toda a Grande Vitória. E continuamos na missão de realizar o sonho da casa própria do nosso público. Queremos continuar a realizar o sonho de muita gente”, ressalta o presidente.

Para quem tem interesse em adquirir um terreno, a Imobiliária Universal está disponível em todas as plataformas de atendimento, do telefone às redes sociais, pelo site e também com visitas agendadas. O cliente pode escolher como prefere ser atendido. O interessado é levado ao loteamento, sem compromisso, para visualizar cada detalhe do empreendimento.