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Festa de St Patrick's Day começa nesta quinta (17) em shopping de Vitória

Com programação até domingo (20) e entrada gratuita, o evento terá decoração temática, músicas típicas, gastronomia e muita cerveja artesanal, incluindo o tradicional chope verde
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 mar 2022 às 18:37

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:37

Foto de conteúdo patrocinado, favor não usar.
Entre as cervejarias confirmadas para o Saint Patrick’s Vitória estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Crédito: Lordn
Vem aí o Saint Patrick’s Vitória, a tradicional celebração do folclore irlandês que chega ao Shopping Vitória com uma programação especial, trazendo alegria, decoração temática, músicas típicas, gastronomia e muita cerveja artesanal, incluindo o tradicional chopp verde. O evento começa nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 20 de março, das 17 às 23h, no estacionamento externo do mall. A entrada é gratuita e será exigido o passaporte de vacinação, bem como terá limitação no número de pessoas.
Entre as cervejarias confirmadas estão a Barba Ruiva, Casa 107, Big Step e Convento. Também haverá uma operação de destilados, o On The Rock's Drink. Já os restaurantes confirmados são Fight Burger, em que o público poderá degustar deliciosos hambúrgueres artesanais, GrillBox Beef Shopp, com várias opções de carnes, além de um buffet diversificado do Casa da Ilha e Franguinho.
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O evento também vai ter diferentes opções de comida. Entre os restaurantes confirmados estão o Fight Burger,  GrillBox Beef Shopp, além do Casa da Ilha e Franguinho. Crédito: Nataly Hanin
Para a criançada se divertir, o evento também conta com uma área kids do José Neto.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS:

  • 17/03 (quinta-feira): 20h30 - D. Fran
  • 18/03 (sexta-feira): 20h30 - Saulo Simonassi
  • 19/03 (sábado): 19h - 90eTal e 21h - Usados e Semi Novos
  • 20/03 (domingo): 18h30 - DJ Dedus e 20h30 - Xá da Índia

SOBRE O SAINT PATRICK'S DAY

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O St. Patrick’s Day (Dia de São Patrício) é uma homenagem ao padroeiro da Irlanda. Crédito: Liudmila Chernetska
O St. Patrick’s Day (Dia de São Patrício) é uma comemoração que acontece atualmente em vários países em homenagem ao padroeiro da Irlanda e o dia 17 de março virou feriado nacional por comemorar o aniversário de morte de São Patrício. A celebração conta com muitas festividades, música, desfiles, tradições e a famosa cerveja verde.

SERVIÇO

  • Data: 17 a 20/03
  • Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória
  • Horário: 17h às 23h
  • Valor: Entrada franca com cartão de vacinação obrigatório e limitação do número de pessoas.

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