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Feira do Empreendedor reforça a importância da diversidade no setor

De 12 a 17 de julho, a Feira do Empreendedor, realizada no Parque de Exposições de Carapina, oferece espaços de capacitações para esses profissionais darem continuidade ao trabalho desenvolvido de forma direcionada

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:41

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:41
O objetivo da feira é motivar e incentivar os proprietários de pequenos negócios capixabas de acordo com a área de atuação.
O objetivo da feira é motivar e incentivar os proprietários de pequenos negócios capixabas de acordo com a área de atuação. Crédito: Shutterstock
“O que mais me impressiona e me motiva a fazer o que eu faço, é saber que o ato de empreender transformou a minha história”, é assim que o proprietário da Brow’P, empresa capixaba de brownies e doces, Pablo Ramos de Oliveira define a experiência com o empreendedorismo. Há seis anos, ele decidiu sair do emprego formal na área industrial e investir em um negócio para chamar de seu. Hoje, o empreendedor colhe os frutos dessa virada de chave e afirma que essa foi a oportunidade de mostrar o seu potencial.
O que começou em casa, logo virou uma empresa com sede e documentação própria. Mas a história de Pablo Ramos começou cedo vendendo picolé, latinha, capinando quintal e vários outros serviços.
“Sou uma pessoa com deficiência física e desde criança, por conta dos meus problemas de saúde e processos cirúrgicos, minha mãe só desejava que eu ficasse saudável. Mas eu mesmo identifiquei qualidades que poderiam ser aproveitadas no mercado de trabalho. Quando decidi sair do meu emprego antigo pensei em como poderia aproveitar essas habilidades”, relata.
Assim como Pablo Ramos, no Brasil há milhares de outros empreendedores em busca de oportunidades para gerar renda e independência. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), os homens, na faixa de 35 a 54 anos, são maioria entre os empreendedores. Em relação a cor, a população negra lidera entre os índices.
Pablo Ramos de Oliveira é o proprietário da Brow’P, empresa capixaba de brownies e doces, e define o empreendedorismo como transformador
Pablo Ramos de Oliveira é o proprietário da Brow’P, empresa capixaba de brownies e doces, e define o empreendedorismo como transformador Crédito: Sebrae/Divulgação
Para reforçar e discutir a importância da diversidade, a Feira do Empreendedor, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), oferece espaços de capacitação para esses profissionais darem continuidade ao trabalho desenvolvido de forma direcionada. O objetivo é motivar e incentivar os proprietários de pequenos negócios capixabas de acordo com a área de atuação.
“Queremos mostrar que empreender é para todos. Não importa o gênero, a cor, a idade ou as limitações. O empreendedorismo é democrático e o Sebrae-ES está presente em todas as regiões do Estado para ser um parceiro de quem deseja ingressar nesse universo ou para orientar quem já empreende”, aponta o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo.
Realizada entre os dias 12 a 17 de julho, no Parque de Exposições de Carapina, em Jardim Carapina, na Serra, a programação inclui lojas-modelo, atrações, soluções e conhecimento para todos os tipos de empreendedores.
“Para mim o Sebrae/ES foi fundamental e preencheu a lacuna no momento em que precisei transicionar da minha casa para uma empresa formal. Do fundo do meu quintal, hoje tenho a formação que permitiu expandir o meu negócio e transformar a minha vida e a de todos ao meu redor. O empreendedorismo muda o mundo e muda gerações”, finaliza Pablo Ramos.

FEIRA DO EMPREENDEDOR

Data

12 a 17 de julho

Local

Parque de Exposições de Carapina, Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra - ES, 29161-793

SEBRAE-ES

Endereço

R. Belmiro Rodrigues da Silva, 170 - Enseada do Suá, Vitória - ES, 29050-435

Telefone

0800 570 0800

Site

A Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae-ES, oferece espaços de capacitação para esses profissionais darem continuidade ao trabalho desenvolvido de forma direcionada.
A Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae-ES, oferece espaços de capacitação para esses profissionais darem continuidade ao trabalho desenvolvido de forma direcionada. Crédito: Sebrae/Divulgação

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