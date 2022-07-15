Farmácia lança produtos para cuidar da saúde por dentro e por fora

Unidade da Farmes do bairro Aeroporto, em Cachoeiro, um dos estabelecimentos da empresa disponíveis para os capixabas Crédito: Farmes/ Divulgação

No início do segundo semestre deste ano, chega às prateleiras da Farmes uma nova gama de produtos para os capixabas cuidarem da saúde por dentro e por fora. Todas as novidades são de uma linha exclusiva: a Bem Cuidar.

Trata-se de uma marca capixaba que oferece com exclusividade aos clientes Farmes cerca de 60 itens em diversas categorias, como vitaminas, capilar, solar, baby e dermocosméticos.

Entre os novos produtos que serão oferecidos, estão a vitamina C efervescente e a vitamina C + D + zinco efervescente. Segundo a farmacêutica Ariane Develedove, diretora de Marketing da Farmes, esses suplementos são grandes aliados para deixar a imunidade em dia e evitar doenças comuns principalmente da época mais fria, como a gripe.

Outra novidade é o Polivitamínico Kids. “É um suplemento feito para os pequenos fazerem a reposição de vitaminas que podem estar faltando ou dar aquele reforço na imunidade”, explica Develedove.

A diretora de Marketing também destaca o lançamento do protetor solar facial com cor da Bem Cuidar. “Serão dois tons, ambos no fator de proteção solar (FPS) 70. Esse protetor com cor é prático e fácil de usar”.

A farmacêutica Ariane Develedove, diretora de Marketing da Farmes, detalha as novidades na rede Crédito: Farmes/ Divulgação

CREDIÁRIO EXCLUSIVO

Ao ir à Farmes mais próxima para adquirir os novos produtos, o cliente encontra uma série de facilidades. A principal é o “FarmesCred”, uma linha de crediário exclusiva que oferece acesso a descontos, ofertas especiais e melhores condições de pagamento nas compras.

No crediário, o cliente compra com crédito parcelado. O consumidor apto a participar do programa possui vantagens como crédito inicial de R$ 180 e parcelamento das compras em até três vezes. Pode pagar o valor em até 40 dias, dependendo do dia de compra. Os benefícios e vantagens são aproveitados em qualquer uma das farmácias Farmes.

Para fazer o seu, basta acessar o site da Farmes, ir na área do FarmesCred, preencher as informações e aguardar o contato para finalização do cadastro ou se dirigir a uma loja e apresentar os documentos.. Após o cadastro, as informações vão para análise de crédito.

Além do FarmesCred, a rede de farmácias conta com o Convênio FarmesLife, um programa de benefícios destinado exclusivamente às empresas. Sendo conveniada, a empresa passa a ter vantagens exclusivas para seus colaboradores.

Farmes de Castelo Branco, em Cariacica: presença na Grande Vitória e no interior do ES Crédito: Farmes/ Divulgação