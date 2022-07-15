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Farmácia lança produtos para cuidar da saúde por dentro e por fora

Farmes apresenta linha exclusiva para capixabas de todas as idades, com condições facilitadas no crediário para as compras
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 jul 2022 às 16:29

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 16:29

Farmácia Farmes de Jerônimo Monteiro
Unidade da Farmes do bairro Aeroporto, em Cachoeiro, um dos estabelecimentos da empresa disponíveis para os capixabas Crédito: Farmes/ Divulgação
No início do segundo semestre deste ano, chega às prateleiras da Farmes uma nova gama de produtos para os capixabas cuidarem da saúde por dentro e por fora. Todas as novidades são de uma linha exclusiva: a Bem Cuidar.
Trata-se de uma marca capixaba que oferece com exclusividade aos clientes Farmes cerca de 60 itens em diversas categorias, como vitaminas, capilar, solar, baby e dermocosméticos.
Entre os novos produtos que serão oferecidos, estão a vitamina C efervescente e a vitamina C + D + zinco efervescente. Segundo a farmacêutica Ariane Develedove, diretora de Marketing da Farmes, esses suplementos são grandes aliados para deixar a imunidade em dia e evitar doenças comuns principalmente da época mais fria, como a gripe.
Outra novidade é o Polivitamínico Kids. “É um suplemento feito para os pequenos fazerem a reposição de vitaminas que podem estar faltando ou dar aquele reforço na imunidade”, explica Develedove.
A diretora de Marketing também destaca o lançamento do protetor solar facial com cor da Bem Cuidar. “Serão dois tons, ambos no fator de proteção solar (FPS) 70. Esse protetor com cor é prático e fácil de usar”.
Farmacêutica Ariane Develedove, diretora de Marketing da Farmes
A farmacêutica Ariane Develedove, diretora de Marketing da Farmes, detalha as novidades na rede Crédito: Farmes/ Divulgação

CREDIÁRIO EXCLUSIVO

Ao ir à Farmes mais próxima para adquirir os novos produtos, o cliente encontra uma série de facilidades. A principal é o “FarmesCred”, uma linha de crediário exclusiva que oferece acesso a descontos, ofertas especiais e melhores condições de pagamento nas compras.
No crediário, o cliente compra com crédito parcelado. O consumidor apto a participar do programa possui vantagens como crédito inicial de R$ 180 e parcelamento das compras em até três vezes. Pode pagar o valor em até 40 dias, dependendo do dia de compra. Os benefícios e vantagens são aproveitados em qualquer uma das farmácias Farmes.
Para fazer o seu, basta acessar o site da Farmes, ir na área do FarmesCred, preencher as informações e aguardar o contato para finalização do cadastro ou se dirigir a uma loja e apresentar os documentos.. Após o cadastro, as informações vão para análise de crédito.
Além do FarmesCred, a rede de farmácias conta com o Convênio FarmesLife, um programa de benefícios destinado exclusivamente às empresas. Sendo conveniada, a empresa passa a ter vantagens exclusivas para seus colaboradores.
Farmes de Castelo Branco
Farmes de Castelo Branco, em Cariacica: presença na Grande Vitória e no interior do ES Crédito: Farmes/ Divulgação
“Oferecemos não somente descontos agressivos e ofertas especiais, como também opções de parcelamento aos seus conveniados. Além disso, o convênio empresarial promove diversos eventos junto aos parceiros conveniados tais como a ‘Blitz da saúde’, que leva bem-estar aos colaboradores e parceiros”, conclui Ariane Develedove.

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