EstúdioCast: Shopping Vitória revela principais novidades para 2025

O Shopping Vitória fechou o ano de 2024 com um faturamento recorde de R$ 1,2 bilhão em vendas, o que representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Na via desses resultados, o primeiro shopping center do Espírito Santo anuncia grandes novidades para 2025.

As principais mudanças para este ano foram reveladas no EstúdioCast, podcast do Estúdio Gazeta, em que a jornalista e apresentadora Gabrielle Manganeli entrevistou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto. O gestor destacou a revitalização da Praça de Alimentação e a inauguração da nova Ala Parque, que juntas somam um investimento de R$ 30 milhões.

A Praça de Alimentação revitalizada foi entregue em janeiro. O ambiente recebeu novo mobiliário e iluminação, trazendo mais conforto para os clientes. “É um projeto mais moderno, com mais conforto e completamente diferente do que tinha antes. É um outro conceito de praça [layout e mobiliário modificados], mas as operações continuam as mesmas”, explica Raphael Brotto.

Raphael Brotto falou com Gabi Manganeli sobre as duas grandes novidades do Shopping Vitória Crédito: Douglas Motta

A Ala Parque, por sua vez, será inaugurada em duas fases, sendo que a primeira etapa será finalizada em julho. O espaço trará, além de marcas inéditas, espaço verde e praças de convivência e gastronomia.