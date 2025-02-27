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EstúdioCast: Shopping Vitória revela principais novidades para 2025

Ala Parque com marcas inéditas e Praça de Alimentação revitalizada são algumas das mudanças do shopping. Investimentos somam R$ 30 milhões

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 18:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 fev 2025 às 18:30
O Shopping Vitória fechou o ano de 2024 com um faturamento recorde de R$ 1,2 bilhão em vendas, o que representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Na via desses resultados, o primeiro shopping center do Espírito Santo anuncia grandes novidades para 2025.
As principais mudanças para este ano foram reveladas no EstúdioCast, podcast do Estúdio Gazeta, em que a jornalista e apresentadora Gabrielle Manganeli entrevistou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto. O gestor destacou a  revitalização da Praça de Alimentação e a inauguração da nova Ala Parque, que juntas somam um investimento de R$ 30 milhões.
A Praça de Alimentação revitalizada foi entregue em janeiro. O ambiente recebeu novo mobiliário e iluminação, trazendo mais conforto para os clientes. “É um projeto mais moderno, com mais conforto e completamente diferente do que tinha antes. É um outro conceito de praça [layout e mobiliário modificados], mas as operações continuam as mesmas”, explica Raphael Brotto.
Raphael Brotto falou com Gabi Manganeli sobre as duas grandes novidades do Shopping Vitória
Raphael Brotto falou com Gabi Manganeli sobre as duas grandes novidades do Shopping Vitória Crédito: Douglas Motta
A Ala Parque, por sua vez, será inaugurada em duas fases, sendo que a primeira etapa será finalizada em julho. O espaço trará, além de marcas inéditas, espaço verde e praças de convivência e gastronomia.
Para saber mais sobre as novidades, assista ao videocast completo no vídeo que está no início deste conteúdo.

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