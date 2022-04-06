Escola do ES comemora marca de 35 mil alunos formados

Cedtec possui mais de 300 cursos (livres e para empresas) na modalidade EAD Crédito: Cedtec/Divulgação

Com quase 20 anos de mercado, o Cedtec tem se destacado tanto no Espírito Santo, com unidades em Aracruz, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari; quanto no cenário nacional, onde, atualmente, possui polos em outros 11 Estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia.

“Somos uma instituição que nasceu no Espírito Santo e temos evoluído naturalmente em número de alunos e no nosso portfólio. Começamos apenas com o curso técnico em Mecânica e hoje temos mais de 21 cursos nessa área, sempre inovando e trazendo opções que acompanham o mercado, tanto que já somamos, entre cursos técnicos e de qualificação, mais de 300 opções para que alunos, profissionais e empresas encontrem o que precisam”, avalia o diretor da Rede Cedtec, Braz Pertel.

Braz Pertel, diretor do Cedtec: "Nascemos no ES e temos evoluído naturalmente em número de alunos e no nosso portfólio" Crédito: Cedtec/Divulgação

Nascida com o foco em ofertar cursos técnicos, o Cedtec, na época de sua criação, buscava capacitar os operadores das empresas que atuavam nas companhias do Espírito Santo, já que o mercado ainda tinha carência de mão de obra especializada. De lá para os dias de hoje, a instituição ampliou seu foco, tendo, inclusive, ensino médio e profissionalizante, e alcançou a marca de mais de 35 mil alunos formados.

QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO

Com mais de 300 opções de cursos, a escola oferece ensino médio, cursos de qualificação e técnicos, estes últimos, podendo ser presenciais ou a distância. A instituição possui parceria com grandes empresas do Estado e oferece ainda a modalidade in company, de acordo com a necessidade da empresa, seja com cursos já formatados, seja por meio de desenvolvimento de soluções específicas para determinada demanda.

“Nosso diferencial é o foco grande nos processos de aulas práticas, tanto no presencial quanto no ensino a distância. Não há qualquer diferença de qualidade entre as duas modalidades de ensino”, afirma o coordenador técnico do Cedtec, Marcelo de Andrade Bayer.

Cedtec oferece cursos in company, voltados para empresas, de acordo com a necessidades das mesmas Crédito: Cedtec/Divulgação

Ele acrescenta que oferecer um ensino de qualidade tem sido a meta da instituição. “A evolução constante da qualidade do ensino, da estrutura física das unidades de ensino, dos laboratórios e do material didático próprio, além do excelente quadro de professores, deram ao Cedtec o reconhecimento da comunidade acadêmica e técnica, tornando a escola uma referência em educação profissional”, destaca.

Uma das vantagens da vocação técnica é estar também preparado para as exigências do novo ensino médio. O aluno pode optar em ter uma formação técnica, cursando à tarde e estudando as disciplinas teóricas pela manhã. Por outro lado, quem já tem o ensino médio não precisa passar novamente por essa formação para optar por um curso técnico, afirma a diretora de ensino do Cedtec, Joana Darc Alpoim.

Por conta da sua vocação técnica, o Cedtec está preparado para as exigências do novo ensino médioInstituição assinou contrato para abrir uma unidade no Japão, com foco na formação da comunidade brasileira Crédito: Cedtec/Divulgação

“Um dos nossos diferenciais é o nosso sistema de ensino, que foi completamente desenvolvido pelo grupo Cedtec, oferecendo a mesma qualidade tanto para o aluno que está presencial quanto para quem opta pelo ensino a distância. Neste caso, temos uma carga horário presencial, especialmente para privilegiar a prática, que são feitas na escola ou no polo do Cedtec, bastando agendar o dia e o horário”, conta.

ENSINO A DISTÂNCIA

O ensino a distância (EAD) tem sido aprimorado e desenvolvido pela instituição, que já possui mais de 40 polos espalhados pelo Espírito Santo e Brasil. E um dos facilitadores é a plataforma Pincel Atômico, desenvolvida pela instituição, que permite ter toda sua visão financeira, mostrar indicadores acadêmicos, de captação de matrículas e ainda oferecer uma plataforma de fácil acesso aos alunos.

Isso permite, por exemplo, que instituições de ensino se tornem um polo do Cedtec pelo país com a mesma qualidade de ensino, entregando cursos técnicos ou livres. “É uma grande solução, porque não é muito simples de se encontrar um sistema totalmente integrado e que ainda funciona como uma plataforma de ensino a distância. Isso significa que instituições de ensino podem usá-lo como plataforma ou se tornarem polos do Cedtec”, avalia o diretor Braz Pertel.

Cedtec planeja a inclusão de mais três cursos da área de saúde no EAD: Enfermagem, Radiologia e Análises Clínicas Crédito: Cedtec/Divulgação

Para o futuro, a escola já planeja a inclusão de três cursos EAD na área de saúde: Enfermagem, Radiologia e Análises Clínicas, que foram recentemente autorizados. “É uma demanda muito forte de cursos nessa área. E para que isso aconteça, a escola continuará investindo forte em tecnologia. Levar a escola até os alunos por meio de um mecanismo de ensino a distância democratiza muito o acesso à educação. E por isso, temos o EAD também como uma forte perspectiva de futuro para a nossa instituição”, diz o diretor.

E outra novidade é o contrato assinado com uma instituição de ensino do Japão com foco na formação da comunidade brasileira naquele país. “Na unidade Cedtec Japão serão oferecidos cursos técnicos e de qualificação profissional em várias áreas e o início das aulas acontece ainda este ano. Iniciaremos com um polo na cidade de Yokkaichi e outros polos serão abertos nos próximos meses”, adianta Braz Pertel.

CEDTEC - SAIBA MAIS

Cedtec nasceu com foco em ofertar cursos técnicos para capacitar operadores de grandes empresas do ES Crédito: Cedtec/Divulgação