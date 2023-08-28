Entrega rápida e no mesmo dia de peças em aço na Grande Vitória

Na Distriferro, as chapas de aço são cortadas, forjadas e transformadas em múltiplos produtos siderúrgicos Crédito: Divulgação

Com a expertise em fornecer peças até para a construção de estádios da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, do outro lado do Oceano Atlântico, a Distriferro se destacou ao longo dos anos por desenvolver uma entrega de produtos rápida e eficiente. Com este conceito desenvolvido há uma década, a empresa chegou ao patamar de realizar entregas no mesmo dia em que os pedidos são realizados.

As encomendas realizadas até o meio-dia são despachadas aos clientes na mesma data. Esta modalidade de serviço acontece desde 2013 e tornou-se um diferencial diante da concorrência, como conta o diretor-presidente e fundador Alexandre Barbosa.

“Felizmente, adquirimos este know how e conseguimos dar conta da demanda. Aperfeiçoamos nossa forma de trabalhar e, agora, para as compras feitas até o meio-dia, nós conseguimos realizar as entregas em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Isso só é possível por conta da dedicação dos colaboradores”, salienta.

Anteriormente, os pedidos precisavam ser feitos até as 10h para serem entregues no mesmo dia. Agora, a Distriferro incluiu mais duas horas para que os clientes consigam fazer as compras e as recebam na mesma data — esta modalidade de entrega só não ocorre com pedidos sob medida.

Expressinho

Se para Vitória, Vila Velha e Cariacica as entregas são realizadas no mesmo dia, a cobertura para pedidos para cidades mais distantes também foi melhorada. A Distriferro criou o “Expressinho”, voltado para cidades como Guarapari e outras do litoral Sul do Espírito Santo.

Neste caso, as compras e pedidos feitos até as 16h, chegam ao destino até as 12 horas do dia seguinte, garantindo assim agilidade e compromisso com o cliente.

Presente no mercado desde 1994, quando foi fundada por Alexandre Barbosa, a empresa fornecia pequenas soluções em aço. A dedicação levou a empresa para uma nova sede em Cobilândia, em Vila Velha, onde as chapas de aço são cortadas, forjadas e transformadas em múltiplos produtos siderúrgicos.

Posteriormente, para atender ainda melhor a demanda crescente, a Distriferro inaugurou outra loja, esta no bairro Jardim América, em Cariacica.

"A nossa diferença é que a gente procura, além de vender ferro, também superar as expectativas, buscando entregar o que os clientes realmente precisam, seja uma inovação, um produto novo, uma adequação para atender a demanda dele" Alexandre Barbosa - Diretor-presidente e fundador da Distriferro

Entre as possibilidades de encomendas e pronta-entrega, a Distriferro produz telhas de diferentes modelos, calhas para todos os tipos de telhados com até 12 metros de comprimento, perfis, tubos, cantoneiras e vigas, itens para construção civil, portas metálicas, além de diversas soluções em aço.