Entenda o perigo de não tratar as varizes

As pernas ficam mais pesadas, doloridas, com veias inchadas e até com uma sensação de formigamento e queimação. Mais comum nas mulheres, as varizes incomodam bastante e precisam ser tratadas.
O angiologista Dráuzio Oliveira explica que as varizes são veias que envelheceram e se dilataram. "O problema atinge mais as mulheres, devido a fatores hormonais femininos envolvidos. Pode ocorrer por predisposição genética, mas há fatores agravantes, como postura no dia a dia e outros bem comuns", observa.
Sem os devidos cuidados, quem já tem tendência pode acabar vendo o quadro piorar. De acordo com o médico, uma roupa apertada demais, por exemplo, não é recomendada nesses casos.
"As roupas também influenciam nas varizes. Usar uma calça mais apertada pode dificultar o retorno do sangue"
MITO OU NÃO?
O que será que é mito e o que é verdade sobre as varizes? O salto alto, que ostenta tanta elegância às mulheres, está liberado?
"O salto pode até ser usado, mas não em excesso, como o dia inteiro e diariamente", aponta o médico. Assim como ficar em pé o tempo todo prejudica, principalmente estando parado. E o método anticoncepcional com base em certos hormônios industrializados também não favorece, agindo em receptores nas veias, propiciando sua dilatação.
As atividades físicas são importantes, como garante o especialista. Mas, algumas podem prejudicar as pessoas que têm tendência às varizes, sendo nestes casos, fatores agravantes principalmente se não forem feitos os movimentos com a cadência respiratória adequada.
Dráuzio Oliveira afirma ainda que, quando há um sobrepeso excessivo, a perda do peso corporal é importante para facilitar o retorno do sangue.
E as varizes que surgem durante a gestação? Ficarão para sempre ali? "Durante a gravidez, muitas varizes surgem. E boa parte delas regride, já que é um período em que ocorre uma compressão temporária nas veias internamente no abdome, e um excesso de peso. A não ser que a pessoa tenha uma tendência genética grande, o que contribui para o desenvolvimento real e permanente das varizes", ressalta ele.
O fato é que não é algo a se ignorar. Segundo o médico, se não forem bem cuidadas, as varizes podem gerar complicações como manchas escuras nas pernas, formação de úlceras, inchaço constante, tromboses profundas e tromboflebites, que são tromboses das varizes, as veias mais superficiais.
TRATAMENTOS
As meias de compressão fazem parte da lista de cuidados em relação às varizes. São realmente importantes, garante o angiologista.
E há tratamentos promissores. O método tradicional, diz ele, é a cirurgia comum. Nela, o médico angiologista faz pequenos cortes sobre as varizes e remove as grossas, que estão alimentando as varizes mais superficiais.
O “laser” também pode ser indicado e é um método bastante moderno e eficaz que, dependendo do caso, pode ser realizado inclusive sem cortes, podendo ser com anestesia local, em alguns casos, e com uma recuperação bastante rápida
Outro tratamento é por meio da aplicação de substâncias, na consistência de espuma, diretamente nas veias, em sessões, até que as varizes desapareçam.
Tem também a crioescleroterapia, que é a espuma associada ao resfriamento local.
"No tratamento de varizes, pode ser feita a combinação de dois ou mais métodos. Sendo que o tratamento depende de cada caso, da intensidade, da gravidade e da forma de apresentação das varizes", destaca Dráuzio Oliveira.
Saiba mais:
Sobre a clínica:
- A clínica do angiologista Dráuzio Oliveira está localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Towers, 801 B, Praia do Canto, Vitória.
- Instagram: @clinicadrdrauziooliveira
- Telefones: (27) 99746-8732 (celular e WhatsApp) e (27) 3084-8481.