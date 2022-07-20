Entenda o perigo de não tratar as varizes

Varizes são veias que envelheceram e se dilataram. O problema atinge mais as mulheres Crédito: Shutterstock

As pernas ficam mais pesadas, doloridas, com veias inchadas e até com uma sensação de formigamento e queimação. Mais comum nas mulheres, as varizes incomodam bastante e precisam ser tratadas.

O angiologista Dráuzio Oliveira explica que as varizes são veias que envelheceram e se dilataram. "O problema atinge mais as mulheres, devido a fatores hormonais femininos envolvidos. Pode ocorrer por predisposição genética, mas há fatores agravantes, como postura no dia a dia e outros bem comuns", observa.

Sem os devidos cuidados, quem já tem tendência pode acabar vendo o quadro piorar. De acordo com o médico, uma roupa apertada demais, por exemplo, não é recomendada nesses casos.

"As roupas também influenciam nas varizes. Usar uma calça mais apertada pode dificultar o retorno do sangue" Dráuzio Oliveira - Angiologista

Segundo o médico angiologista Dráuzio Oliveira, se não forem bem cuidadas, as varizes podem gerar complicações, como tromboses. Crédito: Divulgação

MITO OU NÃO?

O que será que é mito e o que é verdade sobre as varizes? O salto alto, que ostenta tanta elegância às mulheres, está liberado?

"O salto pode até ser usado, mas não em excesso, como o dia inteiro e diariamente", aponta o médico. Assim como ficar em pé o tempo todo prejudica, principalmente estando parado. E o método anticoncepcional com base em certos hormônios industrializados também não favorece, agindo em receptores nas veias, propiciando sua dilatação.

As atividades físicas são importantes, como garante o especialista. Mas, algumas podem prejudicar as pessoas que têm tendência às varizes, sendo nestes casos, fatores agravantes principalmente se não forem feitos os movimentos com a cadência respiratória adequada.

Dráuzio Oliveira afirma ainda que, quando há um sobrepeso excessivo, a perda do peso corporal é importante para facilitar o retorno do sangue.

E as varizes que surgem durante a gestação? Ficarão para sempre ali? "Durante a gravidez, muitas varizes surgem. E boa parte delas regride, já que é um período em que ocorre uma compressão temporária nas veias internamente no abdome, e um excesso de peso. A não ser que a pessoa tenha uma tendência genética grande, o que contribui para o desenvolvimento real e permanente das varizes", ressalta ele.

O fato é que não é algo a se ignorar. Segundo o médico, se não forem bem cuidadas, as varizes podem gerar complicações como manchas escuras nas pernas, formação de úlceras, inchaço constante, tromboses profundas e tromboflebites, que são tromboses das varizes, as veias mais superficiais.

TRATAMENTOS

As meias de compressão fazem parte da lista de cuidados em relação às varizes. São realmente importantes, garante o angiologista.

E há tratamentos promissores. O método tradicional, diz ele, é a cirurgia comum. Nela, o médico angiologista faz pequenos cortes sobre as varizes e remove as grossas, que estão alimentando as varizes mais superficiais.

Tratamento de varizes por ser feito por meio da aplicação de substâncias no local Crédito: Shutterstock

O “laser” também pode ser indicado e é um método bastante moderno e eficaz que, dependendo do caso, pode ser realizado inclusive sem cortes, podendo ser com anestesia local, em alguns casos, e com uma recuperação bastante rápida

Outro tratamento é por meio da aplicação de substâncias, na consistência de espuma, diretamente nas veias, em sessões, até que as varizes desapareçam.

Tem também a crioescleroterapia, que é a espuma associada ao resfriamento local.

"No tratamento de varizes, pode ser feita a combinação de dois ou mais métodos. Sendo que o tratamento depende de cada caso, da intensidade, da gravidade e da forma de apresentação das varizes", destaca Dráuzio Oliveira.

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