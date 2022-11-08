Entenda a importância das primeiras experiências da criança na escola

Neurocientistas defendem que cada uma das diversas inteligências humanas possui sua “janela” e que os estímulos são sempre mais proveitosos quando promovidos no momento adequado Crédito: Crescer PHD/Divulgação

Já ouviu dizer que os primeiros anos da criança são os mais importantes? Pois as primeiras experiências no espaço escolar também podem apontar como ela irá se desenvolver cognitiva e emocionalmente.

Neurocientistas defendem que cada uma das diversas inteligências humanas possui sua “janela” e que os estímulos são sempre mais proveitosos quando promovidos no momento adequado. Portanto, as escolas que se destacam em relação às demais são aquelas que entendem que educar uma criança vai muito além do que oferecer atividades isoladas sem direcionamento, muitas vezes incoerente ao momento específico em que a criança se encontra, perdendo assim, uma grande oportunidade de construção de uma base sólida de aprendizado, como relata Claudia Santos Neves, diretora pedagógica da Escola Crescer PHD, em Vitória.

Ou seja, fica muito claro o diferencial de um trabalho bem estruturado e coordenado por uma equipe multidisciplinar, conforme destaca a supervisora da Educação Infantil da Escola Crescer, Simone Morais. “Esse trabalho colaborativo resulta em estímulos mais coerentes às necessidades de cada faixa etária e potencializa o desenvolvimento das crianças”, aponta.

A Crescer PHD foca seu trabalho no desenvolvimento da capacidade criativa, curiosa e comunicativa das crianças Crédito: Crescer PHD/Divulgação

A pedagoga explica que o período de vida compreendido do nascimento até os seis anos de idade, chamado de primeira infância, constitui um período sensível para o desenvolvimento de diversas habilidades. "É uma fase em que o cérebro se desenvolve em velocidade frenética e tem um enorme poder de absorção, como uma esponja maleável. As primeiras impressões e experiências na vida preparam o terreno para os conhecimentos e as emoções que vão se desenvolver mais tarde."

Aprendizagem

Com uma vivência prática de mais de 45 anos na educação, do berçário ao ensino médio, a Crescer PHD foca seu trabalho no desenvolvimento da capacidade criativa, curiosa e comunicativa das crianças, procurando dar voz e ouvir o que elas questionam, o que pensam e como constroem o processo de aprendizagem. "Queremos que nossos alunos não apenas ´façam parte´, mas que eles ´sejam parte’ de todo o processo educativo. Entendemos que as crianças desempenham um papel ativo na própria aprendizagem. Para isso, a intencionalidade educativa está sempre presente nas práticas pedagógicas", afirma Simone.

Por isso, as metodologias empregadas nas salas de aula são voltadas ao estímulo de habilidades como senso crítico, comunicação, criatividade, autonomia e colaboração, com o intuito de melhor preparar os pequenos para a vida adulta. "Não basta apenas ter a informação e o conhecimento. É preciso capacitar os alunos a usá-los de forma responsável, criativa e inovadora", ressalta a supervisora.

Motivação

As metodologias empregadas nas salas de aula da Crescer PHD são voltadas ao estímulo de habilidades como senso crítico, comunicação, criatividade, autonomia e colaboração Crédito: Crescer PHD/Divulgação

Em um mundo com tantas demandas e desafios, diz Simone, é importante que os educadores utilizem ferramentas que auxiliem as crianças a se formarem como futuros cidadãos.

"Para nós, a motivação deve ser trabalhada com a mesma ênfase que a cognição e as habilidades socioemocionais, aspectos essenciais que formam o ser humano e seu desenvolvimento", aponta.

Ferramentas como o letramento digital desplugado, a aprendizagem por meio de jogos interativos e jogos digitais com uso de plataformas específicas intensificam as práticas já desenvolvidas como a tarde animada, a aprendizagem por meio da experimentação e exploração sensorial, a tarde de talentos, os jogos internos e trilhas temáticas que provocam a curiosidade e o desejo de aprender.

"Mais do que isso, é fundamental salientar que nossa proposta se embasa nas metodologias ativas. Proporcionamos projetos paralelos que desafiam o aluno a ser sujeito ativo, ou seja, protagonista de sua própria aprendizagem e, assim, se mostre cada vez mais engajado e motivado no contexto escolar", destaca Simone.

Outras habilidades valorizadas na Crescer PHD são aquelas relacionadas com as funções executivas, isto é, as crianças são estimuladas a organizar diferentes atividades no dia a dia, a planejar e executar etapas de um objetivo de longo prazo, a concluir tarefas e lidar com desafios, a controlar impulsos, a manter o foco e refazer planos para corrigir erros.

Rotina

De acordo com a supervisora da Educação Infantil, as experiências sensoriais também fazem parte da rotina do infantil na escola: "Temos uma horta educativa, uma parede sensorial e o corredor da pintura. Também disponibilizamos materiais naturais e momentos de experimentação que nutrem saudavelmente todos os órgãos dos sentidos de nossos pequenos. Nosso dia a dia é bem dinâmico! Salas e espaços diferentes para cada tipo de aula onde os alunos transitam de acordo com a necessidade das atividades propostas", cita.

Antenada com as necessidades do mundo contemporâneo, a Crescer oferece a disciplina de Inglês diariamente desde o maternal, o que fortalece o aprendizado e desenvoltura das crianças nesse idioma. "Também exploramos diferentes especialidades artísticas e corporais , por meio do teatro, da dança, da música, aulas de corpo e movimento etc", destaca Simone Moraes.

Brincar levado a sério

Para a escola Crescer PHD, a brincadeira também é primordial e é levada a sério no currículo Crédito: Crescer PHD/Divulgação

Para a escola Crescer PHD, a brincadeira também é primordial e é levada a sério no currículo. "Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem e pensamento, além disso ainda podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação", frisa a educadora.

As aprendizagens digitais também fazem parte da prática. "Mas esse contato acontece de modo gradativo, respeitando os limites e a necessidade do concreto na educação infantil", pondera ela.

Para entender mais sobre os projetos da Educação Infantil na Crescer PHD, os pais podem acompanhar os canais de comunicação da Escola ou agendar uma visita à unidade.

Escola Crescer PHD