Empresa investe em inovação e faz coleta domiciliar de exames

O Laboratório Pretti está há 58 anos no mercado capixaba Crédito: Divulgação

Tempo disponível durante a correria diária é cada vez mais difícil. Assim, serviços que oferecem a possibilidade de ir ao encontro do cliente, e não o contrário, se apresentam como soluções práticas para o público. É assim com os aplicativos de entrega de comidas e bebidas, por exemplo, e agora também com exames clínicos.

Pensando em oferecer comodidade às pessoas, o Laboratório Pretti inovou ao disponibilizar a coleta domiciliar, uma maneira eficaz e rápida para realizar exames, com a mesma qualidade que se encontra em uma unidade física, segundo afirma Renato Pretti, assessor médico da empresa.

Os clientes podem agendar coleta em casa ou no trabalho para diversos exames. O atendimento é realizado por uma equipe de especialistas altamente treinados, com qualificação para dar assistência de bebês a idosos. O serviço pode ser realizado tanto na modalidade particular quanto por convênios já credenciados.

Na coleta domiciliar, pontua Renato Pretti, o paciente consegue fazer quase todo o portfólio de exames do laboratório, inclusive os testes genéticos. O cliente escolhe o melhor horário para realizar os seus exames, no local em que preferir.

"Para as crianças, é uma excelente opção porque realizá-los no ambiente familiar deixa o processo mais tranquilo. Mas não se restringe a esse público ou aos idosos, apenas. É um serviço para quem busca praticidade, comodidade e agilidade, não importa a idade" Renato Pretti - Assessor médico do Laboratório Pretti

Como agendar a coleta?

A coleta domiciliar pode ser feita de segunda a sábado e o serviço está disponível em diversos bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari. O cliente só precisa consultar se o local onde mora ou trabalha faz parte da região de abrangência do serviço e entrar em contato com o laboratório.

Para agendar, basta entrar em contato com a central de atendimento. Após o agendamento, o cliente envia os dados pessoais e os exames que precisa realizar, tudo on-line e sem filas. Os resultados também podem ser consultados pela internet, no site do Laboratório Pretti

A coleta domiciliar pode ser feita de segunda a sábado em diversos bairros da Grande Vitória Crédito: Divulgação

Para consultar a disponibilidade de agenda, taxas de deslocamento e disponibilidade do serviço para a região especificada, basta entrar em contato via telefone ou mensagem de WhatsApp pelo número (27) 2124-0400

Tradição reconhecida

No Laboratório Pretti, a tradição e a experiência de décadas trabalham aliadas com a modernização e a inovação necessárias para manter a constante evolução da medicina diagnóstica. A história de confiança construída junto aos clientes pode ser confirmada em mais um ano à frente do Recall de Marcas A Gazeta. Em 2023, o Laboratório Pretti conquistou o primeiro lugar na categoria “Análises Clínicas” pelo quinto ano consecutivo.