Empresa do ES promove saúde preventiva para mais de 75 mil idosos

A MedSênior oferece uma estrutura exclusiva aos clientes formada, entre outras áreas, por hospital e unidades ambulatoriais Crédito: MedSênior/Divulgação

Criada para contribuir com o envelhecimento saudável da população, a MedSênior terminou o ano de 2021 levando o seu Programa de Medicina Preventiva para mais de 75 mil idosos brasileiros. São clientes que confiam na proposta da operadora de proporcionar mais saúde, qualidade de vida e bem-estar por meio da prevenção e uma assistência integral, personalizada e multidisciplinar.

O programa, inclusive, está na lista dos projetos que possuem o reconhecimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O trabalho teve início no Espírito Santo há quase 12 anos, avançou e hoje está presente em mais quatro Estados - Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro - e no Distrito Federal.

O primeiro passo do cuidado é conhecer o paciente como um todo: histórico de saúde, possíveis riscos, preocupações e expectativas. Assim que faz a adesão ao plano de saúde, ele é classificado e passa a ter um profissional de enfermagem como referência em qualquer atendimento.

O presidente da MedSênior, Maely Coelho, explica que desde o início existe o compromisso de ir além do atendimento ambulatorial e hospitalar.

"A intenção era resgatar o conceito de médico da família, conhecendo o paciente por inteiro, com todas as suas particularidades. Ele é acompanhado, assistido em suas necessidades e incentivado a ter mais autonomia e a ser o protagonista do cuidado com a própria saúde" Maely Coelho - Presidente da MedSênior

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

A MedSênior aposta na inovação tecnológica como forma de promover, prevenir, proteger e recuperar a saúde das pessoas. Sendo assim, criou em 2020 um laboratório de inovação, o Medicine Innovation Lab, que atua alinhado à área de Tecnologia da Informação da operadora para desenvolver soluções focadas nas necessidades do idoso.

Investimentos realizados pela operadora com fins terapêuticos buscam minimizar o agravamento de doenças comuns do envelhecimento Crédito: MedSênior/Divulgação

É a primeira health tech do Brasil dedicada exclusivamente às soluções tecnológicas com foco na terceira idade, contribuindo para a operadora se antecipar nas demandas que ainda vão surgir. Entre os projetos desenvolvidos estão o serviço de teleatendimento; o algoritmo raio-x Covid, que utiliza inteligência artificial para realizar o diagnóstico da doença; o programa Prime Diabetes, que acompanha pacientes diabéticos; e o monitoramento de pacientes em tempo integral por pulseiras eletrônicas.

A verticalização é outra prioridade. Com unidades próprias de atendimento, a MedSênior oferece uma estrutura exclusiva aos clientes formada por hospital, unidades ambulatoriais, pronto-socorro, centros de diagnóstico, centros de oftalmologia, centros de oncologia, centro de terapia da dor e laboratórios.