Empresa do ES é referência no setor elétrico e aposta na diversificação

Grupo Santa Maria mira outros territórios e investe em diversas frentes de atuação com foco no mercado de geração distribuída, geração centralizada e tecnologia Crédito: Santa Maria/Divulgação

A energia que permite o crescimento do Espírito Santo passa pelo Grupo Santa Maria. Há quase 80 anos, ele está presente no setor elétrico, atuando em diferentes segmentos, como a prestação de serviços técnicos, distribuição de equipamentos fotovoltaicos e na geração e distribuição de energia.

A Santa Maria Energia, braço de comercialização de energia do grupo, atua em 15 estados brasileiros e fornece energia para grandes consumidores e concessionárias distribuidoras de energia elétrica. Ela foi a primeira comercializadora de energia elétrica no Espírito Santo, habilitada em 2019 para atuar em todo o Brasil.

No Estado, a companhia Luz e Força Santa Maria fornece energia a 11 municípios e atende cerca de 30% dos consumidores que estão no mercado livre, nas modalidades varejista e atacadista. A empresa pretende aumentar sua capacidade em breve.

“Uma obra estimada em 90 milhões de reais irá dobrar a capacidade de fornecimento de energia elétrica da Luz e Força Santa Maria. Ela conectará a Santa Maria a uma das mais importantes obras de infraestrutura elétrica do Estado situada em João Neiva e pertencente ao SIN - Sistema Interligado Nacional”, destaca o assessor de diretoria, Henrique Coutinho.

Diversificação é a chave

Com forte tradição na região, o grupo mira outros territórios e investe em diversas frentes de atuação com foco no mercado de geração distribuída, geração centralizada e tecnologia.

“No momento, está sendo construído um complexo solar em Colatina e o segmento de geração hídrica, estamos desenvolvendo novas usinas e negociando a aquisição de usinas operacionais”, lembra Coutinho.

Em 2022, a empresa adquiriu a participação de 51% nas empresas Suno e Engelsun, o que marca a entrada do grupo no segmento de energia solar fotovoltaica.

O Grupo Santa Maria também atua na prestação de serviços de eficiência energética para indústrias e comércios, através de correção de fator de potência e instalação de sistema de mediação setorizada, por exemplo.

Qualidade se reflete em prêmios nacionais

Em razão da qualidade dos serviços prestados, a Santa Maria já conquistou diversas premiações. Em 2022, a empresa foi a 2ª colocada em duas categorias na 24ª edição do Prêmio Abradee.

A Santa Maria foi premiada nas categorias “Gestão operacional” e “Avaliação pelo cliente” para empresas com menos de 500 mil consumidores.

Em 2021, a Santa Maria foi campeã do Prêmio Abradee na categoria “Gestão Operacional”, disputada por empresas com até 500 mil consumidores. Além disso, venceu pelo quarto ano consecutivo o prêmio de melhor ouvidoria do Brasil, criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para destacar as melhores ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica do País.

“Os resultados obtidos refletem o empenho de nossas equipes em oferecer um serviço de qualidade, especialmente nessa fase de expansão da empresa”, destaca Henrique Coutinho.