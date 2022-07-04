Empresa de Medicina do Trabalho do ES ganha premiação a nível de Mercosul

Para o diretor do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, receber esse reconhecimento é muito importante para a organização Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Pela primeira vez, o Grupo Innovar recebeu o Prêmio Quality, como a melhor empresa na categoria Medicina e Segurança do Trabalho do Mercosul. A empresa é a única do Espírito Santo a ganhar essa premiação, de nível internacional, que aconteceu em junho. Atualmente o Grupo Innovar acumula mais seis vitórias consecutivas como a melhor empresa do Brasil e três vezes na América Latina.

Para o diretor do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, receber esse reconhecimento é muito importante para a organização e mostra o resultado do trabalho de 16 anos de atuação no mercado. O Grupo Innovar possui sua sede administrativa em Marataízes, Sul do Espírito Santo, e está presente em 11 Estados brasileiros.

"Já recebemos o Prêmio Quality a nível Nacional e América Latina, mas é a primeira vez que temos a honra de receber também o Prêmio Mercosul. Isso é resultado de um trabalho em equipe com foco na qualidade de nossa prestação de serviços. Temos hoje uma empresa com estrutura de grandes centros e equipe de profissionais de alto nível e muita dedicação no que fazem" Breno Simoura Nascimento - Diretor do Grupo Innovar

O Prêmio Quality é uma premiação internacional, instituída em 1951, no Japão. No Brasil, o Prêmio Quality começou a acontecer a partir de 2000, com o objetivo de referendar organizações e profissionais que se dedicam a destacar a qualidade de seus produtos e serviços, buscando a excelência e o reconhecimento do mercado.

EMPRESÁRIO DE DESTAQUE

Nascimento também ganhou reconhecimento pela sua atuação como empreendedor, durante outra premiação, que aconteceu em maio deste ano, do Prêmio Quality. Ele foi escolhido como um dos cinco empresários de maior destaque no Brasil.

Para ele, ser escolhido entre 175 outros empreendedores de Estados tão diversos que compõem o país é um reconhecimento muito importante tanto para o Grupo Innovar quanto para a sua gestão. E estar entre os cinco vencedores é a prova de que sua gestão está no caminho certo, afirma

“Esse resultado é a confirmação de que vale a pena trabalhar com seriedade, dedicação e amor. Tenho orgulho de ser gestor dessa empresa que há 16 anos vem se aprimorando para melhorar a cada dia”, avalia.

O GRUPO INNOVAR

Com foco na consultoria de Medicina e Segurança do Trabalho, o Grupo Innovar possui clientes em ramos diferentes da indústria, serviços e órgãos públicos. O grupo realiza consultorias para adequação à legislação, capacitação de colaboradores e apoio técnico especializado para preservação da saúde e prevenção de acidentes.

Além de um time de profissionais qualificados, o Grupo Innovar tem entre os destaques de sua atuação, unidades móveis para a realização de exames, consultas e treinamentos. Segundo o diretor Breno Simoura Nascimento, o objetivo é fornecer um serviço completo e de qualidade para as empresas.

“Com as unidades móveis, a empresa ganha tempo e mais praticidade, pois não é necessário que o colaborador se desloque fora da empresa. Todo nosso gerenciamento de serviços é realizado por um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, com acesso on-line. Não importa o tamanho da sua empresa, atendemos em diversas regiões do país, através de nossas filiais e parceiros credenciados”, finaliza.

SAIBA MAIS

O Grupo Innovar tem unidades móveis para a realização de exames, consultas e treinamentos Crédito: Grupo Innovar/Divulgação