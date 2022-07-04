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Empresa de Medicina do Trabalho do ES ganha premiação a nível de Mercosul

Presidente e fundador do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, também foi reconhecido entre os cinco maiores empresários
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 jul 2022 às 14:29

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 14:29

Empresa do Sul do ES ganha premiação a nível de Mercosul
Para o diretor do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, receber esse reconhecimento é muito importante para a organização Crédito: Grupo Innovar/Divulgação
Pela primeira vez, o Grupo Innovar recebeu o Prêmio Quality, como a melhor empresa na categoria Medicina e Segurança do Trabalho do Mercosul. A empresa é a única do Espírito Santo a ganhar essa premiação, de nível internacional, que aconteceu em junho. Atualmente o Grupo Innovar acumula mais seis vitórias consecutivas como a melhor empresa do Brasil e três vezes na América Latina.
Para o diretor do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, receber esse reconhecimento é muito importante para a organização e mostra o resultado do trabalho de 16 anos de atuação no mercado. O Grupo Innovar  possui sua sede administrativa em Marataízes, Sul do Espírito Santo, e está presente em 11 Estados brasileiros.
"Já recebemos o Prêmio Quality a nível Nacional e América Latina, mas é a primeira vez que temos a honra de receber também o Prêmio Mercosul. Isso é resultado de um trabalho em equipe com foco na qualidade de nossa prestação de serviços. Temos hoje uma empresa com estrutura de grandes centros e equipe de profissionais de alto nível e muita dedicação no que fazem"
Breno Simoura Nascimento - Diretor do Grupo Innovar
O Prêmio Quality é uma premiação internacional, instituída em 1951, no Japão. No Brasil, o Prêmio Quality começou a acontecer a partir de 2000, com o objetivo de referendar organizações e profissionais que se dedicam a destacar a qualidade de seus produtos e serviços, buscando a excelência e o reconhecimento do mercado.

EMPRESÁRIO DE DESTAQUE

Nascimento também ganhou reconhecimento pela sua atuação como empreendedor, durante outra premiação, que aconteceu em maio deste ano, do Prêmio Quality. Ele foi escolhido como um dos cinco empresários de maior destaque no Brasil.
Para ele, ser escolhido entre 175 outros empreendedores de Estados tão diversos que compõem o país é um reconhecimento muito importante tanto para o Grupo Innovar quanto para a sua gestão. E estar entre os cinco vencedores é a prova de que sua gestão está no caminho certo, afirma
“Esse resultado é a confirmação de que vale a pena trabalhar com seriedade, dedicação e amor. Tenho orgulho de ser gestor dessa empresa que há 16 anos vem se aprimorando para melhorar a cada dia”, avalia.

O GRUPO INNOVAR

Com foco na consultoria de Medicina e Segurança do Trabalho, o Grupo Innovar possui clientes em ramos diferentes da indústria, serviços e órgãos públicos. O grupo realiza consultorias para adequação à legislação, capacitação de colaboradores e apoio técnico especializado para preservação da saúde e prevenção de acidentes.
Além de um time de profissionais qualificados, o Grupo Innovar tem entre os destaques de sua atuação, unidades móveis para a realização de exames, consultas e treinamentos. Segundo o diretor Breno Simoura Nascimento, o objetivo é fornecer um serviço completo e de qualidade para as empresas.
“Com as unidades móveis, a empresa ganha tempo e mais praticidade, pois não é necessário que o colaborador se desloque fora da empresa. Todo nosso gerenciamento de serviços é realizado por um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, com acesso on-line. Não importa o tamanho da sua empresa, atendemos em diversas regiões do país, através de nossas filiais e parceiros credenciados”, finaliza.

SAIBA MAIS

Empresa do Sul do ES ganha premiação a nível de Mercosul
O Grupo Innovar tem unidades móveis para a realização de exames, consultas e treinamentos Crédito: Grupo Innovar/Divulgação
  • Grupo Innovar: atualmente está presente em 11 Estados. No Espírito Santo, o grupo possui sede em Marataízes, duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim e duas em Vitória, além de Alegre, Apiacá, Ibatiba, Rio Novo do Sul e Baixo Guandu. 
  • Serviços: apoio e suporte médico ocupacional e em segurança do trabalho, independentemente do tamanho da empresa. Elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), exames complementares, admissionais, demissionais; avaliação clínica, exames laboratoriais, audiometria, perícia médica, treinamentos e palestras; elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, dimensionamento e composição da CIPA, entre outros.
  • Profissionais: a empresa possui um time de profissionais especializados que atuam nas mais diversas áreas, como medicina e enfermagem do trabalho, socorristas, psicologia, radiologia, fonoaudiologia, fisioterapia ocupacional, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de segurança no combate a incêndio e pânico, ergonomia ocupacional entre outros.
  • Site: grupo-innovar.com
  • Telefone: 28 3532-7733 / 3532-7766
  • E-mail: [email protected]

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